POTM Premier League EA FC 25 : nominés du mois d’août et comment voter

Bien qu’EA FC 25 ne soit pas disponible avant le 20 septembre en accès anticipé, les premiers nominés pour le titre de Joueur du mois (POTM) de Premier League ont déjà été révélés, et vous pouvez aider à choisir le gagnant.

Cette saison, Ultimate Team sera encore une fois remplie de cartes spéciales, avec des promotions comme Road to the Knockouts déjà annoncées à l’avance. Et avec le début de la nouvelle saison de Premier League, vous pouvez désormais voter pour le meilleur joueur de chaque mois. Le gagnant recevra une carte unique dans le jeu via un Défi de création d’équipe (SBC).

Voici tous les nominés pour le POTM de Premier League d’août dans EA FC 25, ainsi que la procédure pour voter.

Nominés pour le POTM Premier League d’août dans FC 25

Erling Haaland (Manchester City)

Bryan Mbeumo (Brentford)

Amadou Onana (Aston Villa)

Cole Palmer (Chelsea)

David Raya (Arsenal)

Bukayo Saka (Arsenal)

Mohamed Salah (Liverpool)

Danny Welbeck (Brighton)

Erling Haaland domine les nominés du titre POTM d’août, après que l’attaquant norvégien a inscrit sept buts en seulement trois matchs, propulsant Manchester City directement en tête du classement. Juste derrière, à la différence de buts, se trouve Liverpool, où Mo Salah se distingue également, ayant été impliqué dans six des sept buts de son équipe cette saison.

Ailleurs, Danny Welbeck de Brighton est également nominé après avoir aidé les Seagulls à se hisser à la troisième place avec deux buts lors de ses deux premiers matchs.

Rendez-vous sur le site officiel du POTM d’EA Sports. Sélectionnez “Voir les nominés” sous le logo de la Premier League. Survolez le joueur pour lequel vous souhaitez voter. Cliquez sur “Voter maintenant”. Restez à l’affût des réseaux sociaux de la Premier League et d’EA Sports pour l’annonce du gagnant.

Une fois tous les votes comptabilisés, EA Sports annoncera le gagnant sur ses réseaux officiels. Ce joueur recevra ensuite une carte spéciale POTM avec des statistiques améliorées, que les fans pourront obtenir en complétant un SBC.

Cependant, il est important de noter qu’EA n’a pas encore officiellement confirmé si le gagnant du mois d’août recevra un SBC, étant donné que le jeu ne sera lancé qu’à la fin septembre.

Dans EA FC 24, James Maddison, joueur de Tottenham, avait remporté le trophée d’août et avait reçu un SBC disponible dès l’ouverture des serveurs Ultimate Team. Toutefois, dans les années précédentes, la première carte POTM de Premier League n’avait été publiée qu’après l’annonce du gagnant du mois de septembre.

Seul le temps nous dira quelle approche les développeurs adopteront cette fois-ci, mais vous pouvez d’ores et déjà voter et influencer le résultat.

