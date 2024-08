Mode Carrière EA FC 25 : meilleurs agents libres et joueurs en fin de contrat

Alors que les joueurs se préparent à gérer des clubs dans le mode Carrière d’EA FC 25, il n’est jamais trop tôt pour planifier les agents libres et les joueurs en fin de contrat à cibler.

Avant l’expiration du contrat d’un joueur dans FC 25, les utilisateurs du mode Carrière peuvent le signer gratuitement pendant la dernière année de son contrat. Cela signifie que le club n’aura pas à payer de frais de transfert pour acquérir le joueur, mais les managers devront négocier un contrat.

Profiter de la signature de joueurs en fin de contrat est un excellent moyen d’économiser de l’argent, et il y a beaucoup de talents de haut niveau disponibles, prêts à être recrutés. De plus, de nombreux footballeurs sans club actuellement attendent une opportunité.

En utilisant les archives de Transfermarkt, nous avons compilé une sélection des meilleurs joueurs que vous pouvez signer en tant qu’agents libres ou lorsque leur contrat actuel expire à la fin de la saison 2024/25. Cette liste contient des options pour tous les budgets.

Meilleurs agents libres et joueurs en fin de contrat

EA SPORTS

Gardiens

Joueur Contrat Wojciech Szczesny Agent libre Sergio Rico Agent libre Keylor Navas Agent libre Rui Patricio Agent libre Guillermo Ochoa Agent libre Andriy Lunin Fin de contrat Walter Benitez Fin de contrat Kepa Arizzabalaga Fin de contrat Alex Meret Fin de contrat Alvaro Valles Fin de contrat

Wojciech Szczesny sort d’une saison phénoménale avec la Juventus et a encore de belles années devant lui pour intégrer immédiatement l’équipe de nombreux clubs.

Keylor Navas et Guillermo Ochoa sont en fin de carrière, et on pourrait dire qu’ils ont déjà dépassé leur apogée. Cependant, les deux joueurs offrent encore une certaine valeur et devraient signer des contrats relativement abordables.

Si vous cherchez à faire un investissement judicieux pour l’avenir, Andriy Lunin est jeune et actuellement cantonné au rôle de gardien remplaçant au Real Madrid. Il ne devrait pas être trop difficile de le convaincre de changer de club.

Défenseurs

Joueur Poste Contrat Trent Alexander-Arnold DD Fin de contrat Mario Hermoso DC Agent libre Joel Matip DC Agent libre Mats Hummels DC Agent libre Alphonso Davies DG Fin de contrat Lutsharel Geertruida DC Fin de contrat Jonathan Tah DC Fin de contrat Virgil Van Dijk DC Fin de contrat Oliver Boscagli DC Fin de contrat Tyrick Mitchell DG Fin de contrat Kurt Zouma DC Fin de contrat Ferland Mendy DG Fin de contrat Maxence Lacroix DC Fin de contrat Kyle Walker-Peters DD Fin de contrat Harry Maguire DC Fin de contrat Danilho Doekhi DC Fin de contrat Chancel Mbemba DC Fin de contrat Victor Lindelof DC Fin de contrat Davide Calabria DD Fin de contrat Sergio Reguilon DG Fin de contrat Tariq Lamptey DD Fin de contrat Eric Dier DC Fin de contrat Nelson Semedo DD Fin de contrat Daniel Carvajal DD Fin de contrat Danilo DD Fin de contrat Fabian Schar DC Fin de contrat

Certains noms se démarquent immédiatement ici. Trent Alexander-Arnold est sans doute l’un des meilleurs arrières droits au monde à son meilleur niveau, et on peut en dire autant d’Alphonso Davies à gauche.

Ces deux joueurs rejoindront probablement de grands clubs, mais il y a aussi de bonnes options pour les petits budgets. Dani Carvajal a été l’un des meilleurs joueurs de l’Espagne lors de l’Euro, et l’expérimenté arrière droit peut encore briller.

De plus, Tyrick Mitchell, Tariq Lamptey, et Davide Calabria sont tous des joueurs sous-estimés qui pourraient s’intégrer dans la plupart des grandes équipes européennes.

Milieux de terrain

Joueur Poste Contrat Joshua Kimmich MC Fin de contrat Kevin De Bruyne MC Agent libre Scott McTominay MC Agent libre Weston McKennie MC Agent libre Adrien Rabiot MC Agent libre Andre Gomes MC Agent libre Yusuf Yazici MOC Agent libre Dele Alli MOC Agent libre Frank Anguissa MC Fin de contrat Angel Gomes MC Fin de contrat Sean Longstaff MC Fin de contrat Rayan Cherki MOC Fin de contrat Denzel Dumfries MD Fin de contrat Sofyan Amrabat MDC Fin de contrat Thomas Partey MDC Fin de contrat Christian Norgaard MDC Fin de contrat Marco Verratti MC Fin de contrat Giovani Lo Celso MC Fin de contrat Jorginho MC Fin de contrat Koke MC Fin de contrat Christian Eriksen MC Fin de contrat

Si vous avez besoin d’un milieu de terrain, les options ne manquent pas. Tous les regards se tournent vers Kevin De Bruyne et Joshua Kimmich en tête de liste, mais de nombreux autres joueurs méritent également d’être mentionnés.

Adrien Rabiot a joué un rôle crucial pour la France à l’Euro et cherche encore un contrat quelque part.

En regardant vers l’avenir, Rayan Cherki, Scott McTominay et Weston McKennie sont tous d’excellents milieux de terrain centraux que vous pouvez signer gratuitement.

Attaquants

Joueur Poste Contrat Leroy Sane AD Fin de contrat Cristiano Ronaldo BU Fin de contrat Anthony Martial BU Agent libre Memphis Depay BU Agent libre Wissam Ben Yedder BU Agent libre Mohamed Salah AD Fin de contrat Ivan Toney BU Fin de contrat Jonathan David BU Fin de contrat Heung-min Son AG Fin de contrat Federico Chiesa AG Fin de contrat Lionel Messi AD Fin de contrat Neymar AG Fin de contrat Dominic Calvert-Lewin BU Fin de contrat Paulo Dybala BU Fin de contrat Amad Diallo AD Fin de contrat Odsonne Edouard BU Fin de contrat Cucho Hernandez BU Fin de contrat Daniel Podence AD Fin de contrat Roony Bardghji AD Fin de contrat

Il est peu probable que de nombreux clubs aient les finances pour s’offrir leurs salaires, mais Neymar, Lionel Messi, Mohamed Salah et Cristiano Ronaldo sont tous en fin de contrat.

Si l’on devait être plus réaliste quant aux clubs que la plupart des joueurs du mode Carrière contrôleront, Dominic Calvert-Lewin, Anthony Martial et Jonathan David sont tous des joueurs excitants qui pourraient bénéficier d’un changement de décor.

Depuis que la Juventus a mis à l’écart la star Federico Chiesa dans la dernière année de son contrat, il devrait être facile pour un club de venir et d’offrir un nouveau foyer au joueur oublié.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le mode Carrière d’EA FC 25, consultez alors toutes les nouveautés à venir ainsi que la liste de toutes les formations supprimées.