Les meilleurs Styles de jeu d’EA FC 25 pour chaque poste

Les 34 Styles de jeu d’EA FC 25 offrent des capacités précieuses qui améliorent les cartes Ultimate Team et permettent aux joueurs de briller davantage dans le mode Clubs. Cependant, choisir les Styles de jeu adaptés dépend avant tout du poste de chaque joueur.

Dans EA FC 24, les Styles de jeu et Styles de jeu+ ont été introduits. Les Styles de jeu apportent des capacités uniques aux joueurs, tandis que le Style de jeu+ élève ces capacités à un niveau mondial. Par exemple, un joueur avec le Style de jeu Tir en finesse+ exécute des tirs en finesse beaucoup plus rapidement, avec une courbe maximale et une précision exceptionnelle. En revanche, avec un Style de jeu Tir en finesse standard, les tirs en finesse seraient juste plus rapides avec une courbe et une précision améliorées.

Les cartes peuvent posséder plusieurs Styles de jeu et Styles de jeu+, et peuvent en obtenir davantage via les évolutions ou de futures améliorations.

Voici donc les meilleurs Styles de jeu à utiliser dans FC 25, poste par poste.

Meilleurs Styles de jeu pour tous les postes

Buteurs (BU)

EA SPORTS

Tir puissant

Tir en finesse

Contrôle

Extérieur du pied

Les Tirs puissants sont plus efficaces que jamais dans FC 25, et avoir ce Style de jeu permet de les exécuter plus rapidement et avec plus de puissance. Sans cette capacité, le temps pour charger le tir est bien trop long, laissant ainsi le temps aux défenseurs d’intervenir et de récupérer le ballon.

Malgré une légère réduction de son efficacité dans FC 24, le Tir en finesse reste l’une des meilleures options pour les attaquants, et c’est à nouveau le cas dans cet opus. Les tirs en finesse avec un timing vert sont une excellente option pour les frappes à l’entrée de la surface, tout comme les Extérieurs du pied s’ils sont effectués sous le bon angle vers le but.

Il est essentiel d’avoir un buteur capable de bien contrôler le ballon et de se retourner dans l’espace après un premier contact. C’est pourquoi nous recommandons le Style de jeu Contrôle, car il permet à votre attaquant de prendre un meilleur contrôle et d’enchaîner avec une frappe propre.

Ailiers et milieux latéraux (AD, AG, MD, MG)

EA SPORTS

Technicien

Foulée rapide

Rapide

Passe travaillée

Technicien se distingue comme un incontournable dans EA FC 25 grâce à la nouvelle feinte de tir, un geste technique qui peut uniquement être réalisé par des joueurs possédant cette capacité et ayant quatre étoiles de gestes techniques. Pour exécuter ce geste, les joueurs doivent appuyer sur O sur PlayStation ou B sur Xbox, puis sur X ou A.

L’association des Styles de jeu Rapide et Foulée rapide est redoutable sur les ailes. Rapide accorde une accélération explosive, tandis que Foulée rapide permet d’atteindre une vitesse de sprint plus élevée tout en conservant mieux le ballon. Le jeu étant plutôt lent avec des cartes de faible général, toute vitesse supplémentaire est précieuse.

Pour que les ailiers excellent vraiment, le Style de jeu Passe travaillée est indispensable pour envoyer des centres plus rapides et plus précis aux attaquants.

Milieux centraux (MC)

EA SPORTS

Résiste au pressing

Technique

Passe longue

Tiki-taka

Les milieux centraux font le lien entre la défense et l’attaque. Ils doivent être capables de recevoir le ballon sous pression, se retourner face à un défenseur et foncer dans l’espace.

Le Style de jeu Résiste au pressing permet aux joueurs de résister à la pression des milieux adverses, tandis que Technique leur donne la possibilité de se retourner en toute sécurité et d’atteindre une vitesse plus élevée en utilisant le sprint contrôlé.

Quand le dribble n’est pas une option, avoir le Style de jeu Tiki-taka pour des passes courtes plus précises, et Passe longue pour des passes en profondeur parfaitement dosées vers l’attaquant, seront des atouts précieux. Les passes lobées en profondeur sont particulièrement efficaces dans FC 25.

Milieux offensifs centraux (MOC)

EA SPORTS

Passe incisive

Technique

Contrôle

Extérieur du pied

Tout comme pour les milieux centraux, les meilleurs Styles de jeu pour les milieux offensifs améliorent les capacités de dribble et de passe.

Les MOC doivent généralement avoir les meilleures statistiques de passe dans Ultimate Team, car ce sont souvent les créateurs d’occasions pour les autres attaquants. Le Style de jeu Passe incisive rend les passes en profondeur plus précises, un élément crucial dans la dernière partie du terrain.

Contrôle et Technique facilitent la création d’espace en dehors de la surface de réparation pour préparer une passe ou tenter une frappe en Extérieur du pied pour surprendre le gardien adverse.

Milieux défensifs centraux (MDC)

EA SPORTS

Anticipation

Interception

Agressif

Contre

Les milieux défensifs centraux constituent généralement le cœur de votre défense et interrompent les attaques adverses avant qu’elles n’atteignent votre ligne défensive.

Le Style de jeu Interception est le meilleur pour un milieu récupérateur, car il permet de bloquer les lignes de passe et d’augmenter les chances de conserver la possession. De même, le Style Anticipation augmente les chances de réussir les tacles debout.

Certains attaquants physiques tenteront de s’imposer face à vous, et le Style Agressif permet de les déposséder plus facilement. Enfin, le Style Contre est utile pour bloquer les tirs à l’extérieur de la surface ou même dans les six mètres.

Défenseurs centraux (DC)

EA SPORTS

Anticipation

Agressif

Contre

Duel aérien

Les meilleurs défenseurs centraux d’EA FC 25 sont grands, rapides et forts, mais ces attributs physiques ne servent à rien sans les meilleurs Styles de jeu.

Anticipation et Duel aérien sont souvent considérés comme les deux meilleures capacités pour les défenseurs centraux. Le tacle debout étant le plus courant, Anticipation augmente son taux de succès, tandis que Duel aérien améliore les chances de gagner un duel aérien à 50-50.

Les auto-blocs ont été affaiblis dans FC 25, ce qui signifie que les joueurs doivent bloquer manuellement les tirs pour avoir plus de chances d’empêcher le ballon d’entrer. Ainsi, le Style Contre devient précieux.

Enfin, Agressif est idéal pour déposséder les attaquants et ailiers plus faibles avant qu’ils n’atteignent des zones dangereuses.

Défenseur latéraux (DD, DG)

EA SPORTS

Passe travaillée

Lutte

Tacle glissé

Interception

Le Style de jeu Passe travaillée est le meilleur pour les latéraux, car il permet de monter rapidement et d’envoyer des centres précis, pris de vitesse par les défenses adverses.

Lutte est également très influent, car il augmente la vitesse maximale de sprint, ce qui permet de repousser les ailiers vers l’extérieur et de les éloigner de la surface. Une fois que les latéraux parviennent à piéger l’attaquant près de la ligne de touche, le Style Tacle glissé facilite le tacle glissé pour récupérer le ballon.

Lorsque les adversaires tentent une passe longue ou au sol vers un ailier en profondeur, le Style Interception élimine ces situations dangereuses avant qu’elles ne deviennent impossibles à gérer.

Gardiens (G)

EA SPORTS

Déflecteur

Classe de loin

Marquage 1-1

Sortie sur les centres

Le Style Déflecteur ajoute des animations uniques et augmente la puissance pour détourner les tirs vers des zones plus sûres.

Les tirs puissants à longue distance et les frappes en extérieur du pied posent à nouveau problème. C’est pourquoi le Style Classe de loin offre des animations de plongées longues et augmente les chances d’arrêter ces tirs lointains.

Marquage 1-1 est notable car il augmente la vitesse de sortie de votre gardien lors des face-à-face. Sortie sur les centres est également utile, car les gardiens pourront boxer le ballon plus rapidement.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur les meilleurs Styles de jeu d’EA FC 25.