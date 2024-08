Les meilleures notes d’EA FC 25 ont fuité : les plus grosses améliorations et baisses

Bien que les notes officielles des joueurs d’EA FC 25 n’aient pas encore été annoncées, de nombreuses cartes ont déjà fuité, révélant des améliorations et des baisses majeures.

Chaque année, les développeurs mettent à jour les cartes Ultimate Team de chaque joueur pour refléter leurs performances lors de la saison précédente. Ces ajustements font toujours l’objet de débats intenses à l’approche du nouveau jeu, car les statistiques détermineront l’efficacité des joueurs dans la méta et le type de cartes promotionnelles qu’ils pourraient recevoir.

Voici donc quelques-unes des plus grandes améliorations et baisses de notes dans EA FC 25 qui ont fuité jusqu’à présent.

Les plus grandes améliorations de notes dans EA FC 25

Cole Palmer (+19)

Cole Palmer est un espoir prometteur depuis plusieurs années en Premier League, mais la saison 2023/24 a enfin vu ce jeune talent répondre aux attentes. Après son transfert de Manchester City à Chelsea, l’international anglais a inscrit 22 buts, remportant ainsi le titre du Meilleur jeune Joueur de l’année et une place dans l’Équipe de la saison.

Selon le leaker ‘Donk Trading,’ ses performances exceptionnelles seront récompensées par une incroyable augmentation de +19 dans EA FC 25, l’une des plus importantes jamais vues dans Ultimate Team. Après avoir commencé FC 24 avec une carte argentée notée 66, Palmer est prêt à devenir l’un des meilleurs milieux de terrain du nouveau jeu.

Kobbie Mainoo (+15)

Un autre jeune talent anglais à recevoir une énorme amélioration est Kobbie Mainoo. Le joueur de 19 ans a connu une saison de révélation l’année dernière, s’imposant comme l’un des joueurs les plus importants de Manchester United et obtenant une place dans l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2024.

Bien qu’il ait encore du chemin à parcourir avant de rivaliser avec les meilleurs milieux de terrain du monde, une augmentation de sa note de 62 à 77 signifie qu’il pourrait être beaucoup plus présent dans Ultimate Team cette saison. De plus, étant donné qu’il a moins de 20 ans, il sera sans aucun doute un choix populaire dans le mode Carrière grâce à son potentiel élevé.

Viktor Gyokeres (+9)

Alors que la plupart des plus grandes améliorations concernent les cinq grands championnats européens, les performances de Viktor Gyokeres au Sporting CP sont tout simplement inévitables. Le géant Suédois s’est imposé comme l’un des attaquants les plus prometteurs du marché, terminant meilleur buteur de la Primera Liga la saison dernière avec 29 buts.

Cela se reflétera dans sa note de joueur dans EA FC 25, qui passera de 75 à 84, avec des augmentations de +11, +6 et +9 en Tir, Physique et Vitesse respectivement. Avec ces améliorations, Gyokeres a tout pour devenir l’attaquant parfait pour débuter votre aventure Ultimate Team, à condition de pouvoir l’intégrer dans votre équipe.

Nico Williams (+6)

Nico Williams est largement considéré comme l’un des jeunes joueurs les plus excitants d’Europe, avec des clubs comme Barcelone, Arsenal ou encore le PSG qui cherchent à le recruter depuis l’Athletic Bilbao. Maintenant, après avoir remporté l’Euro avec l’Espagne, l’ailier est sur le point de recevoir une grande amélioration dans EA FC 25.

Selon une fuite de ‘Fut Scoreboard,’ il bénéficiera d’une augmentation de +6, passant de 79 à 85. Cela inclut de belles augmentations de ses statistiques de Dribble, Vitesse et Passe, en faisant l’un des meilleurs ailiers disponibles dès le début du jeu.

Les plus grosses baisses de notes dans EA FC 25

Casemiro (-5)

De l’autre côté, le milieu de terrain de Manchester United, Casemiro, aurait subi une énorme baisse après avoir reçu de nombreuses critiques l’année dernière. Autrefois reconnu comme l’un des meilleurs milieux défensifs au monde, le Brésilien a enchaîné les performances décevantes qui, selon beaucoup, ont coûté cher à son équipe lors de matchs cruciaux.

Le résultat est une chute vertigineuse de -5 points, le faisant sortir du top 100 des meilleurs joueurs. Bien que cette seule baisse ne soit pas forcément fatale, la perte de 25 points en Vitesse est susceptible de le rendre beaucoup moins viable lorsque les équipes garnissent le centre du terrain de milieux rapides.

Marcus Rashford (-4)

Toujours à Manchester, Marcus Rashford est également sur le point de subir une baisse de note sérieuse dans FC 25. Selon une fuite de ‘Donk Trading,’ la star de United a vu sa note baisser de 4 points après une saison décevante au cours de laquelle il n’a marqué que sept buts en Premier League.

Bien qu’il conserve une Vitesse de 89, les importantes baisses de -3 en Tir et de -10 en Physique signifient qu’il perdra sa place en tant qu’ailier potentiellement méta, et devra plutôt se contenter d’être un choix rapide pour débuter, à remplacer à terme.

Neymar Jr. (-2)

Selon ‘Donk Trading,’ Neymar Jr. reste l’un des meilleurs joueurs dans EA FC 25 avec une note impressionnante de 87. Cependant, bien qu’une baisse de seulement -2 ne soit pas trop drastique, la perte de 4 points en Tir pourrait bien faire glisser l’icône brésilienne dans la hiérarchie après une première saison en Arabie saoudite marquée par les blessures.

Cela dit, sa Vitesse et son Dribble restent suffisamment solides pour le rendre utilisable dans la bonne formation. De plus, avec quelques cartes TOTW ou promotionnelles, il pourrait encore devenir l’un des joueurs les plus redoutables d’Ultimate Team.

Il est important de préciser que toutes ces notes sont basées sur des fuites et n’ont pas encore été confirmées officiellement. De nouvelles améliorations et baisses de notes continuent d’émerger, nous mettrons donc à jour cette page avec les plus grands gagnants et perdants.

En attendant, assurez-vous d’être prêt pour EA FC 25 en consultant toutes les nouvelles cartes Héros et Icônes.