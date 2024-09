Promo Total Rush d’EA FC 25 : fuites et tout ce que nous savons

Le lancement d’EA FC 25 est prévu pour le 20 septembre en accès anticipé, et des fuites ont déjà révélé la première promo de la saison : Total Rush.

Le mode Ultimate Team repose sur la constitution d’une équipe imbattable composée des meilleurs joueurs, mais ce sont les promotions régulières et les nouvelles cartes spéciales qui maintiennent l’engouement des joueurs. Alors que beaucoup s’attendaient à ce que l’événement Road to the Knockouts ouvre la nouvelle saison, des fuites indiquent que les développeurs ont prévu quelque chose de totalement différent.

Voici tout ce que nous savons sur la nouvelle promo Total Rush d’EA FC 25.

Quand sort la promo Total Rush d’EA FC 25 ?

Il n’y a pas encore de date officielle pour la promo Total Rush d’EA FC 25, mais nous pensons qu’elle arrivera le vendredi 20 septembre 2024, soit le même jour que le début de l’accès anticipé.

Dans FC 24, les joueurs ayant accès au jeu en avant-première ont eu droit à l’événement Nike Mad Ready, qui leur était exclusif et inaccessible à ceux ayant acheté l’édition standard.

Selon les fuites de Donk Trading et FGZ affirmant que Total Rush sera la première promo et portera le nom de la Saison 1, il est probable qu’il s’agisse cette année encore d’une campagne réservée à l’édition Ultimate.

Cependant, rien n’a été confirmé officiellement par les développeurs. Il est également possible que cet événement soit lancé le 27 septembre, date de sortie mondiale d’EA FC 25, et que Road to the Knockouts arrive la semaine suivante.

Qu’est-ce que la promo Total Rush d’EA FC 25 ?

Peu de détails sont disponibles sur Total Rush à ce stade, mais d’après son nom, il est possible que cette promo soit liée au nouveau mode 5v5 Rush introduit dans Ultimate Team avec FC 25.

Cela pourrait signifier que ces cartes spéciales ne pourront être obtenues qu’en jouant à ce nouveau mode, ou qu’il y aura des opportunités de les améliorer en accomplissant des défis spécifiques à Rush. Il est aussi possible que le nom ne soit qu’une référence et que ces cartes fonctionnent comme des cartes traditionnelles, ajoutées dans des packs avec une amélioration des stats des joueurs.

Autre hypothèse : si Total Rush s’avère être l’équivalent de l’événement Nike Mad Ready de cette année, il se pourrait que ces cartes soient simplement des designs uniques, sans réel impact sur les statistiques des joueurs.

EA ne met généralement pas la barre trop haute pour la première promo, surtout si elle est lancée durant l’accès anticipé, afin d’éviter que les joueurs arrivant plus tard ne manquent une carte potentiellement méta. Il va donc falloir attendre pour voir exactement ce que les développeurs ont prévu pour ce nouvel événement à l’approche du lancement.

En attendant, n’oubliez pas de consulter comment vous pouvez voter pour le premier POTM de la Premier League, ainsi que les meilleures équipes à choisir dans le mode Carrière.