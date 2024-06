Elden Ring fonctionne-t-il sur Steam Deck ?

Elden Ring a peut-être conservé la difficulté attendue des souls-like, mais faire tourner l’épopée RPG de FromSoftware sur Steam Deck est un jeu d’enfant.

Elden Ring a pris le monde d’assaut lorsqu’il a été lancé en 2022, devenant instantanément le favori pour remporter le prestigieux prix du Jeu de l’Année sur plusieurs plateformes. Il en va de même pour son temps sur Steam Deck, où le jeu continue de faire partie des « Jeux les plus joués sur Steam Deck » pendant des mois.

Au fil des ans, Elden Ring a même obtenu son propre film d’introduction officiel sur Steam Deck, renforçant ainsi sa présence sur cette console portable.

Maintenant, avec Shadow of the Erdtree, le premier DLC du jeu, en route, il n’y a pas de meilleur moment pour reprendre là où votre personnage Sans-éclat s’était arrêté sur Steam Deck.

Peut-on jouer à Elden Ring sur Steam Deck ?

La réponse est oui, on peut jouer à Elden Ring sur Steam Deck, et l’épopée de FromSoftware peut atteindre une moyenne de 40 FPS sur la console portable de Valve.

Le jeu, lorsqu’il a été lancé, ne fonctionnait pas bien sur Steam Deck, avec d’importantes chutes de framerate et des graphismes médiocres. Cependant, Valve a depuis aidé à optimiser Elden Ring pour le Steam Deck, ce qui a considérablement amélioré les performances du jeu avec des visuels magnifiques et une grande stabilité.

FROMSOFTWARE

Comme présenté dans les images de la vidéo du YouTuber DeckWizard, Elden Ring fonctionne toujours brillamment sur le Steam Deck après toutes ces années. Lors des tests de Elden Ring sur un modèle OLED de Steam Deck, qui exécute l’OS Steam version 3.6, l’Entre-terre était également magnifiques sur l’écran OLED amélioré.

Comme on le voit dans la vidéo, le jeu fonctionne entre 40 et 60 FPS, offrant une expérience RPG portable fluide. Bien qu’il ait été optimisé pour la console portable au fil des ans, sa nature graphiquement intensive peut mener à ce que votre batterie se vide rapidement. En conséquence, nous recommandons de garder le chargeur du Steam Deck à portée de main.

La première extension DLC de Elden Ring, Shadow of the Erdtree, sera bientôt disponible à la fois sur Steam et Steam Deck. Cependant, il n’y a encore aucun signe de son fonctionnement sur la console portable. Quoi qu’il en soit, avec la façon dont Elden Ring est optimisé, nous pouvons supposer que le DLC suivra le même chemin et continuera à être l’un des meilleurs jeux sur Steam Deck.

Elden Ring nécessite 60 Go d’espace de stockage sur Steam Deck, ce qui n’est pas beaucoup selon les normes d’aujourd’hui. Cependant, le DLC Shadow of the Erdtree à venir occupe 16,5 Go supplémentaires, portant le total à 76,5 Go.

Assurez-vous donc d’avoir suffisamment de stockage pour profiter pleinement d’Elden Ring et de son DLC sur Steam Deck.