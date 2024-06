Comment obtenir l’Espadon en minerai météorique ancien dans Elden Ring Shadow of the Erdtree

Si vous êtes un utilisateur de Force-Ésotérisme dans Elden Ring Shadow of the Erdtree, assurez-vous d’obtenir l’Espadon en minerai météorique ancien de l’Altus Occulte. Cependant, pour accéder à cette zone et à toutes ses armes, vous devrez d’abord vaincre Rellana, Chevaleresse des Lunes Jumelles.

Aussi, si vous souhaitez essayer des builds Force-Ésotérisme avec de nouvelles armes, voici comment trouver l’Espadon en minerai météorique ancien dans le DLC, ainsi que ses statistiques et le meilleur build pour l’utiliser.

Emplacement de l’Espadon en minerai météorique ancien

Fromsoftware Emplacement de la Forge météorique.

Pour obtenir l’Espadon en minerai météorique ancien, rendez-vous aux Ruines de la Forge météorique, située au sud-ouest du Site de Grâce des Ruines de Moorth à l’Altus Occulte. Il y aura quelques ennemis ici, mais ils devraient être assez faciles à gérer.

Une fois à l’intérieur de la grotte, prenez le Site de Grâce et préparez-vous à traverser la forge pour obtenir l’Espadon en minerai météorique ancien.

Entrez et tirez le premier levier

En entrant, continuez à suivre le chemin jusqu’à atteindre une grande salle avec quelques ennemis et un chemin étroit reliant les deux extrémités de la salle. Traversez le chemin étroit et interagissez avec le levier à gauche pour ouvrir la porte.

Fromsoftware Tirez le levier et occupez-vous des ennemis ou contournez-les pour les éviter.

Emplacement du deuxième levier dans la forge

Une fois que vous avez franchi la porte nouvellement ouverte, progressez à travers le chemin étroit rempli d’ennemis, et vous atteindrez de nouveau une grande salle avec des débris éparpillés.

Vous devriez pouvoir voir le deuxième levier d’ici, mais il est assez haut pour que vous puissiez l’atteindre, alors passez par l’ouverture étroite, gardée par Taylew, le Forgeron Golem, sur le côté droit de la salle. Faites attention en avançant dans le chemin étroit, car vous trouverez bientôt une échelle sur la droite.

Fromsoftware Atteignez le levier en passant par la zone sur la droite.

Grimpez l’échelle et suivez le chemin, et vous atteindrez bientôt l’étage avec le levier. Comme précédemment, interagissez avec celui-ci pour ouvrir une autre porte et avancez.

Dernier levier

Pour finalement obtenir le dernier levier et accéder à l’Espadon en minerai météorique ancien dans Elden Ring Shadow of the Erdtree, passez par la porte nouvellement ouverte et interagissez avec le levier sur votre droite immédiate.

Fromsoftware La Forge vous remettra l’arme et une Pierre de forge des dragons anciens.

Cependant, vous devrez être rapide immédiatement après l’avoir tiré, car vous devrez monter sur la porte qui se lève et l’utiliser comme ascenseur pour atteindre le niveau supérieur. Il ne vous reste plus qu’à vous diriger vers la forge devant vous et obtenir l’arme en interagissant avec elle.

Statistiques de l’Espadon en minerai météorique ancien dans Elden Ring

Puissance d’attaque

Physique – 138

– 138 Critiques – 100

Puissance de Garde

Physique – 80

– 80 Magie – 55

– 55 Feu – 49

– 49 Foudre – 49

– 49 Sacré – 49

– 49 Garde – 55

Bonus d’attribut

Force – D

– D Dextérité – E

– E Ésotérisme – D

Attributs requis

Force – 35

– 35 Dextérité – 10

– 10 Ésotérisme – 19

Compétence unique

Lumière Blanche

Coût en PC – 10

Meilleur build pour l’Espadon en minerai météorique ancien dans Elden Ring

Fromsoftware L’Espadon en minerai météorique ancien est le meilleur pour les utilisateurs de Force-Ésotérisme.

En tenant compte du bonus, le meilleur build pour l’Espadon en minerai météorique ancien est définitivement Force-Ésotérisme. En améliorant l’arme, son bonus sera également amélioré, ce qui la rend excellente pour briser les postures ennemies, étant donné que la plupart des boss du DLC ont un Équilibre élevé.

Associez-le à un autre espadon, et vous aurez le meilleur build pour les attaques en saut, les bris d’Équilibre et les dégâts lourds. Cependant, assurez-vous aussi d’avoir une quantité considérable d’Équilibre vous-même, sinon vous risquez d’être étourdi pendant vos attaques.

Pour les talismans, assurez-vous d’équiper le Talisman de la Griffe pour des attaques en saut améliorées, et le Talisman de l’Arsenal de la Grande-Jarre pour augmenter votre limite de poids de portage. En plus de ceux-ci, vous pouvez essayer le Sceau meurtri de Radagon pour augmenter les attributs et le Talisman de la Tortue Verte pour améliorer la vitesse de récupération de l’endurance.

Il y a un nombre considérable d’autres armes à découvrir dans Elden Ring Shadow of the Erdtree, alors assurez-vous d’explorer le vaste Royaume des Ombres et de récupérer tous les objets de collection avant de vous confronter aux puissants boss.