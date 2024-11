Patch note MAJ d’EA FC 25 #4 : amélioration de l’IA offensive et des déviations des gardiens

La dernière mise à jour d’EA FC 25 améliore enfin les courses de l’IA offensive et réduit la probabilité que votre gardien relâche des ballons imprécis, en plus d’autres modifications demandées par la communauté.

Lors de la précédente mise à jour du 14 octobre, EA avait déjà significativement réduit l’efficacité des extérieurs du pied, des passes lobées en première intention, des formations à cinq défenseurs et des passes précises. De plus, l’IA des joueurs avait été optimisée dans le dernier tiers du terrain, et les tirs en face à face avaient reçu un léger boost.

Cette mise à jour visait à rendre l’attaque plus accessible, mais de nombreux joueurs rencontrent toujours des difficultés pour se créer de réelles occasions de but. Quand les buts se produisent, ils surviennent souvent à cause d’erreurs flagrantes des gardiens.

Les gardiens d’EA FC 25 ont tendance à renvoyer le ballon n’importe comment après une parade et peinent à se relever à temps pour effectuer un nouvel arrêt. Cette nouvelle mise à jour vient alors améliorer davantage l’IA offensive tout en apportant un buff très attendu aux gardiens.

EA SPORTS

Patch note #4 d’EA FC 25

Voici les notes de patch officielles :

Gameplay

Modifications apportées :

Amélioration de la logique d’attaque de l’IA pour décider si un joueur doit faire une course vers l’avant après une passe.

Les milieux défensifs jouant un rôle de Conservation peuvent maintenant se positionner plus haut sur le terrain.

Mise à jour de la logique des défenseurs pour choisir quel pied utiliser lors d’un tacle glissé.

Dans les séances de tirs au but Rush, les joueurs inactifs se tiennent désormais sur la ligne médiane dans l’ordre de passage.

Problèmes résolus :

Les remplacements de joueurs ne se produisaient pas toujours dès que possible.

Correction des cas où la ligne défensive montait trop rapidement lorsque l’équipe en attaque repassait le ballon au milieu de terrain depuis le dernier tiers.

Le mouvement technique Heel To Ball Roll n’était pas toujours exécuté correctement.

Parfois, les centres au sol envoyaient le ballon trop loin de la cible prévue.

Après un geste technique, le dribble pouvait devenir moins réactif dans certaines situations.

Lorsqu’une passe se transformait en ballon perdu, un changement automatique incorrect vers le joueur destinataire initial pouvait se produire.

Correction de certains cas où les courses dirigées ne fonctionnaient pas comme prévu.

Amélioration de la logique des gardiens pour décider de l’endroit où dévier le ballon lors d’une parade.

Mise à jour de la logique de positionnement des joueurs IA en défense dans le mode Rush après un carton bleu.

Dans certains cas, des animations incorrectes se produisaient lorsqu’un joueur tentait de contrôler le ballon.

Dans des situations rares, le ballon semblait bouger comme s’il avait été touché avant que le joueur ne prenne réellement son contrôle.

Correction des cas où le ballon traversait les joueurs de manière involontaire.

Résolution des problèmes de changement automatique incorrect après un tacle glissé.

Dans les matchs Rush, tous les joueurs pouvaient déclencher un Pressing d’équipe partiel au lieu des capitaines seulement.

L’interface de compte à rebours pour les tirs au but n’apparaissait pas lors des penaltys Rush.

Amélioration de la logique des fautes pour les arbitres lorsque le gardien s’élance et touche le ballon avant le joueur attaquant.

Amélioration de la logique des fautes pour les actions près de la surface.

La hauteur de la ligne défensive ne se sauvegardait pas toujours correctement lorsqu’elle était modifiée dans la Gestion d’équipe.

Parfois, un défenseur prenait trop de temps pour se relever après un tacle glissé.

Parfois, un centre se produisait au lieu d’une passe lobée demandée.

Dans certaines situations, une passe pouvait être effectuée avant que l’utilisateur n’ait terminé de régler la puissance de la passe.

Parfois, un centre involontaire se produisait au lieu d’une passe au sol demandée.

Correction de certaines animations de course qui ne s’affichaient pas correctement.

Les gardiens tentaient parfois une déviation sur un ballon allant hors des limites du terrain au lieu de l’attraper.

Amélioration de certaines animations de gardien après une parade.

Dans certains scénarios, les défenseurs IA ne marquaient pas correctement le porteur du ballon.

Parfois, un joueur non prévu était sélectionné pour effectuer une touche après avoir passé les scènes non jouables.

Ultimate Team

Problèmes résolus :

Les éléments d’interface des flèches de progression dans Evolutions pouvaient s’afficher incorrectement.

Après la vente d’un objet du Club sur le Marché des transferts, une version en double de l’objet pouvait afficher l’option Envoyer dans le Stockage DCE au lieu de Envoyer au Club.

Résolution de certains problèmes de stabilité lors de la navigation dans Évolutions.

Les portraits des joueurs pouvaient parfois être désalignés par rapport au reste de la carte joueur.

Les onglets d’objectifs ne s’affichaient pas toujours correctement.

Agrandissement de l’indicateur de Style de Collectif sur l’écran d’Équipe.

Les filtres de recherche dans le Stockage DCE pouvaient se réinitialiser après l’ajout d’une carte joueur.

Ajustement du timing de l’affichage des rôles des joueurs en cours de match.

Certaines positions n’apparaissaient pas dans les cartes du mode Ultimate Draft.

Parfois, deux exemplaires de la même carte joueur pouvaient apparaître dans un Pack (problème d’affichage uniquement).

Il était impossible de changer la mise au point de la caméra en cours de jeu dans le mode Rush.

L’éclairage en jeu des Défis Moments n’était pas toujours correct.

Dans la Gestion d’équipe, des rôles incorrects pouvaient apparaître pour certains postes.

Certains championnats étaient absents par erreur dans la sélection par défaut des filtres du Marché des transferts.

Les joueurs pouvaient apparaître flous lors de la sélection des maillots dans le mode Rush.

Rarement, dans Moments, les trophées pouvaient apparaître au centre du terrain pendant les matchs.

Parfois, le menu des tactiques suggérées s’affichait incorrectement dans le mode Ultimate Draft.

[Switch uniquement] EA Connect pouvait apparaître en cours de match.

[Switch uniquement] L’onglet des FC Points n’était plus disponible dans la Boutique après avoir activé le mode avion.

Clubs

Problèmes résolus :

Les priorités définies pour les coéquipiers IA pouvaient se réinitialiser en quittant le mode Clubs.

Des résultats de match incorrects pouvaient apparaître sur l’écran de fin de match.

Changer les préréglages d’attributs après un match pouvait entraîner une répartition incorrecte des Points de compétence.

Certains éléments de l’interface dans le lobby de Match ne fonctionnaient pas correctement.

Le portrait de l’Avatar ne correspondait pas toujours à sa personnalisation.

Correction de cas de conflits de maillots entre équipes.

Les attributs de Corps et de Position définis lors de la création de l’Avatar pouvaient légèrement changer lors de l’enregistrement.

Certaines options de personnalisation des coéquipiers IA ne se sauvegardaient pas.

Un mauvais championnat pouvait apparaître dans la recherche de transferts de Club.

Un message incorrect pouvait s’afficher lors de la recherche de match.

Résolution de problèmes de stabilité pouvant survenir lors du matchmaking et à la fin d’un match.

Le ballon du Club sélectionné n’était pas utilisé lors des matchs.

Les noms des joueurs n’étaient pas centrés dans le lobby si le crossplay était désactivé.

Si le gardien était sélectionné comme capitaine, il pouvait être désigné par défaut pour tirer les corners.

Des équipes incorrectes pouvaient s’afficher dans les scènes pré-match de Rush.

Amélioration de la visibilité des maillots par défaut dans le mode Rush.

Accepter une invitation à un groupe en visualisant un joueur dans le classement Pro pouvait charger l’écran de lobby sans tous les éléments d’interface et de fond.

Résolution de problèmes où les invitations de groupe en mode Rush ne pouvaient pas être acceptées.

La foule pouvait brandir des drapeaux par défaut au lieu des drapeaux du Club.

Lors de l’édition des types de corps, le bouton de réinitialisation ne fonctionnait pas correctement.

En utilisant la caméra Pro, les éléments d’interface de communication pouvaient se chevaucher avec d’autres éléments d’interface.

Mode Carrière

Problèmes résolus :

Un problème de stabilité pouvait survenir si certains noms de fichiers de sauvegarde étaient identiques.

EA Connect pouvait apparaître pendant les matchs.

En Carrière Manager, certaines questions posées lors des interviews étaient inappropriées ou incorrectes.

En Carrière Joueur, certains objectifs ne comptabilisaient pas correctement leur progression.

En Carrière Manager, certains jeunes joueurs pouvaient être recrutés par des équipes non prévues.

En Carrière Joueur, le Pro Virtuel ne pouvait pas toujours participer aux entraînements d’avant-match.

Un message d’erreur incorrect pouvait apparaître lors du chargement d’une sauvegarde en Mode Carrière.

Après avoir rappelé un Jeune Recruteur, il n’était pas toujours possible de recruter d’autres recruteurs.

Résolution de dialogues incorrects lors des communications avec les joueurs.

Les indicateurs de progression des joueurs affichaient des couleurs incorrectes dans le Centre d’effectif.

En Carrière Joueur, le bouton de sélection pour certaines activités apparaissait avant que les conditions requises soient remplies.

Amélioration des transitions dans les menus et l’interface.

Les publications sur les réseaux sociaux ne s’affichaient pas toujours comme prévu.

Augmentation de la taille minimale des jeunes gardiens en Carrière Manager.

Général, Audio et Visuel

Modifications apportées :

Mise à jour de plusieurs éléments, dont les maillots, stades, célébrations, scènes, messages, icônes de boutons, badges, gants, ballons, bannières, drapeaux, chaussures, panneaux publicitaires, coupes de cheveux, trophées, audio et commentaires.

Problèmes résolus :