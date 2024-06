Comment battre le boss Bayle l’Effroyable dans Elden Ring Shadow of the Erdtree

Le boss Bayle l’Effroyable dans le DLC Elden Ring Shadow of the Erdtree est un puissant dragon fortement inspiré par certains des monstres les plus effrayants de la fiction. Voici comment tuer ce dragon de feu.

Bayle l’Effroyable rappelle le Balrog du Seigneur des Anneaux, en particulier la version des films de Peter Jackson. Il possède des pouvoirs de feu similaires et une immense épée enflammée. La seule différence est que ce monstre colossal sait encore utiliser ses ailes – et il en tire pleinement parti.

Pour les plus timides d’entre vous, ce boss est optionnel dans Shadow of the Erdtree. Vous n’avez pas besoin de le battre pour terminer l’histoire. Cependant, pouvez-vous vraiment prétendre être le Seigneur d’Elden alors qu’un boss endgame aussi puissant continue de vivre ?

Fromsoftware Bayle peut utiliser son souffle de feu pour attaquer.

Emplacement de Bayle l’Effroyable

Bayle se trouve au Pic déchiqueté, dans la partie est du Royaume des Ombres. Il se trouve plus loin sur le chemin après avoir vaincu Senessax, dragon ancien.

Fromsoftware Bayle l’Effroyable peut être trouvé après avoir vaincu Senessax, dragon ancien.

Bayle est sensible aux dégâts de Glace. Si vous avez des Incantations qui infligent ce genre de dégâts, ou si vous avez une Hache de Glace maximisée, ce seront vos armes de choix. Apportez tous les objets ou équipements que vous avez qui bloquent les dégâts de Feu ou de Foudre. Bayle utilise ces deux éléments de manière intensive.

Certaines des attaques de Bayle peuvent être bloquées avec un bouclier. Son attaque de queue et son coup de tête peuvent être absorbés en toute sécurité avec un bouclier, tant que vous avez de l’endurance, votre santé ne sera pas touchée.

Phase 1

Le mieux est de frapper Bayle par l’arrière. C’est particulièrement utile si vous pouvez invoquer une aide pour le distraire. Faites de votre mieux pour vous placer derrière Bayle et commencez à le frapper pour accumuler les dégâts de Glace. Frapper depuis cette position vous donnera également beaucoup d’espace pour esquiver lson attaque de souffle de feu.

Pour toutes ses autres attaques, il suffit d’esquiver à la dernière seconde. Une fois qu’il lance une foudre rouge, roulez simplement dans n’importe quelle direction pour éviter les dégâts.

Les invocations ne fonctionnent pas immédiatement. Si vous essayez d’utiliser une invocation dès que vous entrez dans l’arène du boss Bayle, votre personnage affichera une expression confuse. Vous devez attendre quelques secondes avant de pouvoir faire votre invocation. Naturellement, cela donne à Bayle une chance de vous griller avec son souffle.

Le bas de la queue de Bayle n’est pas correctement modélisé. Vous pouvez tout simplement traverser la queue de Bayle. Cela peut jouer en votre faveur, car pouvoir traverser la queue de Bayle vous permet de vous placer derrière lui plus rapidement, ce qui est la position optimale pour l’attaquer.

Les attaques de feu de Bayle ont des visuels incohérents pour leur zone d’effet. Cela est particulièrement visible avec son attaque de souffle en ligne droite. Vous devez juste esquiver à la dernière seconde et espérer le meilleur.

Pour le souffle de feu descendant de Bayle, dès que vous voyez le feu descendre, commencez immédiatement à courir ou à rouler dans une direction loin du centre de l’explosion. Si vous avez de la chance, vous éviterez les dégâts.

Si vous avez commencé une attaque, vous allez être touché. Si vous êtes à court d’endurance, vous allez être touché. Si une partie de son corps est sur le chemin, vous allez être touché. Et même si vous faites tout parfaitement, parfois il vous touchera quand même.

Fromsoftware

Phase 2

Une fois que vous avez affaibli Bayle, il entrera dans sa deuxième phase en s’arrêtant net, alors que de la lave et de la foudre s’accumulent autour de lui. Si vous voulez éviter les dégâts, courez directement loin de Bayle dès qu’il entre dans cette phase. Cependant, si vous avez la santé et les potions nécessaires, vous pouvez profiter de cette opportunité pour frapper Bayle lorsqu’il est figé afin d’infliger des dégâts supplémentaires.

Bayle sautera ensuite dans les airs, créant une chaîne de boules de feu qui vous tireront dessus. Éloignez-vous en roulant. Mais soyez prêt à esquiver lorsque Bayle descend, et à esquiver à nouveau si vous êtes proche, car de la lave jaillira du sol. (Pour les boules de feu, le jeu présente parfois des bugs et elles ne tombent pas.)

Dans la deuxième phase, la plupart de ses chaînes d’attaques dureront longtemps, car il crachera de la lave et des flammes après la plupart de ses attaques. Cela signifie que vous devez être prêt à double-esquiver après les attaques.

Comme pour la première phase, privilégiez le fait de vous placer derrière Bayle et d’esquiver autant que possible. C’est l’un des boss les plus difficiles de Shadow of the Erdtree et il est assez buggé, alors persévérez, et vous finirez par le terrasser comme Gandalf et par l’anéantir sur la montagne.

Alliés PNJ

Vous pouvez obtenir une invocation de PNJ pour vous offrir une aide de base dans le combat contre Bayle. En chemin vers les Pics Déchiquetés, après avoir tué les deux dragons en train de se battre, vous passerez devant un PNJ blessé nommé Igon qui vous appellera après que les deux dragons soient morts.

Parlez-lui et il vous donnera son doigt et vous conseillera de l’invoquer lors du combat contre Bayle. Vous pouvez également en apprendre davantage sur son histoire et celle de Bayle en parlant à la Prêtresse Dragon.

Récompenses de Bayle l’Effroyable

Lorsque vous vainquez Bayle l’Effroyable, vous gagnerez :

490 000 Runes

Le Cœur de Bayle

Le Cœur de Bayle peut être échangé au Temple draconique de la Côte sud contre la Foudre enflammée de Bayle ou la Tyrannie de Bayle.

Vous plongez dans Shadow of the Erdtree ? Découvrez nos guides et toute l’actualité du Royaume des Ombres dans la rubrique Elden Ring de notre site.

