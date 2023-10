Un joueur d’EA FC 24 révèle sa tactique “secrète” pour améliorer la défense

La défense a été complètement revue dans EA FC 24, rendant la tâche de garder sa cage inviolée plus ardue que les années précédentes. Cependant, un joueur a partagé une méthode “secrète” pour booster votre défense pendant vos matchs.

EA FC 24 est enfin là avec plusieurs nouvelles fonctionnalités telles que Hypermotion V, la présence de joueuses dans Ultimate Team et bien plus encore. Avec ces nouvelles visuelles et une IA améliorée, les mécaniques du jeu ont également subi une refonte majeure.

La défense est un domaine qui pose problème aux joueurs, en ligne comme hors ligne. Les dernières améliorations de l’IA rendent la défense plus difficile qu’avant. Sauf si vous maîtrisez l’art de défendre dans le jeu, il peut être très difficile de remporter des matchs en ligne dans Champions et Division Rivals.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais récemment, un joueur prétend avoir trouvé une tactique secrète qui améliorera instantanément votre défense dans EA FC 24.

Selon l’utilisateur Reddit kuromahou, régler votre profondeur défensive à 71 “est le secret d’une défense active”. Apparemment, avec ce réglage, vos joueurs économiseront beaucoup d’endurance et maintiendront constamment la pression sur l’adversaire en gardant une ligne haute et en se repliant lorsque c’est nécessaire.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Le joueur affirme également que vos défenseurs commenceront à “presser et suivre les mouvements en défense” dès que vous perdrez le ballon. Cela devrait rendre la tâche de vos adversaires beaucoup plus compliquée pour percer votre défense inhabituellement avancée dans EA FC 24.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien que le jeu vous avertisse qu’au-delà de 71, vous vous exposez aux longs ballons, plusieurs autres joueurs semblent être d’accord avec cette méthode dans les commentaires.

“La construction lente/la possession se ressentent comme un vent de fraîcheur avec une profondeur de 71” déclare notamment un fan.

Selon eux, la tactique d’attaque idéale pour cette défense est un style de jeu basé sur la possession lente dans EA FC 24. Cela devrait permettre aux joueurs de conserver le ballon beaucoup plus longtemps que d’habitude et d’économiser suffisamment d’endurance pour distribuer le ballon et créer une opportunité de but.

L’article continue après la publicité