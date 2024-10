Patch note MAJ d’EA FC 25 #2 – Navigation dans les menus, stabilité, Steam Input…

Une nouvelle mise à jour vient d’être annoncée EA SPORTS FC 25, corrigeant notamment les problèmes incessants liés à la navigation dans les menus du jeu ainsi que certains problèmes de stabilité et de compatibilité. Découvrez le patch note complet en français.

Depuis sa sortie, EA FC 25 captive les fans avec ses nombreuses nouveautés et améliorations dans les différents modes de jeu. Que ce soit dans Ultimate Team, Carrière ou le petit nouveau Rush, les joueurs profitent pleinement des nouvelles fonctionnalités et ajustements apportés par cette deuxième édition sous la bannière EA SPORTS FC.

Cependant, comme avec toute sortie majeure, quelques imperfections persistent, et certains joueurs ont rencontré des problèmes affectant leur expérience de jeu.

Conscients des attentes élevées et du besoin d’offrir une expérience fluide, les développeurs travaillent activement pour identifier et résoudre les soucis signalés par la communauté. C’est dans ce contexte qu’une deuxième mise à jour du jeu a été déployée, visant à corriger plusieurs bugs et à améliorer la stabilité générale des modes en ligne et hors ligne.

Découvrez donc sans plus tarder tous les changements apportés par la deuxième mise à jour d’EA SPORTS FC 25.

EA SPORTS

Patch note #2 d’EA FC 25

La suite de cet article est une traduction en français des notes de patch officielles publiées sur le tableau Trello EA SPORTS FC Tracker.

Le patch arrive très prochainement sur PC et devrait également suivre les consoles PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One.

Général, Audio et Visuel

Correction des problèmes suivants :

Parfois, les actions des boutons n’étaient pas enregistrées correctement lors de la navigation dans les menus.

Des problèmes de compatibilité avec les manettes lorsque Steam Input était utilisé.

Désormais, Steam Input doit être activé avant de lancer EA SPORTS FC 25 pour que cela fonctionne comme prévu.

Un problème de stabilité survenait occasionnellement dans tous les modes en ligne.

Ultimate Team

Correction des problèmes suivants :

Un problème de stabilité lors de l’accès à Clashs d’équipes.

Des problèmes de stabilité qui survenaient parfois dans la boutique.

Des éléments d’interface utilisateur indésirables s’affichaient parfois à l’écran de manière inopinée.

Le message de confirmation lors du démarrage d’une Évolution a été ajusté pour plus de clarté.

Carrière

Correction du problème suivant :

Des problèmes de stabilité étaient rencontrés dans le mode Carrière Manager.

Pour ne rien manquer des prochaines mises à jour et de l’actualité de votre simulation de foot préférée, visitez régulièrement notre section EA SPORTS FC.