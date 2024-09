Mode Carrière EA FC 25 : les meilleurs jeunes gardiens à fort potentiel

Si vous cherchez à protéger vos cages et à assurer la solidité de votre défense, découvrez alors notre sélection des meilleurs jeunes gardiens dans EA FC 25.

Avoir un gardien de but exceptionnel est tout aussi crucial que de disposer d’un attaquant capable de marquer des buts. Heureusement pour les joueurs, le dernier jeu d’EA Sports propose une belle gamme de talents prometteurs.

Bien sûr, signer un gardien déjà talentueux et reconnu est un excellent choix, mais cela peut être très coûteux. C’est pourquoi notre liste de jeunes gardiens prend en compte plusieurs critères : leur âge, leur potentiel, leurs statistiques et leur prix.

Les 50 meilleurs jeunes gardiens

Voici les meilleurs gardiens de but (G) de moins de 24 ans à envisager pour votre équipe dans EA FC 25.

PLAYER AGE OVERALL RATING POTENTIAL TEAM CONTRACT VALUE WAGE Giorgi Mamardashvili 23 85 88 Valence CF (2025 ~ En prêt) 57,5M€ 68K€ Chiamaka Nnadozie 23 85 90 Paris FC 2025 59M€ 27K€ Diogo Costa 24 84 90 FC Porto (2016 ~ 2027) 54M€ 14K€ Cata Coll 23 83 ? FC Barcelone (2023 ~2026) ? ? Marco Carnesecchi 24 82 87 Atalanta (2019 ~ 2026) 37M€ 39K€ Lucas Mantela 24 82 82 Palmeiras (2024 ~ 2027) 26M€ 26K€ Lucas Chevalier 22 80 86 LOSC Lille (2018 ~ 2027) 27,5M€ 19K€ Khiara Keating 20 80 88 Manchester City 2027 44M€ 14K€ Dorde Petrovic 24 79 83 Strasbourg (2025 ~ En prêt) 20M€ 52K€ Marcin Bulka 24 79 85 OGC Nice (2022 ~ 2026) 22,5M€ 18K€ Maria-Luisa Grohs 23 79 86 Bayern Munich 2025 27M€ 20K€ Stina Johannes 24 79 83 Francfort 2025 18M€ 18K€ Elene Lete 22 79 ? Real Sociedad 2025 ? ? Adriana Nanclares 22 79 86 Athletic Club 2027 27,5M€ 12K€ Guillaume Restes 19 78 88 Toulouse FC (2021 ~ 2028) 26M€ 8K€ Anatoliy Trubin 22 78 86 Benfica (2023 ~ 2028) 27,5M€ 8K€ Hannah Hampton 23 78 86 Chelsea 2026 24,5M€ 18K€ Julen Agirrezabala 23 77 85 Athletic Club (2018 ~ 2027) 20M€ 15K€ Filip Jörgensen 22 77 86 Chelsea (2024 ~ 2031) 20,5M€ 45K€ Yehvann Diouf 24 77 82 Stade de Reims (2019 ~ 2027) 13M€ 12K€ Radoslaw Majecki 24 77 84 AS Monaco (2020 ~ 2028) 18M€ 18K€ Rafaela Borggräfe 24 77 81 SC Freiburg 2025 11M€ 12K€ María López Valenzuela 21 77 84 Levante UD 2025 16,5M€ 7,5K€ Ena Mahmutovic 20 77 85 Bayern Munich 2026 18M€ 13,5K€ Enith Salón 23 77 87 Valence CF 2025 18,5M€ 7,5K€ Andrea Tarazona 20 77 85 Levante UD 2026 18M€ 11K€ Joan García 23 76 83 Espanyol (2020 ~ 2028) 13M€ 11K€ Luiz Júnior 23 76 84 Villareal (2024 ~ 2030) 14,5M€ 16K€ Bart Verbruggen 21 76 84 Brighton (2023 ~ 2028) 14,5M€ 25K€ Dominik Kotarski 24 76 81 PAOK (2022 ~ 2026) 9M€ 700€ Mads Hermansen 23 76 82 Manchester City (2023 ~ 2028) 9,5M€ 23K€ Matej Kovár 24 76 83 Bayern Leverkusen (2023 ~ 2027) 13M€ 28K€ Justine Lerond 24 76 81 Montpellier 2025 8M€ 11,5K€ Franco Israel 24 75 83 Sporting CP (2022 ~ 2027) 11M€ 6K€ Andrew da Silva 23 75 82 Gil Vicente (2021 ~ 2026) 9,5M€ 6K€ Maarten Vanderboordt 22 75 83 RB Leipzig (2024 ~ 2029) 11M€ 20K€ Olivie Lukásová 23 75 82 AS Rome 2027 8,5M€ 14K€ Marie Petiteau 22 75 84 Montpellier 2025 10M€ 11K€ Arnau Tenas 23 74 82 PSG (2023 ~ 2026) 8M€ 26K€ Leo Román 23 74 82 RCD Majorque (2020 ~ 2026) 8M€ 12K€ Elia Caprile 22 74 84 Naples (2023 ~ 2028) 8M€ 33K€ Stefano Turati 22 74 83 Monza (2025 ~ En prêt) 8M€ 2K€ Illan Meslier 24 74 81 Leeds United (2020 ~ 2026) 7M€ 22K€ Jonas Urbig 20 73 84 FC Cologne (2021 ~ 2026) 6M€ 4K€ James Trafford 21 73 84 Burnley (2023 ~ 2028) 6M€ 16K€ Diant Ramaj 22 73 83 Ajax (2023 ~ 2028) 6M€ 6K€ Gavin Buzunu 22 73 82 Southampton (2022 ~ 2027) 6M€ 20K€ Antonín Kinský 21 74 82 Slavia Prague (2024 ~ 2026) 8M€ 12K€ Dennis Seimen 18 63 84 VfB Stuttgart (2023 ~ 2029) 1,4M€ 4K€ Mike Penders 18 65 83 Genk (2024 ~ 2032) 1,6M€ 4K€

Top 3 des meilleurs jeunes gardiens

Sur la base de leurs notes et de leur potentiel, nous vous recommandons ces trois gardiens pour dominer dans EA FC 25 :

1. Diogo Costa

EA SPORTS

Potentiel : 90

: 90 Valeur estimée : 54 millions

Diogo Costa est le seul gardien de but de moins de 24 ans capable d’atteindre un potentiel de 90. C’est donc le choix idéal pour protéger vos cages. Certes, il est l’un des plus coûteux de notre classement, mais le gardien portugais possède des réflexes incroyables et bénéficie de quatre styles de jeu. Il s’agit d’un investissement sûr pour votre équipe.

2. Marco Carnesecchi

EA SPORTS

Potentiel : 86

: 86 Valeur estimée : 25 millions

Le gardien de l’Atalanta, Marco Carnesecchi, est le moins cher du top 3, mais cela ne signifie pas qu’il soit moins performant que Costa ou Mamardashvili. Avec ses excellents réflexes et sa note élevée en plongée, il est capable d’atteindre n’importe quel ballon. Son style de jeu Marquage 1-1+ lui permet également de sortir de sa surface pour intercepter les ballons.

3. Lucas Chevalier

EA SPORTS

Potentiel : 86

: 86 Valeur estimée : 15 millions

Lucas Chevalier est le plus jeune du trio. Il se rapproche le plus du talentueux Giorgi Mamardashvili, prêté à Valence par Liverpool et désormais hors d’atteinte. Chevalier possède une note générale de 81, avec la possibilité d’atteindre 86. Il est doté de bons réflexes, d’une bonne prise de balle et d’excellentes compétences en plongée.

Les meilleurs jeunes gardiens bon marché

Si vous cherchez des options à moins de 30 millions d’euros, voici nos recommandations des meilleurs jeunes gardiens de but :

1. Guillaume Restes

EA SPORTS

Potentiel : 88

: 88 Valeur estimée : 10 millions

Malgré son très jeune âge, Guillaume Restes est l’un des gardiens les plus talentueux de la Ligue 1. En le signant, vous aurez suffisamment de temps pour développer son potentiel, qui peut grimper de 78 à un incroyable 88. Il a déjà de bons réflexes et une belle compétence en plongée, ce qui constitue une excellente base pour démarrer.

2. Elia Caprile

EA SPORTS

Potentiel : 85

: 85 Valeur estimée : 7 millions

Elia Caprile est un peu plus âgé que Restes, et son potentiel est légèrement inférieur, mais c’est l’option la moins chère des trois. Il possède des statistiques impressionnantes, notamment d’excellents réflexes et un excellent placement.

3. Bart Verbruggen

EA SPORTS

Potentiel : 86

: 86 Valeur estimée : 20 millions

Bart Verbruggen est le deuxième gardien le plus jeune avec un fort potentiel. Il se distingue par d’excellents réflexes (81) et excelle en plongée et en dégagement. Cependant, Verbruggen devra travailler sur sa vitesse et son placement pour devenir un joueur vraiment précieux.

Les meilleures jeunes gardiennes

Avec l’ajout du football féminin dans le mode Carrière, voici notre sélection des meilleures jeunes gardiennes dans EA FC 25 :

1. Chiamaka Nnadozie

Potentiel : 85

: 85 Valeur estimée : 10 millions

Chiamaka Nnadozie est actuellement la meilleure gardienne de moins de 24 ans. Elle possède non seulement une note globale élevée, mais également des réflexes très rapides. Grâce à son style de jeu Arrêt du pied, elle est capable d’effectuer des arrêts réflexes du pied.

2. Cata Coll

Potentiel : 88

: 88 Valeur estimée : 15 millions

La gardienne du FC Barcelone, Cata Coll, a contribué à la victoire de l’équipe en Ligue des Champions la saison dernière. Avec une note globale de 83 et des réflexes impressionnants (89), elle est une valeur sûre. Son style de jeu Sortie sur les centres est un atout majeur.

3. Khiara Keating

Potentiel : 85

: 85 Valeur estimée : 7 millions

À seulement 20 ans, Khiara Keating a déjà une note globale de 83, avec beaucoup de marge pour progresser. Elle affiche d’excellentes statistiques de dégagement et dispose de deux styles de jeu qui lui permettent de plonger plus loin et d’effectuer des passes précises et rapides.

Et voilà notre liste des meilleurs jeunes gardiens dans EA FC 25. N’oubliez pas de consulter nos guides sur les meilleurs joueurs à signer en prêt pour le mode Carrière, ainsi que les meilleures équipes à diriger et les paramètres de caméra pour améliorer votre expérience de jeu.