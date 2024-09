Un monde ouvert dans EA FC serait en développement et ressemblerait à NBA 2K

Un nouveau mode de jeu en monde ouvert serait en développement pour EA FC, et celui-ci pourrait bien s’inspirer de la Ville de NBA 2K.

RUSH est l’une des meilleures nouveautés apportées à la franchise depuis des années. Contrairement à Volta, qui n’a finalement pas rencontré le succès escompté, ce mode 5v5 propose une expérience rapide, facile à prendre en main, que les joueurs peuvent apprécier entre amis.

Cela dit, le mode de jeu est bien meilleur avec des amis, car des coéquipiers trop “individualistes” peuvent rapidement gâcher le plaisir pour les joueurs solo. Globalement, l’ajout de ce mode s’est révélé être un énorme succès, et selon les rumeurs, EA ne compte pas s’arrêter là.

Le leaker réputé DonkTrading a récemment affirmé qu’un mode en monde ouvert serait en préparation pour EA FC. Selon cette fuite, les fans pourraient utiliser leur joueur Clubs et interagir avec d’autres membres de la communauté ainsi qu’avec leurs amis, d’une manière similaire à ce que propose la Ville dans NBA 2K.

Donk a également précisé qu’il s’attend à voir ce mode de jeu introduit dans EA FC 27 ou 28, et serait surpris s’il arrivait plus tôt.

Une expérience similaire au mode Ville de NBA 2K ?

Actuellement, Clubs est le mode de jeu le plus proche de la Ville de NBA 2K dans EA FC 25. Les joueurs créent leur propre pro et peuvent participer à des matchs en mode libre ou en championnat avec une équipe officielle. Ils peuvent également emmener ces nouveaux joueurs dans des matchs RUSH avec des coéquipiers aléatoires ou leurs amis et progresser dans des divisions de plus en plus difficiles.

Les bases sont déjà en place pour qu’EA crée un lieu central où les joueurs Clubs pourraient interagir entre eux. Ce serait une révolution si un espace ouvert avec plusieurs terrains RUSH ou des matchs complets en 11v11 était mis en place, permettant aux joueurs d’observer et d’attendre leur prochain match.

Pour l’instant, tout cela reste à l’état de rêve, mais il est clair qu’EA Sports va continuer d’améliorer Clubs et RUSH à chaque nouvelle version du jeu. L’ajout d’un monde ouvert pourrait être le prochain grand tournant dans l’évolution de la franchise, en offrant une expérience sociale et immersive jamais vue auparavant dans un jeu de football.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le mode de jeu 5v5 actuellement disponible, vous pouvez alors consulter notre guide et ne pas manquer les meilleures cartes Ultimate Team à utiliser dans ce mode.