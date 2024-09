Les joueurs les moins chers pour les SBC d’EA FC 25 Ultimate Team

Pour ceux qui cherchent à compléter les Défis de création d’équipe (DCE ou SBC en anglais) d’EA FC 25 à moindre coût, voici un aperçu des joueurs les moins chers à utiliser comme “fodder” pour optimiser vos équipes dans Ultimate Team.

Ultimate Team, c’est à la fois de la construction d’équipe et de la collection de cartes. L’objectif est de rassembler le plus de joueurs de grande valeur possible et de les intégrer dans une équipe compétitive. Cependant, certaines cartes d’EA FC 25 ne sont pas considérées comme très précieuses.

Mais cela peut tourner à votre avantage ! Ces cartes de faible valeur peuvent être échangées contre des joueurs bien meilleurs via les DCE. Voici donc un aperçu des meilleures options de fodder dans EA FC 25 Ultimate Team, avec les cartes les moins chères de 83 à 87 de note générale.

Les cartes 83 les moins chères

Ashleigh Neville

Douglas

Dusan Tadic

Aymeric Laporte

Yannick Carrasco

Catalina Thomas

Olivier Giroud

Giulia Gwinn

Christine Sinclair

Viktor Tsygankov

En général, les joueurs utilisés comme fodder dans les SBC sont ceux qui ne sont pas jugés utiles dans Ultimate Team. Cela peut être dû à plusieurs raisons : la carte est trop lente, elle manque de gestes techniques ou de mauvais pied, ou encore le joueur évolue dans un championnat ou un pays qui n’améliore pas le collectif d’équipe.

Beaucoup des joueurs mentionnés ci-dessus correspondent à ce profil. Par exemple, Yannick Carrasco, malgré sa note de 88 en vitesse, joue dans le championnat saoudien, tandis qu’Olivier Giroud et Dusan Tadic manquent de vitesse. Quant à Christine Sinclair, elle n’a pas les caractéristiques recherchées dans la méta actuelle.

Au lancement du jeu, toutes ces cartes étaient disponibles pour seulement 850 crédits.

Les cartes 84 les moins chères

Dusan Vlahovic

Cristian Romero

Yui Hasegawa

Fran Kirby

Manuela Zinsberger

Ruben Neves

Kalidou Koulibaly

Pernille Harder

Exequiel Palacios

Serhou Guirassy

Le prix de ces cartes est un peu plus élevé que celui des 83. Au lancement, elles se vendaient toutes autour de 1 200 crédits.

Ces cartes sont bon marché pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment pour les 83. Cependant, des joueurs comme Pernille Harder et Kalidou Koulibaly peuvent être de bonnes options pour les débuts de votre aventure sur EA FC 25.

Les cartes 85 les moins chères

Rachel Daly

Clara Mateo

Becky Sauerbrunn

Alessia Russo

Palhinha

Sergej Milinkovic-Savic

Kiera Walsh

Svenja Huth

Julian Brandt

Lucy Bronze

Ces cartes 85 peuvent être obtenues pour environ 3 000 crédits.

Les cartes 86 les moins chères

Jill Roord

Khadija Shaw

Lea Schuller

Jonathan Tah

Granit Xhaka

Grimaldo

Kim Little

Mary Earps

Lena Oberdorf

Lindsay Horan

Parmi cette liste, des joueurs comme Lea Schuller et Grimaldo se démarquent comme de bonnes options, avec une bonne vitesse et des statistiques générales solides, malgré le fait qu’ils ne fassent pas partie des grands noms de la méta FUT.

Toutes ces cartes sont disponibles pour environ 6 500 crédits.

Les cartes 87 les moins chères

Alexandra Popp

Rose Lavelle

Ewa Pajor

Emiliano Martinez

Mallory Swanson

Mike Maignan

Bruno Fernandes

Declan Rice

Ces cartes notées 87 sont plus coûteuses que celles mentionnées précédemment, mais elles restent parmi les moins chères dans leur catégorie. Toutes les cartes listées ici sont des cartes de base et seront nécessaires pour compléter les équipes avec une note globale de 86+.

Contrairement aux cartes notées de 83 à 86, les prix des joueurs ici varient. Par exemple, Alexandra Popp et Rose Lavelle coûtent environ 11 000 crédits, tandis qu’Emiliano Martinez et Mallory Swanson sont évalués à environ 14 000 crédits. Mike Maignan (environ 17 000 crédits), Bruno Fernandes (environ 18 000 crédits) et Declan Rice (environ 20 000 crédits) sont un peu plus chers.

Pour plus de conseils sur Ultimate Team, n’hésitez pas à consulter nos choix pour les meilleures Évolutions ou découvrir comment partager vos tactiques avec vos amis dans le jeu.