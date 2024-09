Pourquoi Bordeaux, en faillite, doit rester dans le mode Carrière d’EA FC 25

Les Girondins de Bordeaux, six fois vainqueur de la Ligue 1, ont été relégués en quatrième division, sans chemin clair pour revenir dans l’élite. Et c’est précisément pour cette raison que ce club doit rester dans le mode Carrière d’EA FC 25.

Le FC Girondins de Bordeaux est un club historique du football français. Fondé en 1881, le club a remporté six titres de Ligue 1, quatre Coupes de France et trois Coupes de la Ligue, ce qui en fait l’un des clubs les plus titrés du pays.

Malheureusement, le club a été gravement affecté par la crise mondiale de 2020 et l’interruption soudaine d’un contrat de droits télévisés d’une valeur de 780 millions d’euros, forçant les Girondins à être placés sous administration judiciaire en 2021. Le club a ensuite été vendu à l’homme d’affaires espagnol Gérard Lopez, mais les difficultés financières ont perduré. En juillet 2024, lorsque le groupe Fenway Sports, propriétaire de Liverpool FC, s’est retiré d’un accord pour racheter Bordeaux, la Fédération Française de Football a décidé de reléguer le club en National 2, la quatrième division, invoquant des “irrégularités financières”.

EA SPORTS Les plus grandes difficultés de Bordeaux se situent en dehors du terrain.

Depuis, 30 joueurs ont quitté le club, et 25 autres les ont remplacés, tous signés gratuitement, car Bordeaux ne peut plus se permettre de payer des frais de transfert. Le club repart pratiquement de zéro, 142 ans après sa création. C’est précisément cette situation qui en fait un candidat idéal pour être inclus dans EA FC 25.

Les Girondins de Bordeaux représentent le défi ultime pour un mode Carrière. Un club sans argent, avec une équipe composée de jeunes issus du centre de formation et de joueurs signés en transferts libres, mais avec un héritage que peu de clubs en France peuvent égaler. Imaginez les ramener au sommet du football français et européen. Pourrait-il y avoir une aventure plus belle ? Quinze ans pour réécrire l’histoire, pour effacer la douleur de relégations qui ne se sont pas produites sur le terrain, c’est presque romantique.

Nous ne demandons pas à EA Sports d’inclure le National 2 dans le jeu, cela serait irréaliste. Cependant, EA a déjà intégré des clubs historiques ayant été relégués hors des championnats présents dans leurs titres. Par exemple, lorsque les Rangers ont été liquidés et envoyés en quatrième division écossaise, ils étaient tout de même présents dans la section “Reste du monde” de FIFA 13.

Tout ce que nous voulons, c’est que Bordeaux bénéficie de la même opportunité. Qu’on puisse ajouter le club en Ligue 2 dans le mode Carrière et le reconstruire jusqu’aux sommets.

Certes, le budget minuscule rendrait cette mission difficile, mais c’est justement ce qui en fait tout l’intérêt : bâtir une équipe à partir de rien et la mener à la gloire. Nous voulons avoir la chance de le faire.