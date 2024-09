Les meilleurs paramètres de caméra d’EA FC 25 pour Ultimate Team, Clubs, Rush et Carrière

Peu importe le mode de jeu dans lequel vous passez le plus de temps sur EA FC 25, avoir les meilleurs paramètres de caméra peut faire toute la différence.

Les réglages de caméra par défaut d’EA FC 25 offrent une grande fidélité graphique, mais sont trop zoomés pour que les joueurs puissent bien appréhender ce qui se passe autour d’eux. C’est pourquoi nous vous proposons des paramètres optimisés pour chaque mode de jeu.

Les meilleurs paramètres de caméra d’EA FC 25

EA SPORTS

Diffusion TV

Hauteur : Entre 12 et 17

Zoom : 0

Nous vous recommandons d’utiliser la caméra Diffusion TV pour les modes solo et multijoueur. Cependant, au lieu des paramètres par défaut, nous avons constaté qu’une hauteur personnalisée comprise entre 12 et 17 permet une meilleure vue d’ensemble du terrain, sans être trop éloigné de l’action.

Si vous avez toujours l’impression de ne pas avoir une vue assez large, la caméra Coop est également une excellente option pour les matchs hors ligne et en ligne, car elle permet de voir tous vos joueurs. Cela dit, nous pensons que Diffusion TV est une meilleure option, car en étant légèrement plus zoomé, vous pouvez mieux dribbler et défendre, car vous êtes plus proche de l’action.

Paramètres de caméra pour Ultimate Team

Pour les matchs d’Ultimate Team, les paramètres de caméra ci-dessus fonctionnent parfaitement, que ce soit pour les Clashs d’équipes, Division Rivals, UT Champions, ou tout autre mode de jeu.

Paramètres de caméra pour Clubs

EA SPORTS

Coop

Hauteur : 20

Zoom : 0

Contrairement aux matchs solo ou multijoueur, il est préférable d’être le plus possible dézoomé en Clubs.

Si vous jouez ailier ou attaquant, il est essentiel de bien voir le terrain pour effectuer vos appels en profondeur derrière la défense. De même, les défenseurs et les milieux de terrain voudront avoir une vue dégagée sur l’ensemble du terrain pour prendre les meilleures décisions tactiques.

Paramètres de caméra pour Rush

EA SPORTS

Tactique Rush

Hauteur : Par défaut

Zoom caméra : Par défaut

Le mode Rush se déroule sur un terrain plus petit, il n’est donc pas nécessaire de dézoomer trop. La caméra Tactique Rush offre un angle parfait pour voir tout ce qu’il faut pendant un match.

Paramètres de caméra pour Carrière Joueur

EA SPORTS

Pro

Hauteur : Par défaut

Zoom caméra : Par défaut

Le réglage de caméra Pro est unique et spécialement conçu pour le mode Carrière Joueur. Plutôt qu’une vue classique latérale, cette caméra offre une perspective de haut en bas, qui se rapproche davantage de ce que serait la vue d’un joueur sur le terrain.

Les utilisateurs peuvent également utiliser nos paramètres optimaux pour les matchs solo et multijoueur dans ce mode, mais nous pensons que Pro offre une expérience plus authentique.

Voici comment modifier votre angle de caméra :

Chargez le menu principal d’EA FC 25.

Cliquez sur l’icône d’engrenage en haut à gauche, appelée Personnaliser .

. Sélectionnez Paramètres , puis Paramètres de jeu .

, puis . Appuyez sur RB (Xbox) ou R1 (PlayStation) pour aller dans l’onglet Caméra .

. Choisissez Personnalisé dans les paramètres de caméra personnalisée.

dans les paramètres de caméra personnalisée. Faites vos modifications depuis cette section.

Vous pouvez également modifier votre caméra en mettant le jeu en pause pendant un match et en suivant le même processus.

Si vous n’êtes pas satisfait des changements ou que vous avez fait une erreur, réinitialisez vos paramètres de caméra en appuyant sur Triangle (PlayStation) ou Y (Xbox).