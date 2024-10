Promo Dynasties ultimes d’EA FC 25 : fuites et tout ce que nous savons

Des fuites ont révélé que la promotion Dynasties ultimes de FC 24 fera son grand retour dans EA FC 25. Voici tout ce que vous devez savoir sur cet événement.

Les joueurs du mode Ultimate Team ont déjà eu droit à une série continue de promotions dans EA FC 25. Le coup d’envoi a été donné avec RTTK et ses cartes améliorables, suivi de Total Rush qui a mis la barre encore plus haut avec deux équipes complètes de joueurs.

Mais le prochain événement n’est jamais très loin, et il semble que Dynasties ultimes, une promo de retour arrive très bientôt.

Quand sortira la promo Dynasties ultimes d’EA FC 25 ?

Il n’y a pas encore de date de sortie officielle pour la promo Dynasties ultimes d’EA FC 25, mais nous nous attendons à ce qu’elle débute au plus tôt le vendredi 1er novembre 2024.

Total Rush se termine le 25 octobre, moment où la promo Trailblazers devrait prendre le relais. Le vendredi suivant disponible serait donc le 1er novembre si Trailblazers est un événement d’une semaine, mais cela pourrait être plus tard si l’événement dure plus longtemps.

Qu’est-ce que la promo Dynasties ultimes ?

Dynasties ultimes est une promotion qui met en avant les joueurs ayant des membres de leur famille qui sont aussi devenus footballeurs professionnels. Selon les fuites de Donk, nous verrons un mélange de stars actuelles et d’Icônes, à l’image de l’événement de la saison dernière du même nom.

Par exemple, dans FC 24, des cartes spéciales avaient été introduites pour le duo père et fils Paolo et Daniel Maldini, ainsi que pour les frères et sœurs Lauren et Reece James.

Nous nous attendons à un concept similaire cette fois-ci, avec la famille Thuram qui devrait être au centre de l’événement. La légende française Lilian Thuram a été ajoutée en tant qu’Icône dans EA FC 25, tandis que ses deux fils, Marcus et Képhren, évoluent respectivement à l’Inter Milan et à la Juventus.

Les fuites de designs ont également révélé qu’il y aura une Évolution thématique, vous permettant d’améliorer les joueurs déjà présents dans votre club au cours de l’événement.

En plus de cela, vous pouvez vous attendre à voir une section habituelle d’objectifs et de SBC qui seront publiés, vous offrant de nombreuses opportunités à débloquer et à gagner.

Tout ceci est basé sur des fuites pour le moment, mais nous mettrons cette page à jour dès que EA annoncera officiellement l’événement. En attendant, consultez les meilleures tactiques et formations à utiliser, ainsi que les joueurs les plus rapides à chaque poste.