Un glitch déloyal d’EA FC 25 permet de déplacer le gardien de votre adversaire

Les joueurs d’EA FC 25 ont découvert un nouveau glitch dévastateur qui permet de déplacer le gardien de but de votre adversaire loin de sa cage, offrant ainsi une opportunité de marquer facilement.

Lorsqu’EA FC 25 a été lancé fin septembre, le jeu semblait enfin apporter des changements intéressants à la franchise. Le tout nouveau mode Rush a rapidement été acclamé, et la refonte des tactiques et des formations a également été bien accueillie.

L’article continue après la publicité

Cependant, depuis cette première semaine de lancement, l’enthousiasme a laissé place à de la frustration chez certains joueurs. Si certains critiquent le gameplay, d’autres en ont marre des bugs majeurs et des glitchs qui gâchent l’expérience de jeu.

L’article continue après la publicité

Les glitchs les plus notables ont notamment ruiné complètement les coups de pied arrêtés de certains joueurs ou bien même certains engagements qui permettaient d’être directement envoyés en face des buts.

L’article continue après la publicité

Mais ce n’est pas tout. Désormais, les joueurs ont mis en lumière un nouveau glitch qui permet de prendre le contrôle du gardien de but adverse. Oui, vous avez bien lu : il est maintenant possible de déplacer le gardien de votre adversaire et ainsi vous retrouver avec un but ouvert face à vous.

Ce glitch se manifeste uniquement lors des coups de pied arrêtés : coups francs, corners et même les touches. Vous ne pouvez pas déplacer le gardien adverse durant le jeu ouvert, mais cela reste un problème majeur.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le streamer Twitch RubanACR a mis en avant ce glitch lors d’un live pour alerter les joueurs : “Ce jeu est complètement pété. Si ça vous arrive, vous seriez furieux. Je fais ça pour sensibiliser et accélérer le correctif.“

D’autres joueurs ont rapidement partagé leurs expériences similaires. “Ça m’est arrivé, je ne comprenais pas pourquoi mon gardien bougeait tout seul“, a raconté un joueur. Un autre a ajouté : “C’est pour ça que le gardien bougeait en mode Rush hier soir.“

L’article continue après la publicité

Évidemment, tout joueur qui profite de ce glitch court le risque d’être banni par EA SPORTS. Même si celui-ci n’a pas encore été corrigé, EA a déjà montré sa volonté de s’attaquer aux glitchs et techniques redoutables. La mécanique du speed boost vient notamment d’être totalement corrigée.

L’article continue après la publicité

Il est donc fort probable que ce glitch soit bientôt patché, mais en attendant, il reste un véritable problème pour ceux qui le subissent.