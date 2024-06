Comment battre le boss Senessax, Dragon Ancien dans Elden Ring Shadow of the Erdtree

Le Royaume des ombres du DLC d’Elden Ring abrite plusieurs terribles dragons, dont Senessax, Dragon Ancien, l’un des plus puissants. Voici comment terrasser cette bête maléfique dans son propre repaire.

Le DLC Elden Ring Shadow of the Erdtree est conçu pour les joueurs de haut niveau. Par conséquent, vous devez vous attendre aux monstres les plus imposants et les plus terrifiants jamais créés par FromSoftware. Senessax, dragon ancien, est certainement l’un des ennemis les plus terrifiants du jeu.

Notez que Senessax, dragon ancien, est un boss optionnel, vous n’avez donc pas besoin de le combattre pour terminer le DLC. Cependant, il laisse tomber beaucoup de runes et quelques objets utiles, alors traquer ce dragon en vaut la peine.

Fromsoftware Senessax, dragon ancien, est aidé par une caméra capricieuse

Emplacement de Senessax, dragon ancien

Pour trouver Senessax, Dragon Ancien, vous devez vous rendre au Site de Grâce de la Voie des Piliers. De là, vous entendrez des pleurs. Suivez ces sons perturbants jusqu’à atteindre le Puits du Dragon. Traversez ce donjon jusqu’à atteindre le Terminus du Puits du Dragon.

Suivez le chemin à travers les montagnes, et vous apercevrez finalement un dragon blanc endormi au loin. C’est Senessax, Dragon Ancien, et dès que vous approcherez, le combat commencera.

Fromsoftware Senessax, Dragon Ancien, se trouve au Pic Déchiqueté.

Une fois que Senessax, dragon ancien, est en vue, vous pouvez faire appel à une Cendre d’Invocation. Le dragon dormira pendant ce processus, tant que vous ne l’approchez pas. Cela signifie que vous pouvez invoquer une Larme Imitatrice, vous soigner et appliquer tous les buffs à votre disposition.

Vous pouvez utiliser Torrent pendant le combat contre Senessax, Dragon Ancien. Torrent aide à couvrir la distance au début du combat, mais la vitesse de Senessax signifie que le pauvre cheval ne tiendra pas longtemps.

La chose la plus importante à noter concernant Senessax, dragon ancien, est que c’est un boss qui bouge beaucoup, et vite. Couplé à sa taille, cela signifie que la caméra est votre pire ennemi dans ce combat. Il peut être judicieux de désactiver le verrouillage lorsque vous êtes à portée de frappe, sinon vos attaques pourraient manquer leur cible.

Un autre point important est que, contrairement à d’autres boss du DLC, comme Messmer l’Empaleur, il n’a pas de seconde phase. Cela signifie que vous n’aurez pas de mauvaise surprise lorsque vous le réduisez à 50% de sa santé, mais le boss ne vous laissera pas non plus le temps de vous soigner ou de réappliquer vos buffs.

Fromsoftware Senessax, dragon ancien, mélange attaques de mêlée et attaques énergétiques.

Senessax utilise ses puissantes griffes pour vous frapper, mais le pire est que la plupart de ses attaques ont un effet de zone qui frappe la zone tout autour du dragon après le coup initial. Par conséquent, vous devez maîtriser l’esquive de son coup initial puis l’onde de choc qui suit. Le timing n’est pas si difficile à trouver, à condition de ne pas paniquer. Gardez simplement à l’esprit qu’il effectue généralement 2 à 4 frappes d’affilée.

Senessax a également tendance à frapper le sol plusieurs fois. Tout ce que vous avez à faire est d’esquiver le premier coup en le voyant et de vous baser sur l’audio pour anticiper le second coup.

Comme il convient à un dragon, Senessax peut cracher du feu. Je sais, ça vous aide beaucoup. Lorsque le boss fait cela, foncez immédiatement vers sa queue et commencez à frapper. Non seulement vous donnerez beaucoup de coups, mais vous serez hors de portée des flammes pendant qu’il est coincé dans l’animation.

Senessax, Dragon Ancien, a deux attaques aériennes, une où il plonge et une où il crache du feu. Dans les deux cas, courez vers le boss ! Si c’est l’attaque de plongée, alors il tombera derrière vous. Si c’est le feu, vous éviterez l’effet de zone et serez sur lui lorsqu’il atterrira.

Il peut également déclencher un coup de queue et créer une lance d’énergie qu’il lance au sol. Ces attaques sont puissantes, mais faciles à anticiper et à esquiver.

En termes de cibles, les pattes arrière et la base de la queue sont les meilleures parties à frapper. La tête est trop haute pour être atteinte et les pattes avant sont souvent utilisées pour les attaques. Les pattes arrière ont tendance à rester immobiles, vous pouvez donc donner beaucoup de coups avant qu’il ne commence à contre-attaquer.

Senessax, Dragon Ancien, peut également battre des ailes pour créer une rafale de vent. Heureusement, cela vous fera seulement tomber et ne vous fera pas de mal. En fait, si vous sautez pendant le premier coup, vous pouvez faire une roulade pour éviter la dernière rafale et obtenir une attaque gratuite ou une guérison.

Comme c’est le cas pour tous les boss du DLC Shadow of the Erdtree, ce boss est très agressif, extrêmement mobile et vous punira si vous essayez de vous soigner à un moment inopportun. C’est pourtant l’un des plus faciles, car sa taille vous permet d’avoir de nombreux endroits où le frapper.

Une fois que vous maîtrisez l’esquive de ses effets de zone, vous aurez compris 90% de l’arsenal de Senessax, Dragon Ancien. Le reste viendra naturellement.

Récompenses de Senessax, Dragon Ancien

Une fois que vous aurez vaincu Senessax, Dragon Ancien, vous gagnerez :

200 000 runes

Pierre de forge des dragons ancien s

s Pierre de forge sombre des dragons anciens

Malheureusement, ce majestueux dragon n’est pas le seul ennemi qui vous attend dans les Pics Déchiquetés. Plus loin sur le chemin, vous affronterez Bayle l’Effroyable. Consultez notre guide de Bayle pour plus d’informations sur comment éliminer ce dragon.

Vous plongez dans Shadow of the Erdtree ? Découvrez nos guides et toute l’actualité du Royaume des Ombres dans la rubrique Elden Ring de notre site.