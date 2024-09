Les meilleurs joueurs pour Rush dans EA FC 25 avec moins de 79 de général

Bienvenue dans Rush d’EA FC 25 force les joueurs à faire preuve de créativité et utiliser des cartes Ultimate Team qu’ils ne considèrent généralement pas.

Rush est le nouveau mode de jeu 5v5 d’EA FC 25 avec plusieurs variantes. En mode Coup d’envoi, vous pouvez jouer à une version hors ligne de Rush, où vous affrontez vos amis en coop local avec n’importe quelle équipe sous licence. Le mode Clubs propose également une version où les joueurs utilisent leur pro créé.

Dans Ultimate Team, vous pouvez disputer des matchs Rush avec des coéquipiers aléatoires ou inviter vos amis à défier d’autres équipes en ligne. Cependant, la version FUT de Rush impose des restrictions spécifiques sur les cartes que vous pouvez utiliser.

Voici tout ce que vous devez savoir sur cet événement unique.

Top 10 des joueurs de moins de 79 de général pour “Bienvenue dans Rush”

Dans Bienvenue dans Rush, les joueurs ne peuvent utiliser que des cartes avec un général inférieur ou égal à 79. Le défi supplémentaire est que toutes ces cartes doivent être intransférables.

Cela signifie que toutes les cartes éligibles doivent être des “premiers détenteurs”, obtenues via des packs. Si vous avez la chance de posséder l’un de ces joueurs, voici les meilleures options :

Salma Paralluelo Weston McKennie Matheus Nunes Quinten Timber Hany Mukhtar Ryan Gravenberch Matheus Cunha Noah Okafor Lewis Ferguson Karim Adeyemi

EA SPORTS

Salma Paralluelo est le choix ultime pour cet événement, grâce à sa vitesse fulgurante, ses solides attributs de tir et son mélange de gestes techniques à quatre étoiles, ainsi que son mauvais pied. De plus, la joueuse du FC Barcelone est actuellement éligible pour une carte Évolution, ce qui ajoute encore plus de valeur à son utilisation dans Rush.

Weston McKennie est également un excellent choix en raison de ses statistiques équilibrées dans tous les domaines. Même si aucun de ses attributs ne sort vraiment du lot, sa capacité à attaquer et à défendre est un atout crucial dans le mode Rush.

Pour ceux qui recherchent une force offensive pure, Noah Okafor est grand, puissant, et peut marquer à volonté, faisant de lui une menace constante devant les cages.

Ces joueurs offrent une flexibilité et une efficacité redoutable dans Rush, un mode où les compétences techniques et physiques de vos joueurs comptent énormément. Utiliser les bonnes cartes peut être la clé pour surpasser vos adversaires dans cet événement.

Pour plus d’informations sur EA FC 25 Ultimate Team, consultez nos guides sur les meilleures équipes de départ et les meilleures formations et tactiques.