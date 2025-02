Le compagnon préféré des joueurs d’Elden Ring ne reviendra pas dans Nightreign

Alors que Torrent, le fidèle destrier d’Elden Ring, ne fera pas son retour dans Nightreign, le directeur du jeu est convaincu que le nouveau système de déplacement compensera largement cette absence.

Dans Elden Ring et son extension Shadow of the Erdtree, Torrent joue un rôle essentiel. Bien plus qu’un simple moyen de naviguer à travers le monde ouvert, ce cheval spectral s’avère crucial dans certaines batailles, offrant aux joueurs des avantages stratégiques en combat.

Mais la prochaine aventure coopérative Nightreign proposera une expérience Elden Ring différente, avec des parties qui ne devraient pas dépasser 45 minutes.

Face à ce changement de rythme, le développeur FromSoftware a décidé de réinventer les mécaniques de déplacement, ce qui signifie que Torrent restera sur la touche dans Nightreign.

Le directeur de Nightreign explique pourquoi les joueurs n’auront pas besoin de cheval

Lors d’un événement de prévisualisation de Nightreign, le directeur Junya Ishizaki a confirmé aux journalistes que les joueurs n’auront pas accès à un cheval dans ce nouvel opus.

D’après Dot Esports, Ishizaki a déclaré que l’équipe souhaite que les joueurs profitent pleinement des “nouvelles techniques de déplacement“, en soulignant que l’exploration et la traversée ont été modifiées, tout comme la vitesse et la sensation de jeu.

“Nous espérons que les joueurs apprécieront utiliser le système de sprint, de monture et les Faucons Spectraux pour se déplacer sur la carte. De cette manière, nous avons cherché à renouveler le déplacement, et dans bien des cas, cela semble même plus rapide que de monter Torrent quand on revient sur Elden Ring“, a précisé le développeur.

FROMSOFTWARE

La carte plus petite de Nightreign et son gameplay plus rythmé rendent l’utilisation d’un cheval moins indispensable. Cependant, les informations sur les Faucons Spectraux, mentionnés par Ishizaki, laissent penser que les joueurs ne manqueront pas de compagnons animaux pour les aider à se déplacer.

Ces créatures spectrales apparaîtront à divers endroits de la carte, permettant aux joueurs de voler vers des points spécifiques.

Certains joueurs auront bientôt l’occasion de découvrir ces nouvelles mécaniques, puisque le test réseau de Nightreign débutera le 14 février. Ce sera l’occasion de voir si l’absence de Torrent est réellement compensée par ces nouvelles méthodes de déplacement.