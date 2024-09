Mode Carrière EA FC 25 : les meilleurs jeunes ailiers à fort potentiel

Dans le mode Carrière d’EA FC 25, les managers cherchent souvent à recruter de jeunes ailiers talentueux lors des périodes de transfert. Voici alors notre sélection des meilleurs jeunes ailiers du jeu, couvrant plusieurs postes, y compris les meilleurs AD, AG, MD et MG.

Notre sélection propose des options pour tous les budgets, que vous cherchiez à développer un jeune prodige ou à recruter un joueur déjà accompli.

Le système FC IQ révolutionne la manière dont les fans du mode Carrière recrutent et développent les jeunes talents. Si un joueur améliore continuellement ses Attributs clés, cela déclenchera une montée de niveau dans son rôle, augmentant ainsi son potentiel et débloquant une nouvelle phase de croissance.

Avec cela en tête, voici les ailiers avec le plus fort potentiel dans EA FC 25.

Meilleurs joueurs à fort potentiel au poste d’ailier droit (AD)

Notre sélection ci-dessous a été assemblée en utilisant la base de données d’EA SPORTS FC, incluant l’âge de chaque joueur, sa note globale, son potentiel, la durée de son contrat et sa valeur. Nous avons utilisé la tranche d’âge de 15 à 25 ans, car les joueurs ne progressent généralement plus après cet âge.

Joueur Âge Note Potentiel Club & contrat Valeur Salaire Lamine Yamal 16 81 94 FC Barcelone (2022 ~ 2026) 58,5M€ 72K€ Rodrygo 23 86 91 Real Madrid

(2019 ~ 2028) 102,5M€ 240K€ Phil Foden 24 89 90 Manchester City (2016 ~ 2027) 118,5M€ 230K€ Bukayo Saka 22 87 89 Arsenal (2018 ~ 2024) 181,5M€ 230K€ Geovany Quenda 17 70 88 Sporting CP (2024 ~ 2027) 4M€

6K€ Johan Bakayoko 21 79 88 PSV (2019 ~ 2026) 39,5M€ 15K€ Takefusa Kubo 23 81 88 Real Sociedad

(2022 ~ 2029) 51,5M€ 46K€ Estanis 20 71 86 Sampdoria 4,5M€ 4K€ Oscar Bobb 20 72 85 Manchester City (2019 ~ 2029) 5,5M€ 59K€ Sergio Lopez 18 64 85 Independiente (2023 ~ 2026) 1,9M€ 6K€ Abdul Fatawu 20 76 85 Leicester (2024 ~ 2029) 16,5M€ 39K€ Ben Doak 18 66 85 Middlesbrough (En prêt jusqu’en 2025) 2,2M€ 33K€ Roony Bardghji 18 70 85 FC Copenhague (2021 ~ 2025) 3,7M€ 12K€

À seulement 16 ans, Lamine Yamal a joué 37 matchs pour le FC Barcelone la saison dernière. Lors de l’Euro, ce jeune prodige a véritablement explosé, et cette forme exceptionnelle s’est poursuivie cette saison avec trois buts et cinq passes décisives en six matchs.

Après plusieurs saisons remarquables, Rodrygo est devenu l’un des meilleurs ailiers du monde. Attirer la star brésilienne loin du Real Madrid sera difficile, mais il y a toujours une chance.

Meilleurs joueurs à fort potentiel au poste d’ailier gauche (AG)

Joueur Âge Note Potentiel Club & contrat Valeur Salaire Vinicius Junior 23 90 94 Real Madrid

(2018 ~ 2027) 171,5M€ 340K€ Rafael Leao 25 86 89 AC Milan (2019 ~ 2028) 90M€ 210K€ Khvicha Kvaratskhelia 23 85 89 Naples (2022 ~ 2027) 77,5M€ 150K Savinho 20 82 88 Manchester City (2024 ~ 2029) 47.5M€ 115K€ Bradley Barcola 21 80 87 PSG (2023 ~ 2028) 43M€ 67K€ Gabriel Martinelli 23 83 86 Arsenal (2019 ~ 2027) 49,5M€ 135K€ Anthony Gordon 23 82 86 Newcastle United (2023 ~ 2027) 43,5M€ 120K€ Jeremy Doku 22 80 86 Manchester City (2023 ~ 2028) 34M€ 115K€ Joao Felix 24 80 86 Chelsea (2024 ~ 2031) 33,5M€ 110K€ Ferran Torres 24 80 85 FC Barcelone (2022 ~ 2027) 32M€ 105K€

Vinicius Junior est le favori pour remporter le Ballon d’Or 2024, récompensant le meilleur joueur de la saison précédente. L’ailier brésilien a mené le Real Madrid à la victoire en Ligue des champions et en Liga.

En l’absence de Kylian Mbappé au PSG, c’est Bradley Barcola qui monte en puissance. À seulement 22 ans, l’ailier a déjà marqué quatre buts cette saison et possède un potentiel illimité.

Meilleurs joueurs à fort potentiel au poste de milieu droit (MD)

Joueur Âge Note Potentiel Club & contrat Valeur Salaire Cole Palmer 22 85 89 Chelsea

(2023 ~ 2033) 78,5M€ 150K€ Matias Soule 21 77 88 AS Rome (2024 ~ 2029) 23,5M€ 25K€ Assane Diao 18 71 87 Real Betis (2022 ~ 2027) 4,8M€ 13K€ Michael Olise 22 82 87 Bayern Munich (2024 ~ 2029) 47M€ 65K€ Yankuba Minteh 19 74 86 Brighton (2024 ~ 2029) 10M€ 43K€ Baris Yilmaz 24 80 86 Galatasaray (2021 ~ 2027) 33,5M€ 50K€ Yan Couto 22 80 86 Borussia Dortmund (En prêt jusqu’en 20225) 34M€ 105K€ Luis Guilherme 18 71 86 West Ham (2023 ~ 2028) 43,5M€ 95K€ Nestory Irankunda 18 68 85 Bayern Munich (2024 ~ 2028) 3,1M€ 21K€ Mohammed Kudus 23 82 86 West Ham (2023 ~ 2028) 43,5M€ 95K€ Francisco Conceicao 21 78 85 Juventus (En prêt jusqu’en 2025) 28,5M€ 14K€ Wilfred Gnonto 20 74 85 Leeds United (2022 ~ 2028) 9,5M€ 33K€

Cole Palmer a fait sensation en Premier League la saison dernière, terminant avec 22 buts et 11 passes décisives. La star de Chelsea a poursuivi sur sa lancée et est désormais l’un des plus grands talents du championnat.

Après une saison phénoménale à Crystal Palace, l’électrisant Michael Olise a rejoint le Bayern Munich, et il ne lui a pas fallu longtemps pour s’adapter à la vie en Allemagne, contribuant au succès fulgurant de son équipe.

Meilleurs joueurs à fort potentiel au poste de milieu gauche (MG)

Joueur Âge Note Potentiel Club & contrat Valeur Salaire Nico Williams 21 85 89 Athletic Club (2020 ~ 2027) 78,5M€ 44K€ Alejandro Garnacho 20 79 87 Manchester United (2021 ~ 2028) 38,5M€ 71K€ Alberto Moleiro 20 77 87 Las Palmas (2021 ~ 2026) 23M€ 19K€ Julien Duranville 18 66 87 Borussia Dortmund (2023 ~ 2027) 2,7M€ 16K€ Yeremy Pino 21 79 87 Villarreal (2020 ~ 2027) 39,5M€ 32K€ Adrian Liso 19 67 86 Real Saragosse (2023 ~ 2029) 2,6M€ 5K€ Jamie Bynoe-Gittens 19 75 86 Borussia Dortmund (2022 ~ 2028) 12M€ 26K€ Roger Fernandes 18 73 86 Sporting Braga (2021 ~ 2028) 7M€ 8K€ Antonio Nusa 19 72 86 RB Leipzig (2024 ~ 2029) 5,5M€ 24K€ Karim Adeyemi 22 79 86 Borussia Dortmund (2022 ~ 2027) 35,5M€ 43K€ Eliesse Ben Seghir 19 74 85 AS Monaco (2022 ~ 2027) 9M€ 22K€

L’Espagne a misé sur une jeunesse talentueuse pour remporter l’Euro 2024. Au cœur de cette victoire se trouvait Nico Williams, qui a terrassé les défenses adverses tout au long de la compétition.

Pendant ce temps, Jamie Gittens suit les traces de son compatriote anglais Jadon Sancho au Borussia Dortmund et s’impose comme une étoile montante en Europe.

Pour plus d’informations sur EA FC 25, découvrez comment consulter vos statistiques dans Ultimate Team et dans le mode Carrière, ainsi que les meilleurs paramètres de caméra pour optimiser votre expérience de jeu.