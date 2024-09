Les meilleures équipes de départ pour EA FC 25 : budgets de 10k, 20k et 50k

Quel que soit votre budget pour une équipe de départ dans EA FC 25 Ultimate Team, de nombreuses options s’offrent à vous pour bien débuter et réussir.

Construire une équipe de départ dans Ultimate Team est toujours un défi. Les joueurs commencent leur aventure avec peu de cartes, principalement celles obtenues dans les packs de départ et, parfois, des bonus de précommande. De plus, le marché des transferts est souvent très instable au début d’un nouveau jeu, rendant la tâche encore plus compliquée.

En général, les cartes méta à faible note, mais très populaires, sont chères au départ, puis chutent rapidement de prix à mesure que des cartes promotionnelles et de meilleures options sont disponibles. Nous conseillons donc aux joueurs d’éviter ces cartes surévaluées et de conserver leurs crédits.

Par exemple, nous avons évité la Premier League, car les joueurs de ce championnat sont bien trop coûteux en raison de leur popularité.

Cependant, il vous faut toujours un onze de départ solide. Voici donc les meilleures équipes à petit budget que vous pouvez constituer pour être compétitif en Division Rivals, Clashs d’équipes ou UT Champions.

Meilleure équipe de départ à 10k crédits

Les joueurs de Serie A sont souvent sous-estimés dans Ultimate Team, mais ce championnat regorge d’excellentes options bon marché à tous les postes. Cette équipe, en particulier, se distingue par un milieu de terrain bien équilibré et des défenseurs centraux solides.

Voici notre équipe de départ à 10k crédits dans EA FC 25 :

EA SPORTS / Dexerto

Poste Joueur Note BU Noah Okafor 78 MG Stephan El Shaarawy 79 MOC Lorenzo Pellegrini 83 MD Samuel Chukwueze 80 MDC Yunus Musah 75 MDC Ismael Bennacer 83 DG Davide Zappacosta 79 DC Odilon Kossounou 81 DC Danilo 82 DD Giovanni Di Lorenzo 82 G Marco Carnesecchi 82

Meilleure équipe de départ à 20k crédits

Notre équipe à 20 000 crédits combine certaines des meilleures cartes de départ de La Liga et de la Serie A. En attaque, le duo Iago Aspas et Artem Dovbyk forme un combo redoutable, tandis que le milieu de terrain avec Rodrigo De Paul et Lorenzo Pellegrini dominera la bataille au centre du terrain.

Voici l’équipe de départ à 20k crédits dans EA FC 25 :

EA SPORTS / Dexerto

Poste Joueur Note BU Iago Aspas 84 BU Arten Dovbyk 84 MG Stephan El Shaarawy 79 MC Rodrigo De Paul 84 MC Lorenzo Pellegrini 83 MD Viktor Tsygankov 83 DG Reinildo 80 DC Pierre Kalulu 78 DC Benjamin Pavard 84 DD Nahuel Molina 82 G Alejandro Remiro Gargallo 84

Meilleure équipe de départ à 50k crédits

Avec un budget de 50 000 crédits, vous pouvez monter une équipe redoutable, même pour les premières étapes d’UT Champions. Selma Bacha revient encore plus forte dans EA FC 25 tandis que de son côté, Marie Katoto est un excellent choix en attaque, offrant beaucoup de valeur pour un prix bien inférieur à ce qu’elle propose en termes de qualité.

Voici l’équipe de départ à 50k crédits dans EA FC 25 :

EA SPORTS / Dexerto

Joueur Poste Note BU Marie Katoto 88 BU Melchie Dumornay 83 MG Tabitha Chawinga 84 MC Amel Majri 84 MC Warren Zaire-Emery 80 MD Clara Mateo 85 DG Selma Bacha 86 DC Jean-Clair Todibo 80 DC Benjamin Pavard 84 DD Malo Gusto 80 G Brice Samba 82

Ces équipes vous offrent une base solide pour commencer EA FC 25, quels que soient vos crédits disponibles. Elles vous permettront de rivaliser dans les modes Division Rivals, Clashs d’équipes et même UT Champions dès le début. Pensez toujours à optimiser vos tactiques et à ajuster vos joueurs en fonction des performances et des futures promotions.