Mode Carrière d’EA FC 25 : les meilleures équipes à reconstruire et les plus gros budgets

En analysant les résultats des championnats de l’année dernière et les signatures lors du mercato estival, nous avons compilé une liste des cinq meilleures équipes à reconstruire ainsi que des clubs disposant des plus gros budgets dans le mode Carrière d’EA FC 25.

EA FC 25 introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités passionnantes pour le mode Carrière. Les joueurs peuvent désormais gérer les meilleures équipes féminines des championnats européens et de la NWSL américaine pour la première fois.

De plus, la fonctionnalité FC IQ révolutionne les tactiques et oblige les managers à construire leurs équipes en fonction des capacités et de l’adéquation naturelle des joueurs. EA a également remanié les conférences de presse pour avoir un impact plus significatif sur le moral des joueurs et a créé des points de départ en direct permettant aux joueurs de débuter à différentes semaines d’une saison.

Avant de pouvoir profiter de toutes ces nouvelles fonctionnalités, il faut choisir un club à diriger.

Découvrez alors notre liste des équipes qui seront intéressantes à reconstruire et lesquelles disposent des budgets les plus conséquents.

Meilleures équipes à reconstruire

EA SPORTS

Ipswich Town

Ipswich Town a obtenu sa promotion en Premier League pour la première fois en 22 ans. Si vous cherchez un défi, maintenir cette équipe jeune et inexpérimentée en dehors de la relégation sera extrêmement difficile. Le milieu de terrain vétéran Kalvin Phillips est une recrue excitante, mais il a connu une période de prêt décevante à West Ham la saison dernière.

De plus, Ipswich a investi pour attirer les prometteurs attaquants Omari Hutchinson, Liam Delap, et Jack Clarke, mais placer autant de confiance dans une génération de jeunes comporte également des risques. La tâche vous incombe de briser la tendance des trois équipes nouvellement promues qui ont été reléguées la saison dernière.

Ajax

Sous la direction de l’entraîneur Erik ten Hag, l’Ajax a remporté trois titres de l’Eredivisie entre 2018 et 2022. Depuis, les anciens géants européens sont tombés dans la tourmente, terminant la saison dernière à la huitième place. La situation ne s’est pas améliorée avec le démantèlement des équipes championnes, vendant des joueurs phares comme Antony à Manchester United pour 95 millions de dollars, ainsi que Lisandro Martinez, Mohamed Kudus et Jurrien Timber.

Le club n’a pas su réinvestir cet argent efficacement dans de nouveaux talents, et n’a pas retrouvé son niveau depuis la perte du tacticien ten Hag. Reconstituer cette équipe sera un défi, mais avec une riche histoire et des ressources financières importantes, ce sera une aventure passionnante.

Arsenal Women FC

Il n’y a pas de meilleure équipe féminine à gérer en premier qu’Arsenal, ou tout autre grand club autre que Chelsea. En effet, Chelsea a remporté cinq titres consécutifs en Super League. Cette domination pourrait prendre fin cette saison, car la coach Emma Hayes a quitté Chelsea pour prendre la tête de l’équipe féminine des États-Unis.

Arsenal a été la dernière équipe à soulever un trophée lors de la saison 2018/19. Cependant, la tâche ne sera pas facile, car l’équipe a perdu l’attaquante Vivianne Miedema au profit de Manchester City cet été et n’a pas fait grand-chose pour la remplacer. Néanmoins, il reste encore beaucoup de talents pour se battre.

Côme 1907

En 2014 et 2017, Côme 1907 a fait faillite à deux reprises et a failli disparaître définitivement. Cela jusqu’à ce que deux des hommes les plus riches d’Italie achètent le club et aident à revenir en Serie A pour la première fois en 21 ans cette saison. Pendant le mercato estival, Côme a attiré un mélange excitant de jeunes et de joueurs expérimentés.

Les vétérans Alberto Moreno, Pepe Reina, Sergi Roberto et Raphaël Varane ont tous rejoint le club en étant sans contrat. Parallèlement, Côme a recruté la future star Nico Paz de l’académie du Real Madrid et le milieu de terrain défensif Yannik Engelhardt de la deuxième division allemande. La Serie A est aussi impitoyable que la Premier League, donc rester en première division sera difficile. Cependant, il y a de nombreuses raisons de s’enthousiasmer pour ce groupe de joueurs.

Union Berlin

Après la saison 2022/23, l’Union Berlin était au sommet du monde après avoir terminé quatrième et décroché une place en Ligue des Champions. Cependant, la saison dernière a été dramatique, car le club a limogé l’entraîneur de longue date Urs Fischer en novembre après un début de saison compliqué.

La situation s’est encore détériorée avec deux autres entraîneurs, et le club n’a échappé à la relégation que grâce à une meilleure différence de buts. Berlin a fait tous les mauvais choix de recrutement après avoir atteint le sommet et a limogé l’entraîneur qui les y avait mené. Avec la saison à venir, les joueurs auront fort à faire pour ramener l’équipe en Ligue des Champions.

Les équipes avec les plus gros budgets

Manchester City

Manchester City n’a pas vraiment puisé dans ses fonds cet été pour les transferts et a plutôt pris quelques bonnes décisions qui placent le club dans une meilleure position pour l’avenir.

City a recruté l’ailier brésilien talentueux Savinho pour environ 25 millions d’euros et a récupéré le maître à jouer Ilkay Gundogan gratuitement. Pendant ce temps, Julian Alvarez a rapporté environ 75 millions d’euros, et le latéral indésirable Joao Cancelo a généré 25 millions. Enfin, City a vendu le jeune espoir Taylor Harwood-Bellis pour environ 23 millions d’euros, ce qui donne à cette équipe l’un des plus gros budgets à dépenser.

Juventus

EA SPORTS

La Juventus a remporté neuf titres consécutifs en Serie A, mais cette série s’est brusquement arrêtée lors de la saison 2020/21. Depuis, le club a connu quatre saisons décevantes, laissant l’équipe dans une reconstruction désordonnée.

Sous la direction du nouvel entraîneur Thiago Motta, le club semble enfin reprendre la bonne direction, et tout a commencé avec les arrivées des talentueux milieux de terrain Douglas Luiz et Khephren Thuram à des prix avantageux ainsi que de deux ailiers prometteurs pour des frais modestes. Le club a également allégé ses comptes en dégageant environ 91 millions d’euros, offrant à la Juventus une excellente base pour repartir.

Liverpool

Liverpool a également principalement maintenu son effectif inchangé lors du mercato estival. Les Reds ont recruté Giorgi Mamardashvili pour environ 30 millions d’euros en tant que remplaçant potentiel d’Alisson lorsque son contrat expirera à la fin de la saison.

Pour compenser ce coût, Liverpool a vendu Sepp van den Berg et Fabio Carvalho pour environ 47 millions d’euros. Si l’on ajoute à cela les départs de Thiago Alcantara et de Joël Matip, les Reds disposent de beaucoup d’argent à dépenser.

Real Madrid

Le Real Madrid a une masse salariale élevée, car l’équipe regorge de talents étoilés à chaque poste. Cela dit, le club est en excellente position pour renforcer là où c’est nécessaire.

Madrid a signé la star montante brésilienne Endrick pour environ 47 millions d’euros et a recruté la mégastar Kylian Mbappé en transfert libre. Madrid n’a pas vendu de joueurs clés et souhaite logiquement poursuivre avec le groupe qui a remporté la Ligue des Champions et la Liga la saison dernière. Si vous gérez ce club, il n’est pas nécessaire de renforcer les postes, mais l’argent est là.

Leeds United

La saison 2023/24 de Premier League s’est jouée dans les dernières semaines, mais Leeds United aurait dû en faire plus pour éviter la relégation. En conséquence, plusieurs joueurs ont quitté le club pour un niveau de compétition supérieur. Leeds a vendu Georginio Rutter, Archie Gray, Crysencio Summerville et Luis Sinisterra à des clubs de Premier League pour un montant combiné d’environ 140 millions d’euros.

Perdre de jeunes ailiers talentueux, une future star au milieu de terrain et un attaquant fiable ne présage rien de bon, mais Leeds dispose des fonds nécessaires pour se reconstruire et remporter un titre de Championship.

