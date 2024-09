EA FC 25 Ultimate Team : les meilleurs défenseurs à acheter

Si l’attaque est souvent la partie la plus excitante du gameplay d’EA FC 25, c’est bien la défense et le choix des meilleurs défenseurs qui vous permettront de grimper dans les divisions d’Ultimate Team.

L’ajout de nouvelles fonctionnalités comme FC IQ et les Rôles des joueurs a rendu la construction d’équipe plus complexe que jamais. Cela s’applique aussi à la défense : choisir les bons défenseurs est essentiel pour éviter de gaspiller des crédits et encaisser des buts inutiles.

Pour vous aider, nous avons listé les meilleurs défenseurs à privilégier. Nos recommandations se basent sur leurs capacités plutôt que sur leur coût, donc certains d’entre eux seront coûteux. Si vous cherchez des options plus abordables, consultez également les meilleurs joueurs à bas prix pour trouver de bonnes affaires.

Voici donc les meilleurs défenseurs dans EA FC 25 Ultimate Team, incluant les DC, DD, et DG à utiliser cette année.

Meilleurs défenseurs centraux (DC)

Joueur Club Type de carte Note Paolo Maldini Icône Icône 92 Lucio Serie A Héro 89 Virgil Van Dijk Liverpool Or 89 Antonio Rudiger Real Madrid Or 88 Marquinhos PSG Or 87 William Saliba Arsenal Or 87 Fikayo Tomori Milano FC Or 83 Dayot Upamecano Bayern Munich Or 82 Mikcy Van de Ven Tottenham Or 82 Joe Gomez Liverpool Or 80

Nos recommandations :

Virgil Van Dijk

Paolo Maldini

Virgil Van Dijk est le meilleur défenseur central d’EA FC 25, tout comme il l’était dans le jeu de l’année dernière. Il est un défenseur incroyable : grand, capable de tacler n’importe qui et doté de plusieurs styles de jeu méta, dont Duel aérien+, Anticipation et Lutte. Bien qu’il soit cher, le capitaine de Liverpool sera l’un des joueurs les plus impactants de votre équipe si vous parvenez à économiser suffisamment de crédits pour l’acheter.

Si les crédits ne sont pas un problème pour vous, Paolo Maldini est une autre excellente option. La légende italienne a toujours été l’un des meilleurs défenseurs dans EA Sports FC, mais cette année, il a encore été amélioré. Sa nouvelle carte dans FC 25 est équipée des styles de jeu Anticipation et Lutte, deux des plus puissants en défense. De plus, il possède Stoppeur++ et une note de 95 en défense, ce qui en fait un DC méta incontournable.

Bien qu’il soit beaucoup moins cher, Fikayo Tomori est également un brillant défenseur central. Le défenseur anglais est extrêmement rapide, avec une vitesse de sprint de 95 lorsqu’il est équipé du style Ombre. Cela lui permet de se déplacer rapidement sur le terrain et de tirer parti de ses 85 en défense et de son style de jeu Contre+. Comme Van Dijk et Maldini, Tomori possède aussi le style Anticipation, qui est considéré comme le meilleur style défensif du jeu.

Meilleurs latéraux gauches (DG / DLG)

Joueur Club Type de carte Note Roberto Carlos Icône Icône 90 Théo Hernández Milano FC TOTW 88 Sakina Karchaoui PSG Or 87 Sonia Bompastor D1 Arkema Héro 86 Fridolina Rolfö FC Barcelone Or 86 Ferland Mendy Real Madrid Or 84 Alphonso Davies Bayern Munich Or 82 Destiny Udogie Tottenham Or 82 Balde FC Barcelone Or 81 Ferdi Kadıoğlu Brighton Or 81

Nos recommandations :

Roberto Carlos

Ferland Mendy

Théo Hernandez (TOTW)







Roberto Carlos est le meilleur défenseur gauche d’EA FC 25. L’icône brésilienne excelle dans tous les domaines. Il détient les meilleures statistiques en jeu pour un défenseur, avec un total impressionnant de 2 450, ce qui reflète la polyvalence de son jeu. De plus, sa carte cette année inclut le style Coup de pied arrêté+, ce qui en fait une menace redoutable sur coups de pied arrêtés, que ce soit lors des corners ou des coups francs.

Si vous cherchez une option plus abordable, Ferland Mendy est un excellent choix. Le DG du Real Madrid est un incontournable de la méta depuis plusieurs années, et cela n’a pas changé dans EA FC 25. Il est extrêmement rapide, possède 5 étoiles de mauvais pied, et, malgré des statistiques qui ne semblent pas exceptionnelles, il est incroyablement dominant en défense. En plus de cela, il se lie parfaitement avec d’autres joueurs méta comme Mbappé, Vinícius Junior et Valverde.

Mendy n’est pas le seul latéral gauche français à briller, car Théo Hernandez est également excellent. Pour tirer le meilleur parti de lui, il est conseillé d’acheter sa carte TOTW, mais même sa version de base reste très efficace et bien moins chère. Peu importe la version que vous choisissez, vous aurez un joueur polyvalent capable de dominer en attaque et en défense.

Meilleurs latéraux droits (DD / DLD)

Joueur Club Type de carte Note Cafu Icône Icône 91 Maicon Serie A Héro 88 Daniel Carvajal Real Madrid Or 86 Jules Kounde FC Barcelone Or 85 Jeremie Frimpong Bayer Leverkusen Or 84 Achraf Hakimi PSG Or 84 Kyle Walker Manchester City Or 84 Marcos LLorente Atlético Madrid Or 83 Pedro Porro Tottenham Or 83 Diogo Dalot Manchester United Or 82

Nos recommandations :

Maicon

Jeremie Frimpong

Marcos Llorente







Maicon est le meilleur défenseur droit d’EA FC 25. Ce héros de la Serie A, qui fait son entrée dans le jeu cette année, est grand, possède les Rôles de joueur+ pour tous les rôles de DD, et accède au style de jeu Passe travaillée+, le plus influent pour un joueur de couloir. Maicon peut réaliser certaines des actions les plus impressionnantes que vous verrez, tout en étant un défenseur solide, rapide et habile avec le ballon. Cette légende du football a vraiment tout pour plaire.

Évidemment, Maicon est très coûteux, donc vous pourriez préférer acheter Jeremie Frimpong à une fraction de son prix. Bien qu’il ne soit pas aussi polyvalent, Frimpong est un véritable sprinteur avec 93 de rapidité. Ce chiffre monte à 97 avec un style Pilier, ce qui le rend imbattable dans une course. En plus de cela, il possède les styles de jeu Foulée rapide et Rapide, qui renforcent encore plus son efficacité.

Marcos Llorente est une autre option intéressante, servant de version plus polyvalente de Frimpong. Le joueur de l’Atlético Madrid est moins rapide, mais il n’a aucune statistique inférieure à 78, ce qui rend ses compétences universelles. Il est tellement complet que le poste de DD est loin d’être sa seule position viable, car l’Espagnol est tout aussi efficace en MC ou en MD.

Pour plus de guides sur EA FC 25, consultez nos articles sur les meilleurs joueurs pour le mode RUSH et découvrez comment résoudre les problèmes de latence dans les menus d’Ultimate Team pour une expérience plus fluide. Nous avons également des explications utiles sur le fonctionnement des walkouts, comment se qualifier pour le FUT Champions, ainsi que les meilleurs Styles de jeu pour optimiser votre équipe.