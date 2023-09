Les meilleures équipes de départ pour EA FC 24 : budgets de 10k, 20k et 50k

Avec le lancement officiel d’EA FC 24 Ultimate Team, les joueurs s’affairent déjà à monter leurs équipes de début de jeu. Découvrez alors notre guide des meilleures équipes de départ avec des budgets de 10k, 20k et 50k.

EA FC 24 est là, et ce nouveau jeu apporte une toute nouvelle saison d’Ultimate Team. Riche en nouvelles et anciennes fonctionnalités, les joueurs peuvent s’attendre à une expérience familière, mais enrichie par notamment l’introduction des joueuses.

Néanmoins, le cœur de l’expérience Ultimate Team restera la création d’équipes avant de se lancer dans Division Rivals et Champions. Mais avant de pouvoir associer Mbappé et Haaland, vous devrez vous contenter d’options plus abordables, les crédits étant difficiles à obtenir au début.

Les meilleures équipes de départ pour EA FC 24 en accès anticipé

Avant de découvrir nos équipes de départ pour EA FC 24 Ultimate Team, il est important de noter que le marché des transferts subit une inflation pendant l’accès anticipé. Cela entraîne des prix gonflés pour les joueurs notés 83+ qui finiront par se stabiliser après quelques semaines.

Malgré cela, il y a beaucoup d’achats à petit prix à faire. Nous avons alors concocté trois équipes de départ pour trois budgets différents.

EA FC 24 Ultimate Team : Meilleure équipe de départ pour 10k

Si vous êtes limité à 10k crédits, nous vous conseillons de vous tourner vers la Premier League pour votre équipe Ultimate Team. L’élite anglaise ne manque pas de talents, et heureusement, le marché des transferts ne peut pas tous les rendre inabordables.

On trouve donc quelques bonnes affaires, y compris Thiago Silva, Dejan Kulusevski et Pierre-Emile Hojbjerg. Le résultat final est un onze équilibré avec une défense solide, un milieu de terrain énergique et des ailiers redoutables.

EA SPORTS

EA FC 24 Ultimate Team : Meilleure équipe de départ pour 20k

Avec le double de fonds, votre équipe Ultimate Team peut connaître une belle montée en gamme. Pour celle-ci, nous avons opté pour la Serie A.

En attaque, vous avez un solide pivot en la personne de Romelu Lukaku avec Ademola Lookman en renfort pour des courses en profondeur. Il y a également un trio de milieux de terrain redoutable au cœur du jeu, ainsi qu’une défense solide. Acheter Zambo Anguissa à bas prix peut être délicat, mais avec un peu de patience, il peut être acquis pour environ 10k crédits.

FUTBIN

EA FC 24 Ultimate Team : Meilleure équipe de départ pour 50k

Après avoir accumulé 50k crédits, vous pouvez recruter des talents de haut niveau. Pour cette équipe EA FC 24 Ultimate Team, nous sommes revenus à une autre équipe de la Premier League, avec quelques noms bien connus.

Le onze final est composé d’une défense inébranlable, d’un milieu de terrain élégant et d’un trio offensif agile et rapide. Vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec Raheem Sterling dans ce jeu. Il sera accompagné de joueurs comme James Maddison, Leandro Trossard, Thiago, et plus encore. L’équipe devrait parfaitement convenir à des plans de jeu basés sur le contre ou la possession.

FUTBIN

Et voilà pour nos choix des meilleures équipes de départ d’EA FC 24 Ultimate Team. Pendant que vous êtes ici, consultez également certains de nos guides :

