Ce surpuissant geste méta d’EA FC 25 élimine les défenseurs à chaque fois

Les joueurs d’EA FC 25 sont toujours à la recherche de nouvelles astuces pour prendre l’avantage, et cette technique méta qui vous permet de dribbler facilement les défenseurs domine déjà Ultimate Team.

Bien qu’il existe de nombreuses formations et tactiques à expérimenter dans EA FC 25, une fois le coup d’envoi donné, tout repose sur vous. Construire votre équipe avec les meilleurs joueurs vous aidera à progresser, mais pour grimper dans les classements en Division Rivals et Champions, il vous faudra maîtriser les meilleures techniques.

Une astuce qui s’avère extrêmement puissante en ce début de saison est le speed boost. Ce geste simple mais efficace vous permet d’exploser littéralement devant un défenseur grâce à une accélération soudaine, et il est très difficile pour l’adversaire de l’arrêter.

Recevez le ballon avec un de vos joueurs les plus rapides ou les plus techniques. Appuyez et maintenez L1/LB sur votre manette. Relâchez cette touche et appuyez immédiatement sur la touche de sprint pour dépasser le défenseur.

Bien que cela semble facile sur le papier, il vous faudra un peu de pratique pour l’exécuter régulièrement et en tirer le meilleur parti. Maintenir le bouton L1/LB ralentit l’attaquant et garde le ballon sous un contrôle serré, ce qui rend très difficile une récupération de balle par le défenseur. Ensuite, en appuyant sur le sprint, le joueur pousse le ballon de quelques mètres vers l’avant et accélère rapidement pour le récupérer.

EA SPORTS Le speed boost est idéal pour éliminer un défenseur et se mettre en position de frappe.

Si vous souhaitez aller plus loin, la nouvelle feinte Stop and Go fournit également un boost de vitesse lorsqu’elle est exécutée. Heureusement, c’est l’un des gestes les plus faciles à réaliser : il vous suffit de maintenir L2/LT et de pousser le stick droit vers l’arrière, puis vers l’avant.

Quand utiliser le speed boost

Le speed boost fonctionne mieux avec un joueur ayant une grande vitesse et un dribble élevé, de préférence un ailier, car ils sont plus susceptibles de distancer le latéral et d’éviter les tacles. Avec cela en tête, des joueurs techniques comme Vinicius Jr ou Kylian Mbappé sont absolument parfaits, car ils possèdent le Style de jeu Foulée rapide.

L’autre élément clé à maîtriser avec cette astuce est le timing. Elle est la plus efficace lorsque le défenseur s’engage et qu’il y a beaucoup d’espace derrière lui pour courir. Si vous attendez le moment parfait et que vous appuyez sur sprint au moment où le défenseur tente un tacle, vous pouvez rapidement pousser le ballon et le laisser sur place.

Après avoir testé cette technique durant les premiers jours d’EA FC 25, nous sommes très vite arrivés à la conclusion suivante : le speed boost est indispensable.

La plupart des latéraux ont un type d’accélération Contrôlée, ce qui signifie qu’ils ne peuvent tout simplement pas suivre un ailier Explosif qui fonce devant eux.

Il y a eu de nombreuses occasions où nous avons réussi à créer une opportunité de but ou à centrer dans la surface à partir d’une position initialement impossible grâce à un speed boost bien exécuté.

Si vous souhaitez tirer pleinement parti de cette astuce simple, n’oubliez pas de consulter la liste des joueurs les plus rapides ainsi que ceux qui ont cinq étoiles de gestes techniques dans EA FC 25.