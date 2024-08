Les meilleurs défenseurs centraux d’EA FC 25 Ultimate Team : les notes des joueurs ont fuité

Des défenseurs centraux solides sont essentiels pour renforcer la base de votre défense, il est donc crucial d’avoir les meilleurs DC dans votre équipe Ultimate Team d’EA FC 25.

Ces joueurs récupèrent la possession grâce à des tacles décisifs et des interceptions cruciales. Ils peuvent également bloquer les tirs lointains et surveiller de près les attaquants adverses. Vous aurez besoin de toutes ces qualités pour réussir dans les modes Rivals et Champions.

Alors pour vous aider, voici les meilleurs défenseurs centraux d’EA FC 25 Ultimate Team, selon les notes des joueurs qui ont fuité.

Les meilleurs défenseurs centraux d’EA FC 25 ont fuité

Joueur Club Fuite de la note Virgil van Dijk Liverpool 89 Mapi Leon FC Barcelone 89 Antonio Rudiger Real Madrid 88 Ruben Dias Manchester City 88 Wendie Renard OL 88 Irene Parades FC Barcelone 88 William Saliba Arsenal 87 Alessandro Bastoni Inter Milan 87 Marquinhos PSG 87 Jonathan Tah Bayer Leverkusen 86 Gabriel Arsenal 86 Bremer Juventus 86 David Alaba Real Madrid 85 John Stones Manchester City 85 Becky Sauerbrunn Portland Thorns FC 85 Millie Bright Chelsea 85 Eder Militao Real Madrid 85 Leah Williamson Arsenal 85 Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 85 Ronald Araujo FC Barcelone 85

Voici les 20 meilleurs défenseurs centraux d’EA FC 25 Ultimate Team (à l’exception des cartes Héros et Icônes) selon les notes divulguées par FUT Scoreboard. Il est important de noter que ces notes pourraient être ajustées avant la sortie officielle, bien que cela soit peu probable, surtout pour les joueurs en tête de liste.

Virgil van Dijk conserve sa couronne de meilleur défenseur central du jeu. Sa version Or de base était déjà l’une des cartes les plus populaires de FC 24, et vous pouvez vous attendre à la même chose cette année.

À ses côtés, on retrouve Mapi León, fraîchement auréolée d’une campagne victorieuse avec le FC Barcelone.

Antonio Rüdiger obtient une amélioration bien méritée et grimpe à 88 de note générale. Sa carte Or de base devrait être méta durant les premières semaines d’Ultimate Team, surtout si elle est dotée du Style de jeu+ “Agressif”.

Un autre défenseur central à surveiller de près est William Saliba, qui a été impérial pour les Gunners.

EA SPORTS

Les meilleurs défenseurs centraux d’EA FC 25 devraient avoir au moins 80+ en Physique et 85+ en Défense. La Vitesse est également une statistique importante, qui devrait être autour de 70+ pour pouvoir rivaliser avec les joueurs les plus rapides du jeu.

En ce qui concerne les Style de jeu, “Anticipation” devrait de nouveau dominer la méta aux côtés de “Agressif” et “Interception“. Les meilleurs DC ont également l’un des types d’accélération suivants : “Longue“, “Contrôlée longue” ou “Surtout longue“, ce qui peut compenser leur manque de vitesse sur de longues distances.

Nous mettrons à jour cet article avec les défenseurs centraux méta et les meilleures options économiques peu après le lancement du jeu, alors assurez-vous de revenir consulter nos recommandations.