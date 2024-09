Promo RTTK EA FC 25 : fuites et tout ce que nous savons

EA FC 25 arrive le 20 septembre, et selon les fuites, la première promo de la saison serait Road to the Knockouts (RTTK).

Dans Ultimate Team, l’objectif est de constituer l’équipe de vos rêves avec les meilleurs joueurs du monde, et les promotions permettent de constamment tenir à jour le mode en introduisant de nouvelles cartes spéciales. Beaucoup de ces promos seront des nouveautés, mais certaines reviennent chaque année, comme Road to the Knockouts.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la promo Road to the Knockouts dans EA FC 25.

Quand sort la promo RTTK d’EA FC 25 ?

Il n’y a pas encore de date officielle pour la sortie de la promo Road to the Knockouts dans FC 25, mais nous nous attendons à ce qu’elle arrive le vendredi 27 septembre 2024. Cela suit la révélation des designs de cartes du leaker ‘FUT Sheriff’, ce qui laisse penser que ce sera probablement le premier événement accessible à tous les joueurs.

Dans EA FC 24, la promo Nike Mad Ready a été lancée le jour de l’accès anticipé, et RTTK est arrivée la semaine suivante, lors du lancement mondial. En gardant cela à l’esprit, nous pensons que les développeurs suivront un calendrier similaire cette année.

Les cartes Road to the Knockouts sont des objets dynamiques qui reçoivent des améliorations de notes et de statistiques en fonction des performances du joueur en Ligue des Champions, Ligue Europa, Ligue Europa Conférence ou Ligue des Champions Féminine.

Généralement, ces améliorations dépendent du nombre de victoires de l’équipe du joueur ou de sa qualification pour les phases à élimination directe. Par exemple, dans FC 24, les joueurs devaient remporter deux de leurs matchs de groupe pour obtenir un boost de +1 en mode In-Form, avec une amélioration supplémentaire s’ils se qualifiaient pour les phases à élimination directe.

Cependant, la Ligue des Champions a été remaniée cette saison, la phase de groupes étant remplacée par une sorte de mini championnat. Dans ce nouveau format, les équipes joueront huit matchs contre huit adversaires différents, au lieu des matchs aller-retour contre trois équipes, comme les années précédentes.

Compte tenu de ce changement, la promo RTTK devra être légèrement adaptée pour tenir compte des matchs supplémentaires, mais il reste à voir comment les développeurs vont gérer cette nouvelle configuration.