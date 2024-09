Le meilleur mode d’EA FC 25 est gâché par des joueurs “égoïstes”

Le nouveau mode Rush d’EA FC 25 a rapidement conquis la communauté, mais ces matchs rapides sont souvent gâchés par des joueurs qui refusent de faire des passes.

Rush est le nouveau mode 5v5 qui remplace Volta dans cette édition, et il a été parfaitement intégré à tous les modes du jeu. Dans Clubs, c’est l’endroit idéal pour améliorer votre joueur et débloquer des récompenses, tandis que dans Ultimate Team, c’est l’endroit où vous pouvez relever des défis uniques et gagner des récompenses.

Cette nouveauté est probablement la meilleure et la plus amusante depuis des années, surtout si vous trouvez une équipe complète d’amis pour jouer. Cependant, si vous lancez une partie de Rush avec des joueurs aléatoires, l’expérience devient beaucoup plus frustrante.

La majorité des matchs sans amis sont souvent ruinés par au moins un joueur qui refuse simplement de lâcher le ballon, peu importe à quel point ses coéquipiers sont bien placés.

Au lieu de cela, de nombreux joueurs récupèrent le ballon du gardien et essaient de dribbler tous les défenseurs avant de tirer. Non seulement cela facilite la tâche d’une équipe bien organisée pour vous battre, mais cela agace aussi le reste de votre équipe, qui finit par faire la même chose.

Depuis le lancement du jeu, les réseaux sociaux sont remplis de plaintes à ce sujet.

“Personne ne fait de passes dans Rush, tout le monde essaie juste de dribbler tout le monde, mais se fait tacler et perd la possession. Coéquipiers égoïstes“, déclare un utilisateur en réponse à un post Reddit de ‘Boombzy’, tandis qu’un autre ajoute : “Frérot, c’est tellement frustrant, je suis toujours le seul à défendre.“

“Tellement de matchs où les gens ne font que garder le ballon, enchaîner des tirs puissants depuis la ligne médiane et ne pas aider en défense“, se plaint un autre post sur Reddit. “Les victoires arrivent quand les quatre joueurs sont altruistes et travaillent ensemble.“

Le même sentiment se retrouve sur X (anciennement Twitter), où de nombreux joueurs expriment leur frustration face au déroulement des matchs de Rush.

Contrairement aux matchs traditionnels d’EA FC 25, Rush ne propose aucune récompense supplémentaire pour une victoire, une défaite ou une bonne note. Il n’y a également aucune récompense en XP pour les actions défensives, seulement pour les buts marqués individuellement.

Espérons donc que les développeurs traiteront ce problème dans une future mise à jour, en offrant des récompenses supplémentaires ou en ajoutant de nouveaux défis axés sur les passes et la défense.