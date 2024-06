Emplacements des nouvelles Larmes de Cristal dans Elden Ring Shadow of the Erdtree

Elden Ring Shadow of the Erdtree introduit une multitude de nouvelles Larmes de Cristal pour votre mélange de salut miraculeux. Ce guide va vous donner la localisation de toutes les nouvelles Larmes de Cristal du DLC Shadow of the Erdtree.

Le DLC Elden Ring Shadow of the Erdtree est enfin là et nous faisons tous nos premiers pas hésitants dans le Royaume des Ombres. Suivre les traces de Miquella n’est pas une tâche facile et vous voudrez être préparé pour affronter chaque nouveau défi.

Vous chercherez probablement tous les nouveaux types d’armes introduits dans le jeu pour voir ce qui correspond à votre build. Cependant, vous ne devriez absolument pas négliger les nouvelles Larmes de Cristal de Shadow of the Erdtree.

Grâce à leurs nouveaux pouvoirs qui diffèrent grandement des Larmes de Cristal de base d’Elden Ring, ces nouveaux mélanges de salut miraculeux vont faire le plus grand bien à vos builds.

Nous avons donc compilé pour vous la liste de toutes les nouvelles Larmes de Cristal que nous avons trouvées dans Shadow of the Erdtree ainsi que leurs emplacements et effets.

Nous ne connaissons par encore la traduction française du nom de chaque larme à l’heure où nous publions cet article. Ce guide sera mis à jour ultérieurement pour vous fournir la traduction officielle de toutes les nouvelles larmes d’Elden Ring.

Sommaire

Comment obtenir de nouvelles Larmes de Cristal dans Elden Ring Shadow of the Erdtree

Fromsoftware Vaincre les Fourneaux est la clé pour débloquer les Larmes de Cristal de Shadow of the Erdtree.

Dans le jeu de base Elden Ring, les Larmes de Cristal étaient généralement récompensées en battant les Avatars de l’Arbre-Monde ou les boss au pied d’un Arbre-Monde mineur. Dans le DLC Shadow of the Erdtree, les terrifiants ennemis Fourneaux ont remplacé les Avatars de l’Arbre-Monde.

Vaincre les Fourneaux éparpillés dans le Royaume des Ombres vous récompensera presque toujours avec une toute nouvelle Larme de Cristal. Celles-ci peuvent être utilisées pour modifier votre mélange de salut miraculeux de manière assez cool.

Elden Ring Shadow of the Erdtree : emplacements des Larmes de Cristal

Jusqu’à présent dans notre parcours, nous avons localisé six des nouvelles Larmes de Cristal dans le DLC Shadow of the Erdtree d’Elden Ring. Nous les avons listées ci-dessous avec leur emplacement et l’effet qu’elles génèrent lorsque vous consommez votre mélange de salut miraculeux.

Emplacement de la Larme Deflecting Hard

Fromsoftware / Dexerto .

Effet : Améliore la garde spontanée.

Vous pouvez acquérir la Larme Deflecting Hard dans Shadow of the Erdtree en battant le Fourneau au sud-est du Site de Grâce du Carrefour des Trois Chemins dans la Plaine Sépulcrale. C’est le tout premier Fourneau que vous apercevrez lorsque vous entrerez sur la plaine avec son magnifique panorama qui vous introduit au Royaume des Ombres.

Ce Fourneau en particulier est un bon moyen d’apprendre comment les combattre et vous voudrez vous munir de Bénédictions de l’Arbre-Occulte si le combat vous pose problème. Nous avons un guide sur comment vaincre les ennemis Fourneaux, mais pour faire court, utilisez Torrent afin d(utiliser son double saut et ainsi éviter le pire de leurs énormes attaques de flammes.

Emplacement de la Larme Oil-Soaked

Fromsoftware / Dexerto Elden Ring Shadow of the Erdtree

Effet : Enduit les ennemis proches d’huile.

Vaincre le Fourneau errant dans les Ruines d’Unte au sud du Site de Grâce du Château de la Mare vous donnera la Larme Oil-Soaked. Celle-ci est fantastique pour les joueurs désireux d’utiliser le feu dans leur build pour des raisons évidentes.

Acquérir cette nouvelle Larme de Cristal dans Shadow of the Erdtree nécessite également de se rendre dans la zone de la Basse Scadu Altus, ce qui signifie que vous devrez avoir traversé le Donjon des Ombres.

Emplacement de la Larme Viridian Hidden

Fromsoftware / Dexerto .

Effet : Élimine toute consommation d’endurance.

La Larme Viridian Hidden est votre récompense pour avoir vaincu le Fourneau dans l’eau au nord-est du Site de Grâce de la Côte Céruléenne. La Larme Viridian Hidden peut être utile pour pouvoir faire plus de roulades d’esquive contre les nombreuses séquences d’attaques prolongées des principaux boss de Shadow of the Erdtree.

Vous pouvez accéder à ce Fourneau relativement tôt en vous dirigeant directement vers la Rivière Ellac. Commencez dans la Plaine sépulcrale et suivez la rivière vers le sud.

Emplacement de la Larme Crimsonburst Dried

Fromsoftware / Dexerto

Effet : Restaure progressivement les PV des alliés proches pendant un certain temps.

Vous pouvez débloquer la Larme Crimsonburst Dried en abattant le Fourneau qui stagne dans le camp devant le Donjon des Ombres de Scadu Altus. Cette Larme de Cristal particulière est excellente pour tirer plus de valeur de vos Cendres d’invocation ou pour garder vos amis en vie pendant une invasion.

Bien sûr, le combat contre le Fourneau peut être un casse-tête, car les soldats de Messmer dans le camp voisin rejoindront le combat. Heureusement, le Fourneau n’est pas leur ami et vous pouvez l’attirer pour qu’il élimine les soldats lui-même.

Emplacement de la Larme de cristal Glovewort

Fromsoftware / Dexerto .

Effet : Améliore les capacités des Invocations Spirituelles.

Vaincre le Fourneau au nord-ouest de la Tombe Cachée de Charo dans la région la plus au sud du Royaume des Ombres vous récompensera avec la Larme de Cristal Glovewort. Si vous aimez faire appel à une Cendre d’invocation de temps en temps, celle-ci vaut la peine d’être récupérée.

Le Fourneau lui-même est un peu difficile à gérer, car ses jambes sont lourdement blindées. Utilisez les Grands Pots dans l’environnement environnant pour en venir à bout rapidement.

Emplacement de la Larme Fissurée Crimson-Sapping

Fromsoftware / Dexerto .

Effet : Accorde des effets de restauration de PV aux attaques.

Cette Larme de Cristal peut être ajoutée à votre arsenal en battant le Fourneau dans les Ruines Anciennes de Rauh un peu au nord des Ruines Anciennes de Rauh, Site de Grâce ouest. Probablement le combat le plus difficile de tous puisque c’est une zone endgame de Shadow of the Erdtree.

La Larme Fissurée Crimson-Sapping vaut cependant la peine de lutter, car gagner de la santé à chaque coup donné est une capacité utile.

Voilà donc toutes les nouvelles Larmes de Cristal que nous avons trouvées dans Shadow of the Erdtree jusqu’à présent. Nous ne manquerons pas de mettre à jour ce guide si nous en trouvons d’autres au cours de notre partie.

