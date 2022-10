Comment faire le DCE Falcao Flashback sur FIFA 23 : prix et solutions

Rédacteur en chef, Cyril aime faire les tableaux Excel les plus compliqués possible afin que personne ne puisse les utiliser quand il n'est pas là. Le reste du temps, il bouffe tout le contenu e-sport qui lui passe sous le nez, et défendra toujours avec une impartialité TOTALE la supériorité de Fnatic. Contact : [email protected]

Le deuxième DCE Flashback est arrivé sur FIFA 23, avec l’ancien buteur de l’Atlético Madrid Radamel Falcao. Voici tout ce que vous devez savoir pour compléter ce DCE.

Depuis son lancement le 30 septembre 2022, FIFA 23 n’a pas lésiné sur le nouveau contenu en proposant des montagnes de contenus pour ses premières semaines d’existence.

Entres les Team of the Week, les Ones to Watch ou encore les Rulebreakers, les joueurs peuvent déjà acquérir des cartes d’exception.

Cette fois, nous allons nous pencher sur la deuxième carte Flashback de FIFA 23. Cette dernière met en avant l’incontournable Falcao et son incroyable saison 2011 durant laquelle il a mené l’Atlético de Madrid vers un titre en Europa League.

Les stats de Falcao Flashback sur FIFA 23

FUTBIN

Comment faire le DCE Falcao Flashback sur FIFA 23

Pour compléter ce SBC exceptionnel, vous devrez construire deux équipes avec des contraintes bien précises. Voici les conditions et les meilleures solutions pour réussir ce DCE :

El Tigre

Nombre de joueurs de l’Atlético de Madrid : 1 minimum

Note de l’équipe : 83 minimum

Nombre de joueurs dans l’équipe : 11

FUTBIN

Prix de la solution : environ 10 000 FUT COINS sur toutes les plateformes Récompense : Petit pack de joueurs Electrum

La Liga

Nombre de joueurs de La Liga : 1 minimum

Joueurs avec une note d’au moins 86 : 2 minimum

Note de l’équipe : 84 minimum

Nombre de joueurs dans l’équipe : 11

FUTBIN

Prix de la solution : environ 41 500 FUT COINS sur toutes les plateformes Récompense : Petit pack de joueurs Electrum Prime

Coût du DCE Falcao Flashback

Le DCE Falcao Flashback n’est pas évident à accomplir, mais cette légende de l’Atlético sera l’attaquant parfait pour nombre d’équipes FUT visant une thématique La Liga.

Compléter ce SBC devrait vous coûter environ 52 000 FUT COINS sur PlayStation et Xbox, et 55 000 sur PC d’après FUTBIN. À ce prix, Falcao Flashback pourrait s’imposer comme l’un des attaquants les plus rentables en Ultimate Champion.