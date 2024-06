Les meilleurs paramètres PC pour Elden Ring : configuration recommandée & FPS boostés

Si vous prévoyez de jouer à Elden Ring et d’essayer le DLC Shadow of the Erdtree, assurez-vous d’utiliser les meilleurs paramètres PC pour augmenter vos FPS et ainsi profiter au mieux du monde ouvert et des boss époustouflants.

Elden Ring est sur le point de devenir encore plus grand et meilleur avec la sortie du DLC Shadow of the Erdtree. L’expansion a déjà reçu des critiques extrêmement positives, car vous pourrez explorer de nombreuses nouvelles zones et affronter une large gamme de boss plus puissants les uns que les autres.

Elden Ring nécessite des réflexes rapides et les lags ou autres problèmes de performance peuvent rapidement gâcher votre expérience du jeu. Voici donc les exigences PC pour Elden Ring et les meilleurs paramètres possibles.

Les meilleurs paramètres PC pour Elden Ring

Fromsoftware Shadow of the Erdtree, DLC pour Elden Ring, arrive le 21 juin, alors préparez-vous.

Nous allons détailler les meilleurs paramètres PC pour Elden Ring pour les joueurs avec du matériel d’entrée de gamme, mais ils fonctionneront pour n’importe quelle configuration si vous recherchez l’expérience la plus fluide possible.

Le jeu est verrouillé à 60 images par seconde et bien que ce ne soit pas un FPS idéal pour la plupart des joueurs PC, cela signifie que nous pouvons toujours maintenir une qualité visuelle élevée tout en atteignant le framerate maximum.

Mode d’écran : Plein écran

: Plein écran Résolution : La résolution de votre moniteur, par exemple 1920×1080

La résolution de votre moniteur, par exemple 1920×1080 Détection automatique des meilleurs paramètres de rendu : Activé

: Activé Paramètres de qualité : Personnalisé

: Personnalisé Qualité des textures : Moyenne

: Moyenne Qualité de l’anticrénelage : Basse

: Basse SSAO : Moyen

: Moyen Profondeur de champ : Désactivé

: Désactivé Flou de mouvement : Désactivé

: Désactivé Qualité des ombres : Basse

: Basse Qualité de l’éclairage : Moyenne

: Moyenne Qualité des effets : Moyenne

: Moyenne Qualité volumétrique : Moyenne

: Moyenne Qualité des reflets : Moyenne

: Moyenne Qualité de la surface de l’eau : Moyenne

: Moyenne Qualité des shaders : Moyenne

: Moyenne Luminosité globale : Moyenne

: Moyenne Qualité de l’herbe : Moyenne

Bien entendu, ces paramètres dépendent tous de la puissance de votre configuration et de la résolution à laquelle vous essayez de jouer. Par exemple, le 1080p sera beaucoup moins exigeant que la 4K. Mais ces paramètres constituent une excellente base de départ, que vous pouvez ensuite ajuster en conséquence.

Cependant, nous recommandons fortement de désactiver les paramètres de Profondeur de champ et de Flou de mouvement pour tous les jeux, car ils ajoutent des effets visuels inutiles sans affecter les performances.

Exigences PC minimales et recommandées pour Elden Ring

Selon Steam, les spécifications PC minimales et recommandées pour jouer à Elden Ring : Shadow of the Erdtree sont les suivantes :

Configuration Spécifications minimales Spécifications recommandées Système d’exploitation Windows 10 Windows 11/10 Processeur Processeur : Intel Core i5 8400 ou AMD Ryzen 3 3300X Intel Core i7-8700K ou Ryzen 5 3600X Mémoire vive 12 Go de RAM 16 Go de RAM Graphiques Nvidia GeForce 1060 3 Go ou AMD Radeon RX 580 4 Go Nvidia GeForce GTX 1070 8 Go ou AMD Radeon RX Vega 56 8 Go DirectX 12 (niveau de fonctionnalité 12.0) 12 (niveau de fonctionnalité 12.0) Espace disque 60 Go 60 Go Carte Son Périphérique audio compatible Windows Périphérique audio compatible Windows

Il semble qu’une configuration bas de gamme ne fera pas l’affaire pour le jeu le plus vendu de FromSoftware, car vous aurez besoin d’au moins 12 Go de RAM, d’un Intel Core i5 8400 et d’une Nvidia Geforce 1060 avec 3 Go de VRAM pour jouer. Les joueurs sur PC haut de gamme ont signalé des chutes de FPS au lancement, mais les performances se sont améliorées avec les mises à jour déployées depuis sa sortie.

Spécifications PC pour Elden Ring

Elden Ring prend en charge la résolution 4K et le Raytracing RTX a également été ajouté via un patch en mars 2023.

Voici les spécifications complètes d’Elden Ring pour PC :

Résolution maximale : Jusqu’à 3840x2160P

: Jusqu’à 3840x2160P Framerate : Jusqu’à 60 FPS

: Jusqu’à 60 FPS HDR : Pris en charge

: Pris en charge Ray tracing : Pris en charge

Elden Ring dispose-t-il du NVIDIA DLSS ?

Malheureusement, Elden Ring ne prend pas en charge le DLSS. Le DLSS est une technologie qui permet aux joueurs avec des GPU RTX de régler leur jeu à une résolution inférieure, augmentant les performances, mais donnant l’apparence d’une résolution supérieure.

Le mod Temporal Super Sampling de huutaii pourrait vous aider à obtenir les avantages du DLSS dans Elden Ring. Cependant, notez que le mod n’est pas officiel et qu’il fonctionne sur des versions limitées du jeu. De plus, vous ne pouvez pas jouer en ligne sur les serveurs officiels en l’utilisant.

Maintenant que vous connaissez les meilleurs paramètres PC pour Elden Ring, vous êtes prêt à partir dans l’Entre-terre et à affronter le DLC Shadow of the Erdtree.