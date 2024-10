Le système AcceleRATE d’EA FC 25 : longue, contrôlée, explosive et plus

Dans EA FC 25 Ultimate Team, chaque carte est unique, notamment en ce qui concerne son type d’accélération (ou AcceleRATE). Voici tout ce que vous devez savoir sur cette fonctionnalité et son impact sur vos joueurs.

Lors de la constitution d’une équipe Ultimate Team, plusieurs facteurs sont à prendre en compte. Tout d’abord, il est essentiel que le poste du joueur corresponde à la formation choisie. Ensuite, le rôle du joueur doit s’aligner avec vos tactiques.

En plus de cela, il est crucial de sélectionner des joueurs avec de bonnes statistiques et des Styles de jeu pratiques. Avec autant de critères à considérer, il est facile d’oublier l’importance du système AcceleRATE. Pourtant, comprendre cette fonctionnalité est essentiel pour choisir la meilleure équipe possible.

Qu’est-ce que le système AcceleRATE ?

AcceleRATE est un archétype qui détermine la vitesse de chaque joueur lors de ses courses sur le terrain. Il est basé sur la combinaison de quatre statistiques de base : Accélération, Taille, Agilité, et Force.

Selon le pourcentage de ces statistiques, le joueur est attribué à un type d’AcceleRATE. Ce système ne rend pas seulement le jeu plus réaliste, mais il permet également aux joueurs d’adopter une approche plus stratégique lors de la création de leurs équipes. Il devient alors crucial de réfléchir à quel type d’AcceleRATE est le plus adapté à un attaquant pour dépasser un milieu de terrain ou un défenseur, et vice-versa.

Le système AcceleRATE d’EA FC 25

Le type d’AcceleRATE le plus courant est Contrôlée. Les joueurs de cette catégorie se déplacent de manière plus équilibrée et contrôlée. Le type Explosive regroupe des joueurs plus petits et agiles qui démarrent rapidement, mais ralentissent après une première poussée d’accélération.

Le type Longue concerne les joueurs plus grands et plus forts qui démarrent lentement, mais accélèrent sur de longues distances une fois en pleine foulée.

Voici une explication des nouveaux pourcentages d’AcceleRATE dans EA FC 25 :

Explosive contrôlée – 50 % explosive, 50 % contrôlée

– 50 % explosive, 50 % contrôlée Surtout explosive – 70 % explosive, 30 % contrôlée

– 70 % explosive, 30 % contrôlée Contrôlée longue – 50 % longue, 50 % contrôlée

– 50 % longue, 50 % contrôlée Surtout longue – 70 % longue, 30 % contrôlée

Catégories AcceleRATE dans EA FC 25

Voici comment ces types d’AcceleRATE sont attribués aux joueurs :

Type Taille Agilité Force Accélération Agilité / Force

Différence Explosive (pure) <= 175 cm



[176,2 cm] >= 80 — >= 80 >= 20 Surtout explosive <= 182 cm



[183,1 cm] >= 70 — >= 80 >= 12 Explosive contrôlée <= 182 cm



[183,1 cm] >= 65 — >= 70 >= 4 Contrôlée Tout Tout Tout Tout Tout Contrôlée longue >= 181 cm)



[180,6 cm] — >= 65 >= 40 >= 4 Surtout longue >= 183 cm



[182,57 cm] — >= 75 >= 55 >= 12 Longue (pure) >= 188 cm



[187,45 cm] — >= 80 >= 55 >= 20

Pour plus d’informations sur EA FC 25 Ultimate Team, n’hésitez pas à consulter nos guides sur les meilleurs joueurs à utiliser dans les Évolutions et les joueurs les plus adaptés pour le mode RUSH.