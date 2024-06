L’arme la plus puissante du DLC d’Elden Ring est un Flacon de Parfum qui anéantit les Boss

Un humble Flacon de Parfum s’est rapidement imposé comme l’arme la plus puissante d’Elden Ring Shadow of the Erdtree, en ne ne faisant qu’une bouchée des boss du DLC.

À l’approche de la sortie d’Elden Ring Shadow of the Erdtree, l’excitation est montée d’un cran lorsque FromSoftware a commencé à dévoiler les huit nouveaux types d’armes. Des grandes katanas rendant hommage à Monster Hunter, des arts martiaux pour des combats au corps à corps, et bien d’autres nouveautés ont fait monter la hype.

Bien sûr, de nombreux joueurs ont tenté de découvrir celles qui avaient le potentiel de casser le jeu. Une Incantation particulièrement cassée aurait pu décrocher la couronne, mais c’est cette dernière découverte qui semble finalement être le candidat idéal.

L’un des nouveaux Flacons de parfum pourrait bien prendre la première place de l’arme la plus puissante d’Elden Ring Shadow of the Erdtree. Le Flacon de Parfum de Foudre, ou plus précisément sa Cendre de Guerre, anéantit certains des boss les plus coriaces d’Elden Ring.

« Le DLC d’Elden Ring nous a apporté quelque chose de magnifique : le Parfum de Foudre. »

Comme on peut le voir avec le Géant de Feu ci-dessus, la Cendre de Guerre Déferlement Étincelant sur le Flacon de Parfum de Foudre inflige une quantité absurde de dégâts. Le build utilisé est l’œuvre du YouTuber Syrobe (partagée pour la première fois par PC Gamer) qui explique son exploit avec l’arme.

Habituellement, la Cendre de Guerre Déferlement Étincelant envoie une série de nuages de parfum en ligne droite qui explosent et infligent des dégâts dans des zones de collision individuelles. Cependant, en visant le sol, toutes ces explosions se concentrent dans une seule zone et font fondre la barre de vie du boss.

Sans spoiler, Syrobe a même précisé qu’il avait renversé le boss final de Shadow of the Erdtree en seulement 13 secondes. En voyant à quel point ce Flacon de Parfum a facilement géré le Géant de Feu, nous sommes enclins à le croire.

C’est donc une excellente nouvelle pour les joueurs qui souhaitent terminer le DLC le plus rapidement possible. Si vous cherchez un défi, cependant, nous avons des guides sur comment battre tous les nouveaux boss introduits dans Shadow of the Erdtree sans utiliser cette arme particulière.