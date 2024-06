Comment obtenir l’arme Griffes Bestiales dans Elden Ring Shadow of the Erdtree

Les Griffes Bestiales sont un nouveau type d’arme dans Elden Ring Shadow of the Erdtree, et vous pouvez les obtenir assez tôt dans le jeu.

Cette nouvelle arme est puissante, car elle se base sur la Force, mais elle se distingue également par un ensemble de mouvements extrêmement rapides basés sur la Dextérité, ce qui en fait un excellent choix pour les builds hybrides. Voici comment obtenir les Griffes Bestiales dans Elden Ring Shadow of the Erdtree.

Vous pouvez obtenir les Griffes Bestiales en battant Logur le Sauvage. Il s’agit un mini-boss que l’on peut trouver rôdant dans les bois au sud des Plaine sépulcrale, juste en bas de la colline (voir image ci-dessous).

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Fromsoftware Le cercle rouge indique où trouver Logur, les Griffes Bestiales dans Shadow of the Erdtree.

Vous pouvez surprendre Logur alors qu’il se promène dans les bois et lui donner un coup de poignard dans le dos avant de commencer le combat. Ensuite, soyez patient, esquivez ses attaques rapides et apparemment interminables, et attendez une ouverture.

Les attaques de Logur sont toutes à courte portée, donc si vous avez des sorts, incantations ou armes à distance, ceux-ci seront efficaces. Cependant, faites attention à ses mouvements rapides, car l’ensemble des attaques des Griffes Bestiales permettent à Logur de se rapprocher très vite.

Il est également important de noter que Logur possède une Fiole de Larmes Pourpres, vous pouvez donc vous attendre à ce qu’il s’arrête pour se soigner lorsque vous réduisez sa santé. C’est là une excellente occasion de lui porter des coups, et s’il essaie de se soigner à nouveau, il se rendra vite compte qu’il n’a plus de fioles, vous offrant une autre ouverture.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Une fois que vous aurez vaincu Logur, vous serez récompensé par les Griffes Bestiales, qui sont l’une des meilleures armes du début de jeu que vous pouvez trouver dans Elden Ring Shadow of the Erdtree et qui vous aideront à vaincre certains des boss les plus difficiles que le DLC a à offrir.

Statistiques des Griffes Bestiales

Puissance d’attaque Physique – 98 +35 Critiques – 100



Dégâts subis en garde Physique – 35 Magie – 20 Feu – 20 Foudre – 20 Sacré – 20 Boost de garde – 20



Bonus d’attributs Force – D Dextérité – D



Attributs requis Force – 13 Dextérité – 11



Effets passifs Accumule du saignement (45)



Les Griffes Bestiales pèsent 3,0 et possèdent les Cendres de Guerre « Entaille », qui produit une série d’attaques pour un coût de 13 FP.

Le meilleur build pour les Griffes Bestiales

Pour les Griffes Bestiales, l’idéal est d’opter pour build avec la Force et la Dextérité comme attributs les plus élevés. Je recommande d’utiliser le Masque Blanc, car il augmentera votre Puissance d’Attaque de 10% après avoir infligé un saignement, et le Talisman Exultation du Seigneur du Sang, qui fait la même chose et se cumule.

L’article continue après la publicité

En rapport: Comment vaincre le boss Lion Dansant de la Bête Divine dans Elden Ring Shadow of the Erdtree

L’article continue après la publicité

Découvrez nos guides et toute l’actualité de Shadow of the Erdtree dans la rubrique Elden Ring de notre site.