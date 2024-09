TOTW 1 EA FC 25 : jour de sortie et prédictions

EA FC 25 marque le début d’une nouvelle saison Ultimate Team, et avec elle, le retour des cartes Équipe de la semaine (TOTW), devenues une véritable référence dans ce mode de jeu.

Chaque année, EA SPORTS aime varier les plaisirs en introduisant de nouvelles cartes spéciales, qu’il s’agisse d’Héros et d’Icônes ou encore de promotions régulières. Mais les cartes TOTW arrivent toujours chaque semaine à une date et heure précise. Ces cartes sont attribuées aux meilleurs joueurs de la semaine, que ce soit en championnat national ou lors de matchs internationaux.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la promo de l’Équipe de la semaine dans EA FC 25, y compris sa date de sortie et nos prédictions pour la TOTW 1.

Quand sort la TOTW d’EA FC 25 ?

Une nouvelle TOTW EA FC 25 sera disponible chaque mercredi à 19h, comme cela a été le cas les années précédentes.

La date exacte de sortie de la première équipe n’a pas encore été confirmée, mais nous pensons qu’elle sera lancée le mercredi 18 septembre, un jour avant la sortie de l’application Web. Même si la majorité des joueurs ne pourront accéder au jeu qu’à partir du 20 septembre, les développeurs aiment généralement s’assurer qu’une équipe TOTW est active dès que le marché des transferts est disponible.

EA SPORTS Lionel Messi devrait apparaître dans la TOTW 1.

Que sont les cartes TOTW ?

Les cartes TOTW dans EA FC 25 sont sélectionnées par EA SPORTS en fonction des performances des joueurs lors de la précédente journée de matchs. Par exemple, si un attaquant marque un triplé ou si un gardien réalise des arrêts héroïques, il pourrait être choisi pour intégrer la TOTW.

Ces cartes, reconnaissables à leur design noir, remplacent les cartes régulières des joueurs dans les packs, avec des améliorations de statistiques.

Non seulement ces cartes sont parfaites pour améliorer votre équipe avec des boosts, mais elles sont souvent nécessaires pour les Défis de Création d’Équipe (DCE) tout au long de l’année. Gardez donc précieusement les joueurs TOTW que vous obtenez, car ils pourraient vous faire économiser du temps et des crédits sur le long terme.

Prédictions de la TOTW 1 d’EA FC 25

Joueur Poste Club Lionel Messi AD Inter Miami Harry Kane BU Bayern Munich Lamin Yamal AD FC Barcelone Georgita Stanway MDC Bayern Munich Karim Adeyemi MG Borussia Dortmund Moussa Diaby MD Al Ittihad Gabriel DC Arsenal Ollie Watkins BU Aston Villa Denis Zakaria MDC AS Monaco Theo Hernandez DG AC Milan Robert Sanchez G Chelsea Jesus Navas DD FC Séville Javi Puado BU Espanyol Barcelone Troy Parrott BU AZ Alkmaar Gift Monday BU Tenerife Thilo Kehrer DC AS Monaco Abdulkerim Bardakci DC Galatasaray

La TOTW 1 d’EA FC 25 pourrait être une semaine très chargée pour débuter la nouvelle saison Ultimate Team, avec Lionel Messi en tête de liste. Le septuple vainqueur de Ballon d’Ora fait un retour en force en MLS avec deux buts en quatre minutes, aidant l’Inter Miami à s’imposer 3-1.

Le jeune talent de Barcelone, Lamine Yamal, pourrait également faire partie de cette première sélection après avoir inscrit deux buts contre Gérone. De plus, du côté de la Bundesliga et de la Frauen-Bundesliga, le duo du Bayern Munich composé de Harry Kane et Georgia Stanway a contribué à six buts pour leur équipe, avec respectivement quatre et deux participations.

Nous mettrons à jour cette page avec les dernières équipes TOTW, alors gardez un œil sur les joueurs les mieux notés d’EA FC 25 chaque week-end pour voir comment ils se comportent. Si l’un des joueurs les plus rapides ou avec cinq étoiles de gestes techniques est inclus, sa carte pourrait complètement dominer la méta.