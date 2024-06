Ce boss du DLC d’Elden Ring est moins terrifiant depuis cette révélation inattendue

Les joueurs d’Elden Ring qui ont affronté le boss Lion Dansant dans Shadow of the Erdtree sont choqués d’apprendre la vérité sur cette créature imposante.

Le Lion Dansant de la Bête Divine est l’un des premiers boss que les joueurs rencontrent en plongeant dans Shadow of the Erdtree. Comme les autres boss d’Elden Ring, cet ennemi est redoutable et nécessite de nombreux essais et erreurs pour être vaincu.

Cependant, le YouTuber BonfireVN a découvert ce qui se cache réellement sous le Lion Dansant : deux personnages géants déguisés dans un costume élaboré.

La personne à l’avant porte la tête échevelée, ses mains agrippées de chaque côté du visage du lion pour manipuler ses rugissements et les mouvements de sa crinière.

A l’arrère, une deuxième personne rampe à quatre pattes derrière le leader pour agir comme la queue. Un aperçu sous le costume montre que l’homme rampant est mis à rude épreuve chaque fois que le Lion Dansant d’Elden Ring bondit dans la zone.

Les fans de Shadow of the Erdtree ont exprimé leur choc face à cette révélation, bien que certains aient noté que le Lion Dansant a des racines dans la tradition chinoise.

Ce déguisement est spécifiquement inspiré par le Barongsai, une danse du lion chinoise effectuée lors de festivals et d’autres événements. Deux danseurs manipulent le costume du lion, l’un contrôlant la tête tandis que l’autre contrôle la queue.

Une personne dans les commentaires de YouTube a écrit : « Jamais je n’aurais imaginé un barongsai… [être] réimaginé en quelque chose d’aussi surnaturel. Un travail vraiment fantastique de l’équipe de design ».

Quelqu’un d’autre a dit que cette révélation rend le Lion Dansant beaucoup moins terrifiant. « Le gars à l’arrière… L’horreur de ce boss s’est transformée en humour. Tellement drôle de le voir courir à quatre pattes ».

Au final, ce qui semblait être une créature terrifiante se révèle être une interprétation créative et humoristique inspirée des traditions chinoises. Les joueurs continueront sans doute à affronter ce boss avec un regard nouveau, mêlant respect pour le design et amusement face à la vérité cachée dans Elden Ring Shadow of the Erdtree.