Comment faire le DCE Sterling OTW sur FIFA 23 : Prix et solutions

La dernière promotion OTW de FIFA 23 introduit un DCE pour Raheem Sterling après sont transfert vers Chelsea. Découvrez les meilleure solutions pour compléter son DCE.

EA SPORTS a dévoilé les dernières pièces de la promotion Ones To Watch pour FIFA 23. Ces joueurs ayant connu un transfert remarquable lors du dernier mercato sont sous le feu des projecteurs, et leur note pourra évoluer drastiquement au cours de la saison.

On peut par exemple citer Erling Haaland dont la carte OTW a déjà connu un boost suite à l’apparition du norvégien dans la Team Of The Week #3.

Vous avez donc tout intérêt à collecter quelques cartes OTW, dont celle de Raheem Sterling disponible en DCE. Voici tout ce que vous devez savoir pour en faire l’acquisition.

Stats de Raheem Sterling OTW

EA SPORTS

Comment faire le DCE Sterling OTW sur FIFA 23

Deux conditions doivent être remplies pour obtenir la nouvelle carte OTW de Raheem Sterling sur FIFA 23. L’une demande une équipe avec une note moyenne de 85, l’autre une note moyenne de 86.

Voici toutes les conditions pour compléter le Défi de Création d’Équipe., ainsi que les solutions les moins coûteuses.

Émulation Tactique

Nombres de joueurs de Chelsea : minimum 1

Note de l’équipe : minimum 85

Nombres de joueurs : 11

Prix : Environ 52 000 FUT coins sur toutes les plateformes.Récompense : Gold Players Pack

FUTBIN

Premier League

Nombres de joueurs de Premier League : minimum 1

Note de l’équipe : minimum 86

Nombres de joueurs : 11

Prix : Environ 98 000 FUT coins sur toutes les plateformes.Récompense : Rare Mixed Players Pack

FUTBIN

Prix du DCE Sterling OTW

Raheem Sterling est l’un des meilleurs ailiers du monde et dispose d’excellentes stats pour renforcer n’importe quelle stratégie offensive en Ultimate Team. En ce qui concerne son évolution, Chelsea a déjà gagné un match de Premier League, et l’Angleterre a une équipe impressionnante en vue de la Coupe du Monte.

Compléter ce DCE dans son entièreté devrait vous coûter environ 155 000 FUT Coins. Évidemment, ce prix peut rapidement varier étant donné la volatilité des prix sur FIFA 23.