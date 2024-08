Les meilleurs gardiens d’EA FC 25 Ultimate Team : les notes des joueurs ont fuité

Les meilleurs gardiens d’EA FC 25 joueront un rôle crucial dans la protection de votre équipe Ultimate Team, étant la dernière ligne de défense. Tandis que les meilleurs attaquants marquent les buts, il est essentiel de les associer à des gardiens experts pour renforcer votre défense.

Les notes officielles n’ont pas encore été révélées, mais des fuites ont donné un aperçu de certains des meilleurs gardiens d’EA FC 25. Découvrez-les ci-dessous.

L’article continue après la publicité

Les meilleurs gardiens d’EA FC 25 ont fuité

Joueur Club Fuite de la note Thibaut Courtois Real Madrid 89 Marc-Andre ter Stegen FC Barcelone 89 Alisson Liverpool 89 Gianluigi Donnarumma PSG 89 Jan Oblak Atlético Madrid 88 Ederson Manchester City 88 Gregor Kobel Borussia Dortmund 88 Christiane Endler OL 88 Yann Sommer Inter Milan 87 Emiliano Martinez Aston Villa 87 Mike Maignan AC Milan 87 Manuel Neuer Bayern Munich 86 Unai Simon Athletic Club 86 Mary Earps PSG 86 Kailen Sheridan San Diego Wave 85 Chiamaka Nnadozie Paris FC 85 Giorgi Mamardashvili Liverpool 85 Merle Frohms Wolfsburg 85 Yassine Bounou Al Hilal 84 Alex Remiro Real Sociedad 84

Une légère baisse de note pour Courtois a créé une égalité à quatre joueurs pour le titre de meilleur gardien d’EA FC 25. Après une saison plus que solide avec le PSG, Donnarumma rejoint maintenant Alisson, ter Stegen et le gardien du Real Madrid au sommet.

L’article continue après la publicité

Parmi les améliorations les plus remarquables, on retrouve Sommer et Mamardashvili, qui ont respectivement gagné +3 et +5, rejoignant ainsi les rangs des gardiens les mieux notés. Si vous envisagez de constituer une équipe Ultimate Team de Serie A ou de LaLiga dès le début, ces deux gardiens sont à surveiller de près.

L’article continue après la publicité

Par ailleurs, Mary Earps, Christiane Endler et Kailen Sheridan conservent leur statut parmi les meilleures gardiennes du jeu. Gardez un œil sur Earps, qui devrait jouer un rôle clé pour son nouveau club, le PSG.

EA SPORTS

Pour identifier un bon gardien dans EA FC 25, concentrez-vous sur plusieurs statistiques clés. Les Réflexes sont essentiels pour effectuer des arrêts rapides, surtout sur des tirs à bout portant. Le Plongeon détermine la capacité du gardien à plonger efficacement pour arrêter les tirs difficiles.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le Positionnement est également crucial pour qu’il soit bien placé face aux attaquants, réduisant ainsi les angles de tir tandis que le Jeu au pied et la Relance sont des éléments importants pour sécuriser les ballons et relancer proprement le jeu après un arrêt.

Ces notes divulguées proviennent de FUT Scoreboard et sont susceptibles de changer avant le lancement d’EA FC 25. Nous mettrons à jour le tableau une fois que les notes officielles seront révélées par les développeurs.

L’article continue après la publicité

Nous avons délibérément omis les cartes Icônes et Héros de la liste, car elles seront difficiles à obtenir au cours des premiers mois.

L’article continue après la publicité

Une fois que de nouvelles promotions seront disponibles, nous vous fournirons une liste des gardiens les mieux notés, les plus méta, et les plus abordables à utiliser.