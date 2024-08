Les meilleurs buteurs d’EA FC 25 Ultimate Team : les notes des joueurs ont fuité

Pour rivaliser dans les matchs de Rivals et grimper les échelons dans Champions, vous aurez besoin de l’un des meilleurs buteurs d’EA FC 25 Ultimate Team.

Ce nouvel opus va offrir un coup de neuf à l’expérience classique d’Ultimate Team, mais les fondamentaux resteront les mêmes. Cela signifie qu’avoir un finisseur redoutable en attaque peut rendre les occasions beaucoup plus faciles à concrétiser.

Bien que nous attendions encore les notes officielles pour établir une liste définitive, des fuites ont déjà révélé les joueurs les mieux notés du jeu.

Dans cet esprit, voici les meilleurs buteurs d’EA FC 25 Ultimate Team et leurs notes.

Les meilleurs buteurs d’EA FC 25 ont fuité

Joueur Club Fuite de la note Kylian Mbappé Real Madrid 91 Erling Haaland Manchester City 91 Sam Kerr Chelsea 90 Harry Kane Bayern Munich 90 Sophia Smith Portland Thorns FC 89 Ada Hegerberg OL 89 Lautaro Martinez Inter 89 Robert Lewandowski FC Barcelone 88 Marie Katoto PSG 88 Antoine Griezmann Atlético Madrid 88 Alex Morgan San Diego Wave 87 Alexandra Popp Wolfsburg 87 Victor Osimhen Naples 87 Cristiano Ronaldo Al-Nassr 86 Karim Benzema Al-Ittihad 86 Lea Schüller Bayern Munich 86 Khadija Shaw Manchester City 86 Diogo Jota Liverpool 85 Cristiana Girelli Juventus 85 Eugénie Le Sommer OL 85

Voici les 20 attaquants les mieux notés dans EA FC 25 (à l’exclusion des cartes Héros et Icônes) selon les notes divulguées par FUT Scoreboard. Il convient de noter que ces notes pourraient être ajustées avant la sortie du jeu, ainsi que les clubs respectifs des joueurs si des transferts devaient se concrétiser.

Cela dit, la plupart des notes resteront probablement inchangées, en particulier pour les leaders. Kylian Mbappé et Erling Haaland sont à nouveau les meilleurs joueurs du jeu. Les deux attaquants ont connu des saisons impressionnantes avec leurs clubs et seront immédiatement les joueurs les plus recherchés dès le lancement.

EA SPORTS Kylian Mbappé conserve sa place d’attaquant le mieux noté dans EA FC 25.

Malgré une saison marquée par des blessures, Sam Kerr reste dans le club des notes s’élevant à 90, elle sera donc tout aussi efficace sur le terrain qu’elle l’était dans FC 24. La joueuse très appréciée des fans d’Ultimate Team, Sophia Smith, a de son côté obtenu un boost de +1 après avoir inscrit 16 buts ou passes décisives en seulement 14 matchs de NWSL, vous pouvez donc vous attendre à ce que son prix sur le marché des transferts s’envole.

En ce qui concerne les potentielles bonnes affaires, une rétrogradation de -4 pour Karim Benzema devrait faire baisser son prix. Sa carte devrait néanmoins avoir un Style de jeu+, ce qui en fera un excellent choix pour vos équipes de départ.

Les meilleurs buteurs d’EA FC 25 possèdent des notes de 80+ en Vitesse et Tir. Alors que le Tir est explicite, une haute note en Vitesse permet au joueur de distancer les défenseurs et de mener des contre-attaques. Une note de 80+ en Dribbles est également idéale, surtout si vous souhaitez que votre avant-centre élimine les défenseurs.

En plus de cela, les meilleurs buteurs disposent de Styles de jeu méta tels que Duel aérien, Tir en finesse, Foulée rapide, et Acrobatique. Quant au type d’accélération, Longue et Contrôlée longue, ou Explosive et Explosive contrôlée sont généralement les plus efficaces pour les attaquants.

Nous mettrons à jour cet article avec les buteurs méta et les meilleures options économiques peu après le lancement du jeu, alors n’oubliez pas de revenir. D’ici là, jetez un œil à toutes les nouvelles cartes Héros et Icônes d’EA FC 25, ainsi que nos prédictions des meilleurs jeunes joueurs à recruter dans le mode Carrière.