Web App d’EA FC 25 : nos conseils pour gagner des crédits rapidement

L’application web d’EA FC 25 est enfin disponible et les joueurs n’ont pas perdu de temps pour se lancer dans la construction de leur première équipe Ultimate Team.

Après avoir ouvert votre pack de départ, la Web App peut sembler un peu limitée, car vous ne pouvez pas encore jouer de match avant la sortie officielle du jeu le 20 septembre. Mais ne vous inquiétez pas, il existe encore de nombreuses façons d’utiliser l’application Web pour prendre de l’avance sur la concurrence.

Voici quelques conseils utiles à garder à l’esprit sur la Web App d’EA FC 25 pour maximiser vos échanges et vos gains de crédits.

Les meilleures méthodes pour gagner des crédits via la Web App

Ne vendez pas rapidement les cartes indésirables

L’une des choses les plus importantes à retenir sur la Web App, surtout avant le lancement complet du jeu, est de ne jamais vendre rapidement les joueurs indésirables. Bien que cela puisse être tentant si vous obtenez une carte que vous n’utiliserez jamais ou un doublon échangeable, vous pourriez passer à côté de crédits faciles.

À ce stade précoce du jeu, d’autres joueurs essaieront désespérément de compléter les Défis de Création d’Équipe (DCE) comme Hybride Pays, donc des cartes que vous pourriez juger sans valeur pourraient en réalité se vendre à bon prix sur le marché des transferts.

Ajoutez donc les joueurs que vous ne voulez pas garder à votre liste des transferts et vérifiez régulièrement leurs prix pour décider du meilleur moment pour les mettre en vente.

Si vous avez la chance de tirer l’un des meilleurs joueurs d’EA FC 25 sur la Web App, il peut être tentant de le vendre immédiatement pour encaisser. Cependant, vous pouvez facilement maximiser vos profits avec un peu de temps et de patience.

EA SPORTS

Avant que le jeu ne soit officiellement lancé, la plupart des joueurs n’auront pas les crédits nécessaires pour acheter des cartes très bien notées sur le marché. Cela signifie que les prix de ces cartes sont souvent assez bas sur la Web App, avant d’augmenter fortement lorsque l’accès anticipé commencera et que les joueurs commenceront à accumuler plus de crédits.

Il est donc préférable de garder les meilleures cartes que vous obtenez à ce stade et d’attendre le bon moment pour les vendre.

Ne faites pas les DCE Amélioration

Les améliorations Or sont un incontournable dans Ultimate Team et sont un excellent moyen d’échanger des joueurs dont vous n’avez plus besoin contre de meilleurs. Cependant, à ce stade d’EA FC 25, vous devriez les éviter à tout prix.

L’avantage des premières semaines de la saison est que presque toutes les cartes ont une certaine valeur, qu’il s’agisse de cartes Bronze ou Or rares. Dépenser 11 d’entre elles dans des DCE Amélioration pour n’en recevoir que deux ou trois en retour est une perte de temps et de crédits.

Comme vous ne pouvez pas garantir que vous obtiendrez quelque chose de meilleur avec les améliorations Or ou Argent, nous vous recommandons de vendre vos joueurs indésirables sur le marché ou de les utiliser dans des DCE plus rentables.

La méthode des packs Bronze

Bien qu’elle ne soit plus aussi efficace qu’elle l’a été par le passé, la technique des packs Bronze reste un moyen simple et rapide de faire du profit dans EA FC 25.

La méthode est assez simple : vous n’avez qu’à ouvrir des packs Bronze et mettre les joueurs en vente sur le marché des transferts. Souvent, vous trouverez que ce que vous récupérez couvre tout juste les 750 crédits nécessaires pour les ouvrir, mais il est également possible de récupérer plus que ce que vous avez payé.

Selon Futmind, la valeur moyenne d’un pack Bronze dans EA FC 24 était de 937 crédits, donc c’est une astuce pour les joueurs les plus dévoués qui sont prêts à y consacrer du temps. Cependant, si vous obtenez une carte utile pour un DCE précoce, vous pourriez gagner des milliers de crédits avec un seul pack.

EA SPORTS

Comme mentionné plus haut, le prix des joueurs va probablement augmenter considérablement une fois que l’accès anticipé débutera. La Web App est donc le moment idéal pour acheter des cartes potentiellement méta quand elles sont encore à leur prix le plus bas. Mais qui devriez-vous cibler ?

Il y a de nombreux facteurs à prendre en compte, mais les principales caractéristiques que vous devriez rechercher sont leurs stats et leur championnat. Si vous repérez un joueur de l’un des cinq plus grands championnats européens, il sera alors très prisé dans les équipes de départ, surtout s’il a des statistiques élevées en vitesse ou en tir.

Il est également important de réfléchir aux cartes méta auxquelles ils pourraient être liés. Par exemple, Viktor Gyökeres du Sporting Lisbonne semble être une carte surpuissante d’un championnat peu utilisé, donc les joueurs de Premier League ou de LaLiga avec un lien de nationalité suédoise auront une valeur supplémentaire, car les managers chercheront à l’intégrer dans leur équipe.

N’oubliez pas la taxe EA

Le seul moyen de vraiment faire du profit rapidement sur la Web App d’EA FC 25 est de vendre des joueurs sur le marché, il est donc essentiel que vous preniez en compte la taxe appliquée à chaque vente. Chaque fois que vous vendez un article, EA SPORTS déduit 5 % pour réguler le marché des transferts.

Donc, si vous achetez un joueur pour 5 000 crédits et décidez de le vendre pour 10 000, vous perdrez 500 crédits instantanément. Cela reste un profit conséquent, mais à ce stade de la saison où les crédits sont difficiles à accumuler, assurez-vous de calculer exactement ce que vous allez récupérer pour chaque vente.

Avec tous ces conseils pour la Web App d’EA FC 25, vous devriez rapidement accumuler suffisamment de crédits pour construire une équipe capable de rivaliser dans Division Rivals et UT Champions.

