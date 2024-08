Les joueurs les plus rapides d’EA FC 25 : le top 30 a fuité

La vitesse est primordiale dans Ultimate Team, faisant des joueurs les plus rapides d’EA FC 25 des éléments très recherchés. Même dans le mode Carrière, vous voudrez des attaquants et des défenseurs rapides pour rythmer la partie.

Les notes des joueurs commencent à fuiter avant la période d’accès anticipé du jeu le 20 septembre.

Alors pour vous préparer à constituer une équipe de départ ultrarapide, voici les joueurs les plus rapides d’EA FC 25.

Les joueurs les plus rapides d’EA FC 25 ont fuité

Classement Joueur Club Poste Vitesse 1 Kylian Mbappé Real Madrid BU 97 2 Karim Adeyemi Borussia Dortmund MG 96 3 Vinicius Jr Real Madrid AG 95 4 Yankuba Minteh Brighton MD 95 5 Théo Hernandez AC Milan DG 95 6 Moussa Diaby Al-Ittihad MD 95 7 Alphonso Davies Bayern Munich DG 95 8 Inaki Williams Athletic Club MD 94 9 Kevin Schade Brentford AG 94 10 Rafael Leao AC Milan AG 94 11 Trinity Rodman Washington Spirit MD 94 12 Tabitha Chawinga OL BU 94 13 Rosemonde Kouassi Washington Spirit MD 94 14 Rafa Besiktas MOC 93 15 Jeremie Frimpong Bayer Leverkusen MD 93 16 Mohamed Amoura VfL Wolfsburg BU 93 17 Lois Openda RB Leipzig BU 93 18 Nico Williams Athletic Club MG 93 19 Muteb Al Harbi Al-Shabab DG 93 20 Manuel Lazzari Lazio DD 93 21 Galeno FC Porto MG 93 22 Salma Paralluelo FC Barcelone AG 93 23 Couhaib Driouech PSV AG 93 24 Jeremiah St. Juste Sporting CP DC 93 25 Sheraldo Becker Real Sociedad BU 93 26 Christian Conteh Eintracht Braunschweig AD 93 27 Adama Traore Fulham MD 93 28 Daniel James Leeds MD 93 29 Marco Grull Werder Brême MG 93 30 Trent Buhagiar Brescia BU 93

Kylian Mbappé conserve son titre de joueur le plus rapide d’EA FC 25. Il était déjà le plus rapide l’année dernière, et aucun autre footballeur ne l’a rattrapé en termes de vitesse. Les deuxième et troisième places restent également inchangées par rapport aux notes de l’année dernière, avec Adeyemi et Vinicius Jr.

EA SPORTS

Yankuba Minteh de Brighton est un nouveau visage dans cette liste des joueurs les plus rapides, l’ailier visant à dynamiter la Premier League lors de sa première saison avec son club. Par ailleurs, Théo Hernandez reçoit un +2 en vitesse, faisant de lui le défenseur le plus rapide de FC 25 aux côtés d’Alphonso Davies.

D’autres joueurs figurent dans cette liste, comme Rafa, qui est le seul milieu central à être inclus parmi les joueurs les plus rapides, et Jeremiah St. Juste du Sporting, qui est le seul défenseur central.

Gardez à l’esprit que ces notes sont basées sur des fuites de Fut Scoreboard, il convient donc de les prendre avec des pincettes. Une fois que les notes officielles seront révélées, nous ne manquerons pas de mettre cette liste à jour.

En attendant, découvrez les plus grandes augmentations et baisses de notes basées sur les fuites d’EA FC 25.