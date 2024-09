Les meilleurs joueurs pas chers d’EA FC 25 Ultimate Team

Que vous souhaitiez construire votre équipe de départ ou renforcer votre effectif, EA FC 25 propose de nombreuses options de joueurs pas chers à chaque poste.

Le système FC IQ oblige les joueurs à repenser la façon dont ils composent leur équipe de départ dans Ultimate Team. Au lieu de se baser sur les taux de travail, chaque carte possède désormais un Rôle de Joueur qui détermine leur meilleure place dans une formation. Un “+” indique que le joueur est plus efficace dans ce rôle que dans d’autres, tandis qu’un “++” signifie qu’il fait partie des meilleurs à ce poste.

Voici donc les meilleurs joueurs à petits prix dans EA FC 25 Ultimate Team.

Les meilleurs joueurs bon marché à chaque poste pour EA FC 25 Ultimate Team

Pour cette liste, nous avons inclus uniquement les joueurs coûtant moins de 5 000 crédits UT, afin que chaque budget puisse avoir une chance de se les offrir. Le marché des transferts étant en constante évolution, les prix mentionnés ici peuvent varier.

Buteurs (BU)

Joueur Club Note Prix estimé Cody Gakpo Liverpool 83 3 800 Marcus Thuram Inter Milan (Lombardia FC) 83 3 200 Rasheedat Ajibade Atlético Madrid 83 4 900 Mayra Ramirez Chelsea 83 4 000 Ademola Lookman Atalanta (Bergamo Calcio) 82 2 500 Artem Dovbyk AS Rome 84 1 400 Iago Aspas Celta Vigo 84 1 400 Mathys Tel Bayern Munich 77 1 200 Kai Havertz Arsenal 83 1 200 Noah Okafor AC Milan (Milano FC) 78 800

Nos recommandations :

Marcus Thuram

Mathys Tel

Cody Gakpo







Avec ses statistiques impressionnantes de Rapidité, de Physique et de Tir, Marcus Thuram est le buteur parfait pour une équipe de Serie A ou une équipe hybride. De plus, il pourrait recevoir une carte POTM en SBC.

Mathys Tel est un buteur d’élite : grand, rapide et redoutable devant le but. Avec ses quatre étoiles en gestes techniques et mauvais pied, il est polyvalent dans toutes les situations.

Cody Gakpo, bien qu’utilisé principalement comme ailier à Liverpool, est un excellent buteur dans EA FC 25.

Milieux gauches et Ailiers gauches (MG & AG)

Joueur Club Note Prix estimé Caitlin Foord Arsenal 85 3 800 Timo Werner Tottenham 80 3 200 Mattia Zaccagni Lazio (Latium) 83 3 000 Joao Felix Chelsea 80 2 200 Leandro Trossard Arsenal 83 2 000 Raheem Sterling Arsenal 81 1 900 Brahim Diaz Real Madrid 82 1 700 Ansu Fati FC Barcelone 77 1 500 Anthony Gordon Newcastle 82 1 300 Mykhalio Mudryk Chelsea 77 800

Nos recommandations :

Mykhalo Mudryk

Mattia Zaccagni

Leandro Trossard







Pour seulement 700 crédits, difficile de trouver une meilleure carte que Mudryk. L’ailier ukrainien, avec sa Rapidité de 92 et ses quatre étoiles en gestes techniques et mauvais pied, est un cauchemar pour les défenseurs.

Mattia Zaccagni dispose de 87 en Rapidité et 88 en Dribbles, ce qui en fait un ailier viable pour les équipes de départ, bien que 75 en Passe laisse à désirer.

Leandro Trossard n’est peut-être pas le plus rapide, mais il reste un choix fiable grâce à ses bonnes statistiques dans tous les domaines. En bonus, l’international belge a cinq étoiles de mauvais pied et quatre étoiles en gestes techniques.

Milieux droits et Ailiers droits (MD & AD)

Joueur Club Note Prix estimé Clara Mateo Paris FC 85 3 800 Leon Bailey Aston Villa 82 1 600 David Neres Naples 80 1 500 Pedro Neto Chelsea 79 1 400 Mason Greenwood OM 79 1 000 Athenea Real Madrid 82 950 Faustine Robert FC Fleury 91 80 900 Viktor Tsygankov Gérone 83 850 Noni Madueke Chelsea 78 750 Brennan Johnson Tottenham 78 700

Nos recommandations :

Athenea del Castillo

Viktor Tsygankov

Pedro Neto







Athenea del Castillo possède cinq étoiles de mauvais pied et quatre de gestes techniques, ce qui en fait un véritable problème pour les défenseurs dans la surface. Avec 85 en Rapidité, elle peut facilement déborder les latéraux adverses.

La polyvalence de Viktor Tsygankov est un atout considérable. La star montante de Gérone peut jouer milieu central (MC), milieu offensif (MOC), ailier droit (AD), et milieu droit (MD). Il excelle sur l’aile pour percer les lignes adverses.

Pour les fans de la Premier League, Pedro Neto de Chelsea est une excellente option avec quatre étoiles de gestes techniques et de mauvais pied, ainsi que des compétences de dribble exceptionnelles pour ridiculiser les défenseurs.

Milieux centraux (MC)

Joueur Club Note Prix estimé Rodrigo De Paul Atlético Madrid 84 3 600 Tijjani Reijnders AC Milan (Milano FC) 82 3 100 Marcel Sabitzer Borussia Dortmund 84 1 400 Ryan Gravenberch Liverpool 78 1 100 Matheus Luiz Nunes Manchester City 78 1 000 Conor Gallagher Atlético Madrid 81 950 Sara Dabritz OL 84 1 500 Yunus Musah AC Milan (Milano FC) 75 850 Weston McKennie Juventus 78 700 Sergi Darder RCD Majorque 82 1 300

Nos recommandations :

Rodrigo De Paul

Ryan Gravenberch

Tijjani Reijnders







Les trois joueurs que nous avons sélectionnés pour le poste de milieu central ont au moins quatre étoiles de gestes techniques et trois étoiles de mauvais pied, ce qui en fait des joueurs polyvalents. Rodrigo De Paul est un véritable bourreau de travail pour l’Atlético Madrid, capable de dominer le milieu de terrain pendant 90 minutes.

Dans le même esprit, Tijjani Reijnders fait tout à un niveau plus que correct et possède une endurance de 92 pour tenir tout un match.

Les statistiques de Ryan Gravenberch ne sont peut-être pas impressionnantes comparées aux autres, mais il reste une option bon marché idéale pour les équipes de Premier League souvent coûteuses.

Milieux défensifs (MDC)

Joueur Club Note Prix estimé Emre Can Borussia Dortmund 82 3 300 Konrad Laimer Bayern Munich 83 2 600 Moises Caicedo Chelsea 82 2 100 Ismael Bennacer AC Milan (Milano FC) 83 900 Andre-Frack Zambo Anguissa Naples 80 700 Georgia Stanway Bayern Munich 84 2 000

Nos recommandations :

Emre Can

Konrad Laimer

Ismaël Bennacer







Les attaques adverses auront du mal à passer ces trois véritables murailles au milieu de terrain. Emre Can, Konrad Laimer, et Ismaël Bennacer sont tous rapides, solides et possèdent suffisamment de compétences en Dribble pour sortir des situations difficiles.

Milieux offensifs (MOC)

Joueur Club Note Prix estimé James Maddison Tottenham 85 3 600 Julian Brandt Borussia Dortmund 85 3 700 Dominik Szoboszlai Liverpool 81 3 500 Lorenzo Pellegrini AS Rome 83 1 100 Eberechi Eze Crystal Palace 81 850 Justin Kluivert Bournemouth 77 800 Xavi Simons RB Leipzig 83 3,000 Brahim Real Madrid 82 1,600 Dani Olmo FC Barcelone 84 1,600

Nos recommandations :

Brahim Diaz

James Maddison

Julian Brandt

EA SPORTS

Il existe de nombreuses options intéressantes pour les MOC, mais ces trois-là se démarquent par leurs quatre étoiles de gestes techniques et de mauvais pied.

Défenseurs centraux (DC)

Joueur Club Note Prix estimé Joe Gomez Liverpool 80 4 700 Benjamin Pavard Inter Milan (Lombardia FC) 84 3 300 Jean-Clair Todibo West Ham 80 2 700 Min Jae Kim Bayern Munich 83 2 200 Nathan Ake Manchester City 84 3 400 Lisandro Martinez Manchester United 84 2 100 Lukas Klostermann RB Leipzig 79 1 000 Edmond Tapsoba Bayer Leverkusen 83 900 Odilon Kossounou Atalanta (Bergamo Calcio) 81 800 Danilo Juventus 82 750

Nos recommandations :

Benjamin Pavard

Lisandro Martinez

Edmond Tapsoba

EA SPORTS

Benjamin Pavard se distingue comme le meilleur défenseur central bon marché grâce à son style de jeu Lutte+ qui facilite la défense face aux attaquants, combiné à des statistiques défensives comparables à celles des meilleurs défenseurs du jeu.

Dans le même esprit, Lisandro Martinez offre tout ce que l’on peut attendre d’un défenseur central solide à un prix abordable, notamment en Premier League.

Edmond Tapsoba, avec sa présence physique et ses excellentes statistiques défensives, est indispensable pour garder une cage inviolée face aux attaquants dangereux.

Latéraux gauches (DG)

Joueur Club Note Prix estimé Ferdi Kadıoglu Brighton 81 4 800 Alejandro Baldé FC Barcelone 81 1 900 Federico Dimarco Inter Milan (Lombardia FC) 84 1 900 Reinildo Atlético Madrid 80 900 Antonee Robinson Fulham 79 800 David Raum RB Leipzig 81 700 Rico Henry Brentford 77 700 Rayan Ait-Nouri Wolverhampton 79 650

Nos recommandations :

Ferdi Kadıoğlu

Alejandro Baldé

Federico Dimarco

EA SPORTS

Nous recommandons rarement d’utiliser un joueur droitier en tant que latéral gauche, mais Ferdi Kadıoğlu est une exception avec ses attributs en Rapidité, Dribble et Physique qui en font un élément clé dans n’importe quelle équipe.

Alejandro Baldé n’est peut-être pas le plus fort ou le plus fiable en défense, mais une Rapidité d’élite est souvent suffisante pour qu’un latéral fasse correctement son travail.

Latéraux droits (DD)

Joueur Club Note Prix estimé Ashley Lawrence Chelsea 85 3 800 Malo Gusto Chelsea 80 2 900 Alexander Bah Benfica 79 1 300 Denzel Dumfries Inter Milan (FC Lombardia) 82 1 200 Nahuel Molina Atlético Madrid 82 950 Giovanni Di Lorenzo Naples 82 850 Thierry Rendall Correia Valence CF 78 850 Jonathan Clauss OGC Nice 80 850 Daniel Munoz Crystal Palace 80 800 Saud Abdulhamid AS Rome 78 650

Nos recommandations :

Ashley Lawrence

Denzel Dumfries

Daniel Munoz

EA SPORTS

Les cartes féminines dans Ultimate Team sont souvent sous-évaluées par rapport à leurs performances en jeu, et Ashley Lawrence ne fait pas exception. La joueuse de Chelsea a tout ce qu’il faut pour bloquer les ailiers adverses.

Denzel Dumfries compense sa faible Accélération par une Force de 89 et un Saut de 94, deux atouts cruciaux pour écarter les attaquants.

La Premier League regorge d’options intéressantes pour le poste de latéral droit, mais Daniel Munoz, qui ne coûte qu’environ 800 crédits, fait le travail efficacement.

Gardiens (G)

Joueur Club Note Prix estimé Guglielmo Vicario Tottenham 84 4 700 Giorgi Mamardashvili Valence CF 85 4 600 Lukas Hradecky Bayer Leverkusn 84 2 200 Paulo Gazzaniga Gérone 82 2 200 Andre Onana Manchester United 83 2 000 David Raya Arsenal 83 1 900

Nos recommandations :

Guglielmo Vicario

Giorgi Mamardashvili

Lukas Hradecky

EA SPORTS

On pourrait dire que Giorgi Mamardashvili est la meilleure carte bon marché sur le marché des transferts d’EA FC 25. Les attributs du gardien sont largement supérieurs à ce que l’on attend pour un titulaire.

De son côté, Guglielmo Vicario est le meilleur gardien de départ pour les équipes de Premier League, tandis que Lukas Hradecky est l’option idéale pour les équipes de Bundesliga.

Pour plus d’informations sur EA FC 25, consultez nos guides sur les meilleurs joueurs RUSH avec une note inférieure à 79 et sur la façon de corriger le lag des menus d’Ultimate Team.