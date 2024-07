Toutes les nouvelles célébrations d’EA FC 25

Marquer des buts est essentiel dans EA FC 25, mais les célébrer avec style à travers des célébrations iconiques rend l’expérience footballistique encore plus agréable et authentique.

Le premier trailer détaillé partagé par EA Sports, présentant toutes les fonctionnalités de gameplay, nous a offert un aperçu des nouvelles célébrations d’EA FC 25, offrant encore plus de moyens créatifs pour les joueurs de célébrer leurs buts.

Découvrons ensemble les nouvelles célébrations révélées jusqu’à présent.

Nouvelles célébrations d’EA FC 25

Le trailer d’EA FC 25 a brièvement mis en avant quatre nouvelles célébrations. Voici un aperçu de chacune :

Glissade de Rodri

EA SPORTS

La glissade de Rodri est inspirée de sa performance lors de la finale de la Ligue des Champions en 2023.

Son unique but a assuré la victoire de Manchester City et leur a permis de remporter leur premier titre de Ligue des Champions.

Danse de Vinicius Junior

EA SPORTS

La danse joyeuse de Vinicius Junior est basée sur sa performance lors de la finale Ligue des Champions en 2024. Le but de Vini a permis au Real Madrid de prendre l’avantage, leur permettant de décrocher leur quinzième titre de la compétition européenne.

Célébrations avec les mascottes

EA SPORTS

Les célébrations avec mascottes incluent des séquences cinématiques similaires à celles actuellement disponibles pour le manager et les fans, où les joueurs intègrent la mascotte dans leurs célébrations.

D’autres jeux EA, comme College Football 25, incluent également des célébrations avec les mascottes, un élément bien plus courant dans le football américain.

Glissade sur le ventre

EA SPORTS

Une célébration classique dans presque tous les sports, la glissade sur le ventre fait son apparition dans EA FC 25, complétant la liste étendue des mouvements de glissade que les joueurs peuvent utiliser.

Bien que non totalement nouvelles étant donné leur disponibilité dans EA FC 24, le jeu de 2025 d’EA inclura également les célébrations de Cole Palmer de Chelsea et de Jude Bellingham du Real Madrid.

En plus de toutes ces nouvelles additions, EA FC 25 devrait conserver les célébrations de son prédécesseur. Le point vers le ciel de Messi, la salutation en glissade de Mbappé, le SIU et Calma de Ronaldo, le Faking It de Toni Rudiger, Show Respect et bien d’autres devraient revenir.

Nous mettrons à jour cet article avec les nouvelles célébrations à l’approche du lancement du jeu et expliquerons comment réaliser chacune d’elles. En attendant, n’hésitez pas à consulter la fonctionnalité FC IQ, tout ce que nous savons sur l’application Web et Companion du jeu, ainsi que les nouveaux gestes techniques.