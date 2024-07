Tous les nouveaux Styles de jeu d’EA FC 25

De nouveaux Styles de jeu arrivent dans EA FC 25 et les développeurs les ont révélés à travers un article de blog Deep Dive sur le gameplay. Pour l’instant, les gardiens de but sont les principaux bénéficiaires de ces nouvelles compétences qui auront un impact sur les meilleurs gardiens du jeu.

Découvrez tous les nouveaux Styles de jeu révélés par les développeurs jusqu’à présent.

L’article continue après la publicité

Les nouveaux Styles de jeu d’EA FC 25

Six nouveaux Styles de jeu ont été révélés, tous liés au poste de gardien de but. Basés sur les descriptions officielles d’EA Sports, ces Styles de jeu donneront aux gardiens de but les nouvelles capacités et animations suivantes.

L’article continue après la publicité

Jeu au pied

EA SPORTS

Qui : Un gardien de but connu pour utiliser ses pieds pour réaliser des arrêts difficiles.

: Un gardien de but connu pour utiliser ses pieds pour réaliser des arrêts difficiles. Style de jeu : Réalise des arrêts du pied plus rapidement et avec une plus grande portée.

: Réalise des arrêts du pied plus rapidement et avec une plus grande portée. Style de jeu+ : Réalise des arrêts du pied encore plus rapidement avec une portée encore plus grande.

Certains gardiens sont plus habiles à utiliser leurs pieds pour faire des arrêts près du sol. Le Style de jeu “Jeu au pied” offrira non seulement une vitesse supplémentaire pour les arrêts du pied, mais augmentera également la portée à laquelle un gardien peut atteindre avec ses pieds.

L’article continue après la publicité

Prédictions : ter Stegen, Onana, Simon

Sortie rapide

EA SPORTS

Qui : Un gardien de but connu pour souvent défier les attaquants de front dans des situations de 1v1.

: Un gardien de but connu pour souvent défier les attaquants de front dans des situations de 1v1. Style de jeu : La vitesse de sortie est augmentée et la vitesse de réaction aux tirs en situation de sortie est améliorée.

: La vitesse de sortie est augmentée et la vitesse de réaction aux tirs en situation de sortie est améliorée. Style de jeu+ : La vitesse de sortie est grandement augmentée et la vitesse de réaction aux tirs en situation de sortie est encore plus rapide.

Les gardiens connus pour sortir rapidement afin de réduire l’espace de l’attaquant dans des situations intenses recevront le Style de jeu “Sortie rapide”. Ces gardiens seront plus rapides à sortir de leur ligne et auront une meilleure chance de gagner le duel en 1v1.

L’article continue après la publicité

Prédictions : Neuer, Ederson, Sommer

Détournement

EA SPORTS

Qui : Un gardien de but connu pour avoir un excellent contrôle des détournements vers des zones sûres.

: Un gardien de but connu pour avoir un excellent contrôle des détournements vers des zones sûres. Style de jeu : Réalise des arrêts de détournement vers des zones sûres avec un contrôle de la vitesse du ballon accru.

: Réalise des arrêts de détournement vers des zones sûres avec un contrôle de la vitesse du ballon accru. Style de jeu+ : Réalise des arrêts de détournement vers des zones sûres ou vers des coéquipiers libres avec un contrôle de la vitesse du ballon encore plus grand.

Lorsqu’un gardien n’est pas en position de capter confortablement un ballon ou qu’un tir est détourné de manière inattendue, leur meilleure option est souvent de pousser le ballon vers une zone sûre. La capacité de contrôler le ballon selon leur volonté et de le dégager du danger est un aspect vital de la prise de décision du gardien.

L’article continue après la publicité

Prédictions : Pickford, Vicario, Raya

Cross Claimer

EA SPORTS

Qui : Un gardien de but connu pour souvent sortir de sa ligne pour réclamer les ballons hauts dans les zones dangereuses.

: Un gardien de but connu pour souvent sortir de sa ligne pour réclamer les ballons hauts dans les zones dangereuses. Style de jeu : Sort de sa cage sur les centres avec une vitesse accrue, une meilleure conscience de la trajectoire du ballon et une portée de coup de poing plus grande avec plus de puissance.

: Sort de sa cage sur les centres avec une vitesse accrue, une meilleure conscience de la trajectoire du ballon et une portée de coup de poing plus grande avec plus de puissance. Style de jeu+ : Sort de sa cage sur les centres avec une vitesse encore plus grande, une meilleure conscience de la trajectoire du ballon, une portée de coup de poing accrue avec une puissance encore plus grande.

Être une présence dominante et autoritaire dans la surface de réparation limitera le danger auquel votre équipe est confrontée, et le Style de jeu “Cross Claimer” aidera à cela.

L’article continue après la publicité

Prédictions : Martinez, Oblak, Endler

Allonge

EA SPORTS

Qui : Un gardien de but connu pour sa capacité à couvrir le but et à étendre sa portée pour réaliser des arrêts difficiles.

: Un gardien de but connu pour sa capacité à couvrir le but et à étendre sa portée pour réaliser des arrêts difficiles. Style de jeu : Réalise des arrêts plongeants avec une portée améliorée et a accès à des animations de portée étendue.

: Réalise des arrêts plongeants avec une portée améliorée et a accès à des animations de portée étendue. Style de jeu+ : Réalise des arrêts plongeants avec une portée encore plus grande et a accès à des animations de portée étendue.

La taille et la portée sont des facteurs majeurs pour être un gardien de but de premier plan, et certains s’appuient plus sur leur stature que d’autres. Des gardiens comme Courtois sont connus pour couvrir une portion impressionnante du but grâce à leur portée étendue et recevront probablement le Style de jeu “Allonge”.

L’article continue après la publicité

Prédictions : Courtois, Donnarumma, Bulka

Lancer lointain

EA SPORTS

Qui : Un gardien de but connu pour lancer des contre-attaques avec de longs lancers de balle.

: Un gardien de but connu pour lancer des contre-attaques avec de longs lancers de balle. Style de jeu : Capable de réaliser des lancers avec une vitesse et une distance accrues.

: Capable de réaliser des lancers avec une vitesse et une distance accrues. Style de jeu+ : Capable de réaliser des lancers avec une vitesse et une distance encore plus grandes.

Les équipes qui aiment le football de contre-attaque voudront utiliser un gardien avec le Style de jeu “Lancer lointain”. La capacité de lancer le ballon sur une plus grande distance facilitera la transition de la défense à l’attaque pour votre équipe.

L’article continue après la publicité

Prédictions : Maignan, Alisson, Kobel

Vous devrez attendre la révélation des notes pour découvrir quels gardiens ont reçu ces nouveaux Styles de jeu avant de chercher à les recruter via l’application web.