Les meilleures formations d’EA FC 25, FC IQ, tactiques personnalisées et rôles des joueurs

EA FC 25 est enfin là. Mais avant de vous lancer dans les modes Division Rivals ou UT Champions, vous devez vous assurer d’avoir la meilleure formation et des tactiques optimisées.

Cette année, FC IQ a apporté une refonte massive du système de gestion de votre équipe, offrant aux entraîneurs plus de contrôle que jamais. Cependant, cela implique aussi qu’il y a beaucoup plus d’éléments à prendre en compte lors de la configuration de vos tactiques, et même les plus petits détails peuvent faire la différence entre une victoire ou une défaite.

Nous avons donc rassemblé pour vous les meilleures formations d’EA FC 25, accompagnées des tactiques et des rôles des joueurs pour chacune d’elles.

Les formations méta d’EA FC 25

La meilleure formation dans EA FC 25 est le 4-2-3-1 (Étiré), surtout dans Ultimate Team où cette configuration brille particulièrement. Cela s’explique par sa flexibilité, tant en attaque qu’en défense, vous permettant d’avancer en nombre tout en assurant une solide protection défensive.

En phase offensive, le MOC joue le rôle de chef d’orchestre, donc assurez-vous de choisir un joueur doté de bonnes statistiques de passes et de dribbles. Les ailiers sont également essentiels puisqu’ils feront des appels en profondeur pour soutenir et alimenter l’attaquant de pointe.

EA SPORTS / Dexerto Le 4-2-3-1 est sans doute la formation la plus équilibrée du jeu.

L’aspect le plus crucial de cette formation reste cependant le milieu de terrain. Si vous préférez un jeu plus prudent, vous pouvez demander à vos milieux défensifs de rester en retrait. Si vous cherchez à jouer plus offensivement, vous pouvez encourager l’un d’entre eux à soutenir les joueurs de devant.

Si vous recherchez une formation équilibrée, qui ne vous laisse pas de faiblesses majeures, le 4-2-3-1 est celle qu’il vous faut.

4-2-3-1 (Large)

Présélection tactique : Perso

: Perso Formation : 4-2-3-1 (Étiré)

: 4-2-3-1 (Étiré) Style de construction : Contre

: Contre Approche défensive : Équilibrée

: Équilibrée Hauteur de ligne : 45

Avec le ballon

G : Gardien / Défendre

: Gardien / Défendre DG : Défenseur latéral / Défendre

: Défenseur latéral / Défendre DC : Défenseur / Défendre

: Défenseur / Défendre DC : Défenseur / Défendre

: Défenseur / Défendre DD : Défenseur latéral / Défendre

: Défenseur latéral / Défendre MDC : Meneur de jeu relayeur / Dézoner

: Meneur de jeu relayeur / Dézoner MDC : Milieu défensif / Défendre

: Milieu défensif / Défendre MG : Attaquant intérieur / Attaquer

: Attaquant intérieur / Attaquer MD : Attaquant intérieur / Attaquer

: Attaquant intérieur / Attaquer MOC : Meneur de jeu / Équilibré

: Meneur de jeu / Équilibré BU : Attaquant avancé / Attaquer

EA SPORTS / Dexerto

Sans ballon

G : Gardien / Défendre

: Gardien / Défendre DG : Défenseur latéral / Défendre

: Défenseur latéral / Défendre DC : Défenseur / Défendre

: Défenseur / Défendre DC : Défenseur / Défendre

: Défenseur / Défendre DD : Défenseur latéral / Défendre

: Défenseur latéral / Défendre MDC : Milieu défensif / Défendre

: Milieu défensif / Défendre MDC : Milieu défensif / Défendre

: Milieu défensif / Défendre MG : Ailier / Équilibré

: Ailier / Équilibré MD : Ailier / Équilibré

: Ailier / Équilibré MOC : Meneur de jeu / Équilibré

: Meneur de jeu / Équilibré BU : Attaquant avancé / Attaquer

EA SPORTS / Dexerto

Avec cette combinaison de tactiques, vos joueurs resteront très compacts et disciplinés en défense, ce qui facilitera la récupération du ballon. Ensuite, dès que vous récupérez le ballon, vos joueurs déclenchent des courses rapides en profondeur.

Votre milieu de terrain jouera alors un rôle clé pour acheminer rapidement le ballon dans une zone dangereuse. Il est donc essentiel que vos milieux et attaquants aient une bonne vision de jeu pour orchestrer vos offensives.

4-4-2 (À plat)

Présélection tactique : Perso

: Perso Formation : 4-4-2 (À plat)

: 4-4-2 (À plat) Style de construction : Contre

: Contre Approche défensive : Équilibrée

: Équilibrée Hauteur de ligne : 40

Avec le ballon

G : Gardien / Défendre

: Gardien / Défendre DG : Défenseur latéral / Équilibré

: Défenseur latéral / Équilibré DC : Défenseur / Défendre

: Défenseur / Défendre DC : Défenseur / Défendre

: Défenseur / Défendre DD : Défenseur latéral / Équilibré

: Défenseur latéral / Équilibré MG : Ailier / Équilibré

: Ailier / Équilibré MC : Relayeur / Équilibré

: Relayeur / Équilibré MC : Milieu défensif / Défendre

: Milieu défensif / Défendre MD : Ailier / Équilibré

: Ailier / Équilibré BU : Pivot / Attaquer

: Pivot / Attaquer BU : Attaquant avancé / Attaquer

EA SPORTS / Dexerto

Sans ballon

G : Gardien / Défendre

: Gardien / Défendre DG : Défenseur latéral / Équilibré

: Défenseur latéral / Équilibré DC : Défenseur / Défendre

: Défenseur / Défendre DC : Défenseur / Défendre

: Défenseur / Défendre DD : Défenseur latéral / Équilibré

: Défenseur latéral / Équilibré MG : Ailier / Équilibré

: Ailier / Équilibré MC : Relayeur / Équilibré

: Relayeur / Équilibré MC : Milieu défensif / Défendre

: Milieu défensif / Défendre MD : Ailier / Équilibré

: Ailier / Équilibré BU : Pivot / Attaquer

: Pivot / Attaquer BU : Faux 9 / Construire

EA SPORTS / Dexerto

Si vous préférez une approche plus traditionnelle, le 4-4-2 reste une formation solide dans EA FC 25. Comme le 4-2-3-1, elle offre beaucoup d’équilibre, mais l’ajout d’un deuxième attaquant exige que vous choisissiez soigneusement vos joueurs à chaque poste.

Vos milieux doivent être polyvalents : l’un doit être capable de couvrir les contre-attaques, tandis que l’autre doit jouer en relayeur. Chacun doit être à l’aise balle au pied, car une perte de balle au milieu peut coûter cher.

Pour les attaquants, un duo composé d’un grand pivot et d’un attaquant rapide est une combinaison idéale. Le plus grand pourra remporter les duels aériens tandis que son partenaire exploitera les déviations en profondeur.

L’article continue après la publicité

4-3-2-1

Présélection tactique : Perso

: Perso Formation : 4-3-2-1

: 4-3-2-1 Style de construction : Passes courtes

: Passes courtes Approche défensive : Équilibrée

: Équilibrée Hauteur de ligne : 40

Avec le ballon

G : Gardien / Défendre

: Gardien / Défendre DG : Défenseur latéral / Défendre

: Défenseur latéral / Défendre DC : Défenseur / Défendre

: Défenseur / Défendre DC : Défenseur / Défendre

: Défenseur / Défendre DD : Défenseur latéral / Défendre

: Défenseur latéral / Défendre MC : Relayeur / Équilibré

: Relayeur / Équilibré MC : Milieu défensif / Défendre

: Milieu défensif / Défendre MC : Relayeur / Équilibré

: Relayeur / Équilibré MOC : Neuf et demi / Attaquer

: Neuf et demi / Attaquer MOC : Neuf et demi / Attaquer

: Neuf et demi / Attaquer BU : Attaquant avancé / Attaquer

EA SPORTS

Sans ballon

G : Gardien / Défendre

: Gardien / Défendre DG : Défenseur latéral / Défendre

: Défenseur latéral / Défendre DC : Défenseur / Défendre

: Défenseur / Défendre DC : Défenseur / Défendre

: Défenseur / Défendre DD : Défenseur latéral / Défendre

: Défenseur latéral / Défendre MC : Relayeur / Équilibré

: Relayeur / Équilibré MC : Milieu défensif / Défendre

: Milieu défensif / Défendre MC : Relayeur / Équilibré

: Relayeur / Équilibré MOC : Meneur de jeu / Équilibré

: Meneur de jeu / Équilibré MOC : Meneur de jeu / Équilibré

: Meneur de jeu / Équilibré BU : Attaquant avancé / Attaquer

EA SPORTS / Dexerto

Même si certains fans ont regretté que le 4-3-2-1 ne comporte plus trois attaquants, c’est toujours une formation méta dans EA FC 25. La principale différence est que les deux MOC remplacent les attaquants.

Il est donc crucial de choisir des joueurs capables de jouer à la fois en tant qu’ailier ou attaquant.

L’atout principal du 4-3-2-1 est sa puissance offensive. Avec trois joueurs en attaque, ainsi que deux milieux qui peuvent se projeter dans la surface, vous pourrez facilement surcharger une défense et créer de nombreuses occasions.

4-2-2-2

Présélection tactique : Perso

: Perso Formation : 4-2-2-2

: 4-2-2-2 Style de construction : Passes courtes

: Passes courtes Approche défensive : Équilibrée

: Équilibrée Hauteur de ligne : 40

Avec le ballon

G : Gardien / Défendre

: Gardien / Défendre DG : Défenseur latéral / Défendre

: Défenseur latéral / Défendre DC : Défenseur / Défendre

: Défenseur / Défendre DC : Défenseur / Défendre

: Défenseur / Défendre DD : Défenseur latéral / Défendre

: Défenseur latéral / Défendre MDC : Meneur de jeu relayeur / Dézoner

: Meneur de jeu relayeur / Dézoner MDC : Milieu défensif / Défendre

: Milieu défensif / Défendre MOC : Neuf et demi / Attaquer

: Neuf et demi / Attaquer MOC : Neuf et demi / Attaquer

: Neuf et demi / Attaquer BU : Attaquant avancé / Attaquer

: Attaquant avancé / Attaquer BU : Attaquant avancé / Attaquer

EA SPORTS / Dexerto

Sans ballon

G : Gardien / Défendre

: Gardien / Défendre DG : Défenseur latéral / Défendre

: Défenseur latéral / Défendre DC : Défenseur / Défendre

: Défenseur / Défendre DC : Défenseur / Défendre

: Défenseur / Défendre DD : Défenseur latéral / Défendre

: Défenseur latéral / Défendre MC : Milieu défensif / Défendre

: Milieu défensif / Défendre MC : Milieu défensif / Défendre

: Milieu défensif / Défendre MOC : Meneur de jeu / Équilibré

: Meneur de jeu / Équilibré MOC : Meneur de jeu / Équilibré

: Meneur de jeu / Équilibré BU : Attaquant avancé / Attaquer

: Attaquant avancé / Attaquer BU : Attaquant avancé / Attaquer

EA SPORTS / Dexerto

Le 4-2-2-2 est une formation très populaire dans Ultimate Team, et elle reste tout aussi puissante dans EA FC 25, surtout lorsqu’elle est associée à un style de construction basé sur les passes courtes. Cette approche permet de progresser facilement au milieu de terrain et d’impliquer vos créateurs.

Comme le jeu sur les ailes est très efficace cette année, il est conseillé d’utiliser vos MOC en tant que neuf et demi pour qu’ils dérivent dans les couloirs. De là, ils trouveront de nombreux espaces pour délivrer des passes décisives à vos deux attaquants.

Bien sûr, ces formations et tactiques sont les meilleures pour le lancement d’EA FC 25, mais la méta évolue constamment avec les mises à jour et les découvertes des joueurs. Nous mettrons cette page à jour régulièrement, alors revenez fréquemment pour ajuster votre système en fonction des dernières tendances.