EA FC 25 Ultimate Team : les meilleurs gardiens à acheter

Dans EA FC 25 Ultimate Team, peu importe la qualité de votre attaque si vous encaissez trop de buts, vous finirez toujours pas perdre. Pour limiter les buts adverses, il est alors crucial de choisir le bon gardien.

Cette année, plusieurs nouvelles fonctionnalités FUT affectent les joueurs que vous voudrez acheter, notamment les Styles de jeu et rôles de joueurs spécifiques aux gardiens, bouleversant complètement la méta. Il devient donc plus difficile de savoir qui choisir pour protéger vos cages.

Pour vous aider à faire votre choix, voici une sélection des meilleurs gardiens de but d’EA FC 25, en tenant compte des mieux notés et des gardiens méta.

Les gardiens les mieux notés d’Ultimate Team

Classement Joueur Club Note 1 Lev Yashin Icône 92 2 Nadine Angerer Icône 92 3 Gianluigi Buffon Icône 91 4 Iker Casillas Icône 90 5 Peter Schmeichel Icône 89 6 Gianluigi Donnarumma PSG 89 7 Alisson Liverpool 89 8 Thibaut Courtois Real Madrid 89 9 Marc-André ter Stegen FC Barcelone 89 10 Edwin van der Sar Icône 88 11 Petr Čech Icône 88 12 Gregor Kobel Borussia Dortmund 88 13 Christiane Endler OL 88 14 Ederson Manchester City 88 15 Jan Oblak Atlético Madrid 88

Nos recommandations :

Lev Yashin

Gianluigi Buffon

Gianluigi Donnarumma







Lev Yashin est non seulement le gardien le mieux noté d’EA FC 25, mais aussi l’un des meilleurs à acheter. Sa célébrissime casquette le distingue des autres, mais ce sont surtout ses statistiques, comme 93 en plongeon et 94 en réflexes, qui en font un mur infranchissable. Ces attributs sont parmi les plus importants pour un gardien.

Une autre Icône de taille est Gianluigi Buffon. Avec une taille impressionnante de 1,93m et le Style de jeu Classe de loin+, Buffon est idéal pour contrer les tirs placés avec les styles Tir en finesse+ et Extérieur du pied+ que la plupart des gardiens ne peuvent pas arrêter.

Si vous préférez éviter les coûts élevés d’une carte Icône, Gianluigi Donnarumma est alors une excellente alternative, avec des statistiques solides et le Style de jeu Déflecteur+, utile pour éviter les buts sur des balles repoussées. Mesurant 1,96m, il est parfait pour bloquer les tirs placés, tout en formant de bons liens avec des joueurs méta comme Dembélé, Marquinhos, et Hakimi.

Joueur Club Version Note Lev Yashin Icône Icône 92 Gianluigi Buffon Icône Icône 91 Gianluigi Donnarumma PSG Or 89 Alisson Liverpool Or 89 Thibaut Courtois Real Madrid Or 89 Jan Oblak Atlético Madrid Or 88 Mike Maignan Milano FC Or 87 Giorgi Mamardashvili Valence CF Or 85 Bounou Al Hilal Or 84 Nick Pope Newcastle United Or 83

Nos recommandations :

Alisson

Thibaut Courtois

Nick Pope







Parmi les nombreux gardiens de qualité dans EA FC 25, Alisson est le plus équilibré. Il possède des statistiques complètes et plusieurs Styles de jeu clés, comme Déflecteur+ et Longue relance+. À 1,93m, il crée également des liens forts avec des joueurs méta comme Van Dijk, Salah, et Chiesa.

Si vous ne cherchez pas un gardien de Premier League, Thibaut Courtois est une autre option de choix. Mesurant 2,01m, sa taille combinée à ses 90 en réflexes en fait le meilleur gardien de but sur les tirs. Son Style de jeu Longue relance compense son faible score en relance au pied, et il crée des liens avec des stars comme Vinicius Junior, Jude Bellingham, et Kylian Mbappé.

Enfin, bien que Nick Pope soit le joueur le moins bien noté de cette liste, il reste une option méta surprenante depuis des années. Avec ses 1,98m et son Style de jeu, il est difficile à battre. De plus, il est très abordable.

Que vous choisissiez l’un des gardiens les mieux notés ou les plus méta, assurez-vous également d’utiliser les meilleurs défenseurs et buteurs pour former une équipe compétitive dans EA FC 25 Ultimate Team.

