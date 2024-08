Les meilleurs milieux de terrain d’EA FC 25 Ultimate Team : les notes des joueurs ont fuité

Les milieux de terrain sont sans doute les joueurs les plus importants de votre équipe dans EA FC 25 Ultimate Team, et il vous faudra les meilleurs si vous souhaitez remporter vos matchs.

Bien que les attaquants attirent souvent toute l’attention, c’est au milieu de terrain que se joue l’équilibre entre l’attaque et la défense de votre équipe. Heureusement, cette année, le jeu est rempli de milieux centraux, milieux offensifs, et milieux défensifs, allant de vétérans de classe mondiale à de jeunes talents prometteurs.

À la suite d’une fuite majeure qui a révélé les notes des joueurs, voici les meilleurs milieux de terrain d’EA FC 25.

Les meilleurs milieux de terrain d’EA FC 25 ont fuité

MOC

Joueur Club Fuite de la note Martin Odegaard Arsenal 89 Florian Wirtz Bayer Leverkusen 88 Debinha Kansas City Current 88 Jamal Musiala Bayern Munich 87 Paulo Dybala AS Rome 87 Bruno Fernandes Manchester United 87 Jill Roord Manchester City 86 Julien Brandt Borussia Dortmund 85 James Maddison Tottenham 85 Cole Palmer Chelsea 85 Marta Orlando Pride 84 Christopher Nkunku Chelsea 84 Dani Olmo FC Barcelone 84 Caroline Weir Arsenal 84 Pernille Harder Bayern Munich 84 Catarina Macario Chelsea 84

Joueur Club Fuite de la note Aitana Bonmati FC Barcelone 91 Alexia Putellas FC Barcelone 90 Jude Bellingham Real Madrid 90 Kevin De Bruyne Manchester City 90 Federico Valverde Real Madrid 88 Patri Guijarro FC Barcelone 88 Bernardo Silva Manchester City 88 Frenkie de Jong FC Barcelone 87 Nicolo Barella Inter Milan 87 Ilkay Gundogan Manchester City 87 Luka Modric Real Madrid 86 Lindsey Horan OL 86 Onema Geyoro PSG 86 Alexis Mac Allister Liverpool 86 Kim Little Arsenal 86

MDC

Joueur Club Fuite de la note Rodri Manchester City 91 Declan Rice Arsenal 87 Joshua Kimmich Bayern Munich 86 Granit Xhaka Bayer Leverkusen 86 Hakan Calhanoglu Inter Milan 86 Lena Oberdorf Bayern Munich 86 N’Golo Kante Al-Ittihad 85 Joao Palhinha Bayern Munich 85 Aurelien Tchouameni Real Madrid 85 Keira Walsh FC Barcelone 85 Bruno Guimaraes Newcastle United 85 Casemiro Manchester United 84 Ruben Neves Al-Hilal 84 Amandine Henry Utah Royals 84 Georgia Stanway Bayern Munich 84

EA SPORTS

Puisque EA FC 25 ne sortira que le 20 septembre et que les statistiques officielles des joueurs n’ont pas encore été dévoilées, notre sélection des meilleurs milieux de terrain se base sur les notes qui ont fuité via FUT Scoreboard. Le leaker affirme avoir accédé à l’ensemble de la base de données, il est donc probable que les notes finales soient proches de celles mentionnées ci-dessus.

Pour ces listes, nous avons choisi d’exclure les cartes Héros et Icônes, car elles seront beaucoup plus difficiles à obtenir, et rien ne garantit leur disponibilité dans les packs dès le lancement. Ainsi, nous nous concentrons sur les cartes Or les mieux notées pour l’instant.

Bien sûr, une note élevée ne signifie pas nécessairement qu’un joueur sera efficace sur le terrain, comme on le voit souvent avec des cartes de classe mondiale qui ne correspondent pas à la méta si leurs statistiques en jeu ne sont pas optimisées. En général, les joueurs ayant une grande Vitesse sont souvent privilégiés, car cela leur permet de passer derrière la défense adverse ou de suivre les attaquants et les ailiers lors des contres.

Nous mettrons cet article avec les meilleurs joueurs méta à chaque poste ainsi que quelques options bon marché dès que nous aurons accès à EA FC 25.

En attendant, découvrez les joueurs qui ont subi les plus grandes baisses de notes, ainsi que toutes les promotions Ultimate Team prévues pour cette année.