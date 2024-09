Les meilleurs builds d’EA FC 25 Clubs pour Attaquant, Ailier, Milieu de terrain, Défenseur et Gardien

Créer le meilleur build possible dans le mode Clubs d’EA FC 25 n’est pas facile, surtout avec le nouveau système de progression des joueurs, bien plus complexe que par le passé.

Non seulement vous devez choisir un poste, une taille et un poids, mais il y a également 34 Styles de jeu, dont plusieurs nouveaux, et plus de 190 améliorations d’attributs. Comme vous n’avez qu’un nombre limité de points de compétence, les dépenser de manière incorrecte rendra votre build moins efficace et moins amusant à jouer.

Cela sans parler de nouvelles fonctionnalités comme le FC IQ, qui révolutionne la tactique des Clubs et ajoute une couche de complexité supplémentaire.

Afin de vous aider, nous avons compilé les meilleurs builds Clubs pour chaque poste dans EA FC 25. Cela inclut les styles de jeu à utiliser, le meilleur profil physique pour chaque build, et les attributs clés sur lesquels investir vos points de compétence.

Meilleur build de Gardien (G)

Poste : G

: G Taille : 2,01 m

: 2,01 m Poids : 45 kg

: 45 kg Style de jeu+ : Classe de loin+, Arrêt du pied+

: Classe de loin+, Arrêt du pied+ Styles de jeu : Longue relance, Déviateur, Marquage 1-1, Sortie sur les centres, Résiste au pressing, Foulée rapide

Le rôle de gardien est l’un des builds les plus simples à créer dans Clubs. L’essentiel est de débloquer tous les boosts d’attributs dans l’arbre de compétences dédié au gardien. Cela vous permettra d’être un excellent stoppeur de tirs, bien meilleur que l’IA par défaut.

Une fois l’arbre de compétences du gardien terminé, investissez les points restants dans la Vitesse et l’Agilité pour améliorer votre mobilité. Vous pouvez également améliorer la Passe, ce qui facilite la relance, mais cela doit être votre dernière priorité, les autres attributs étant plus importants.

Meilleur build de Défenseur latéral (DG/DD)

Poste : DG/DD

: DG/DD Taille : 1,83 m

: 1,83 m Poids : 69 kg

: 69 kg Style de jeu+ : Passe travaillée+, Foulée rapide+

: Passe travaillée+, Foulée rapide+ Styles de jeu : Infatigable, Anticipation, Lutte, Rapide, Passe longue, Longue touche

Un bon latéral doit soutenir son équipe des deux côtés du terrain, offrant une ancre défensive tout en étant une menace offensive. Pour réussir cela, vous devez améliorer la Vitesse, la Défense, l’Endurance, les Centres, l’Effet, le Dribble et l’Agilité, pour un jeu polyvalent qui sera toujours utile.

Avec ce build, il est presque inutile d’investir dans l’arbre de Tirs et celui des Passes. D’autres coéquipiers seront meilleurs dans ces domaines, donc il ne vaut pas la peine de gaspiller des points de compétence juste pour être “acceptable”. De plus, évitez de débloquer les 5 étoiles de gestes techniques, car vous ne serez pas dans la meilleure position pour les utiliser, même s’ils sont amusants.

Meilleur build de Défenseur central (DC)

Poste : DC

: DC Taille : 1,88 m

: 1,88 m Poids : 75 kg

: 75 kg Style de jeu+ : Anticipation+, Lutte+

: Anticipation+, Lutte+ Styles de jeu : Contre, Tacle glissé, Agressif, Duel aérien, Tête puissante, Résiste au pressing

Un bon défenseur central doit être l’ancre principale de l’équipe, capable de stopper les attaquants adverses pour éviter les buts. Maximiser la Défense, la Vitesse, les Sauts, les Réactions, le Calme et la Force vous rendra plus performant, même sous pression.

Meilleur build de Milieu défensif (MDC)

Poste : DLG/DLD

: DLG/DLD Taille : 1,83 m

: 1,83 m Poids : 79 kg

: 79 kg Style de jeu+ : Anticipation+, Interception+

: Anticipation+, Interception+ Styles de jeu : Contre, Lutte, Agressif, Passe longue, Passe en profondeur, Résiste au pressing

Un milieu défensif doit exercer une pression constante sur les attaquants adverses tout en coupant les lignes de passes et en réalisant des tacles décisifs. C’est un poste avant tout défensif, il faut donc maximiser toutes les stats de Défense et améliorer des attributs clés comme les Passes, la Vitesse, le Contrôle de balle, l’Agilité, la Force, le Calme et les Réactions.

Il est recommandé de jouer avec le poste DLG/DLD plutôt que MDC. En effet, les latéraux bénéficient d’une plus grande vitesse, l’une des statistiques les plus importantes dans EA FC 25. Cela vous évite de dépenser des points de compétence supplémentaires pour la Vitesse de sprint et l’Accélération, ce qui vous permet d’améliorer d’autres statistiques et de rendre votre joueur plus complet.

Meilleur build de Milieu offensif (MOC)

Poste : AG/AD

: AG/AD Taille : 1,77 m

: 1,77 m Poids : 79 kg

: 79 kg Style de jeu+ : Passe longue+, Technique+

: Passe longue+, Technique+ Styles de jeu : Tir en finesse, Extérieur du pied, Passe en profondeur, Passe incisive, Infatigable, Foulée rapide

Un milieu offensif doit être le joueur le plus polyvalent de son équipe, capable de marquer, de créer des occasions, de dribbler les adversaires et de contribuer défensivement si nécessaire. Les stats les plus importantes sont les Passes, le Dribble, l’Agilité, les Tirs, le Contrôle de balle, l’Endurance, la Vitesse et les Réactions.

Il est préférable de créer un build AG/AD que de choisir un MOC dédié. Les ailiers ont de meilleures stats en Vitesse et en Dribble, ce qui les rend mieux adaptés au rythme rapide de EA FC 25. Une fois que vous avez des points de compétence supplémentaires, améliorer la Défense rendra votre joueur plus complet.

Meilleur build d’Ailier (MG/MD/AG/AD)

Poste : AG/AD

: AG/AD Taille : 1,77 m

: 1,77 m Poids : 79 kg

: 79 kg Style de jeu+ : Technique+, Rapide+

: Technique+, Rapide+ Styles de jeu : Passe travaillée, Foulée rapide, Tir en finesse, Extérieur du pied, Passe longue, Résiste au pressing

Le rôle principal d’un ailier est d’étirer le jeu en utilisant sa vitesse, obligeant les défenseurs à couvrir des zones larges et à laisser d’autres parties du terrain ouvertes. Les ailiers doivent également être de bons dribbleurs pour défier les défenses adverses avec leurs compétences techniques. Il est donc important d’obtenir les 5 étoiles de gestes techniques, et d’améliorer la Vitesse, le Dribble, l’Agilité, les Centres, l’Endurance et la Finition.

Une fois ces attributs optimisés, investir dans les Tirs de loin et la Puissance de tir vous permettra de marquer des frappes en finesse depuis le bord de la surface, une option redoutable.

Meilleur build d’Attaquant (BU)

Poste : BU

: BU Taille : 1,83 m

: 1,83 m Poids : 79 kg

: 79 kg Style de jeu+ : Tir en finesse+, Rapide+

: Tir en finesse+, Rapide+ Styles de jeu : Tir puissant, Ballon piqué, Technique, Foulée rapide, Extérieur du pied, Passe en profondeur

Le meilleur build pour un attaquant est celui d’un avant-centre classique, capable à la fois de marquer et de dribbler. Pour remplir ce rôle efficacement, vous devez améliorer la Vitesse, la Finition, la Puissance de tir, les Tirs de loin, le Dribble, le Contrôle de balle, les Passes courtes et le Calme. Ces attributs vous permettront non seulement de conclure les occasions, mais aussi de participer au jeu collectif.

Priorisez la Vitesse et les Tirs, car ce sont les piliers d’un bon attaquant dans EA FC 25. Utilisez ces stats pour exploiter les espaces et vous faufiler derrière les défenses, offrant ainsi des solutions à vos milieux.

Meilleur build d’Attaquant pivot (BU)

Poste : BU

: BU Taille : 1,93 m

: 1,93 m Poids : 79 kg

: 79 kg Style de jeu+ : Duel aérien+, Tir en finesse+

: Duel aérien+, Tir en finesse+ Styles de jeu : Tête puissante, Tir puissant, Résiste au pressing, Foulée rapide, Acrobatique, Rapide

Un bon attaquant pivot doit être une menace dans les airs tout en étant un buteur complet et un joueur capable de créer des liens avec ses coéquipiers. Pour réussir, vous devez améliorer la Précision de tête, la Finition, les Tirs de loin, la Puissance de tir, les Volées, les Sauts, le Calme, les Passes courtes, la Vitesse et les Réactions.

Cependant, le build d’attaquant pivot en fin de jeu va bien au-delà, car vous pouvez également améliorer le Dribble, les Gestes techniques, l’Équilibre et l’Endurance pour devenir un athlète polyvalent capable de tout faire. L’an dernier, ce build était le plus dominant dans Clubs, et cela ne devrait pas changer dans EA FC 25.

Pour plus d’astuces, consulte nos guides sur les meilleures formations dans EA FC 25, ainsi que la manière de récupérer des codes de tactiques pour donner à votre Club le meilleur plan de jeu possible.